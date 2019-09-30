جريمة

مباحث التموين تتصدى لمهربي «دقيق الغلابة» في أكتوبر

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص
دقيق
دقيق
توجيهات مستمرة من اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، خاصة في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وفي مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين، خاصة محدودي الدخل، الأمر الذي ترجمه ضباط مباحث التموين على أرض الواقع، حيث داهمت مأمورية بالتنسيق مع مفتشي التموين، مخبزا سياحيا بمدينة السادس من أكتوبر لاتهام مالكه بتهريب الدقيق المدعم.
التحريات أفادت قيام "عماد الدين. ع. م" صاحب مخبز سياحي في المجاورة السادسة بالحي 11 بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة، استخراج 82%، والذي يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصة لإنتاج الخبز البلدي ويصرف على بطاقات صرف الدعم، وبيع تلك الكميات في السوق السوداء
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خطف طفل

96 ساعة وهروب.. تفاصيل استعادة طفل «مخطوف» بالشرقية

96 ساعة من الرعب والقلق عاشتها أسرة طفل، بالكاد أتم ربيعه الثامن، بعدما غادر المنزل صباح الخميس الماضي في طريقه إلى مدرسته الابتدائية، والتي يدرس بالصف الثالث فيها، إلا أن أيادي أشخاص لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا التقفته وتمكنوا من اختطافه، لكن وبعد مرور نحو 4 أيام على الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من تحرير الطفل وإعادته سالما، إلا أن الجناه لاذوا بالفرار فور رؤية قوات الشرطة، والتي داهمت مكان الاختطاف واستعادت الطفل، وتوصل جهودها لملاحقة الجناة.
دار-القضاء-العالى

«الأعلى للقضاء» يحظر تناول الإعلام للتحقيقات دون إذن

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، اليوم الإثنين، عن أنه نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة، قرر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأضاف البيان الصحفي أنه "ستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في هذا الشأن".
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يصدر قرارا بشأن اختصاصات القضاء الإداري

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها. ونشرت صحيفة (الوقائع المصرية) قرار رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، والذي جاء بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته الداخلية، وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018، وقراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و484 لسنة 2019، بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ليصل إجماليها إلى 97 دائرة بمختلف المحافظات.
طعنات-سكين-جريمة

الدم بقى مياه.. أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، من ضبط شخص متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب، بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما بمنطقة مساكن الجندي، وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص شقيقه باستخدام سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.
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اسواق (1)

ضبط 15 بائعا متجولا و6 منشآت تموينية مخالفة بالجيزة

نفذ رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
مباحث-التموين

مباحث التموين تداهم 15 منشأة بدون ترخيص بالجيزة

حملات مستمرة يشنها رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
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مباحث التموين تداهم 11 منشأة مخالفة في الجيزة

يشنه رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مستمرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية، وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.
دقيق (2)

دقيق الغلابة.. كشف حيلة صاحب منخل في الجيزة

لم يرض برزق حلال قسمه الله له من خلال امتلاكه منخل دقيق، بحث عن طريقة ترتفع معها أرباحه الشهرية وأرصدته في البنوك لينضم إلى قائمة هؤلاء الذين تتجاوز ثروتهم ملايين الجنيهات، قاده تفكيره غير السوي إلى استغلال المنخل لتحقيق أمله المنشود، وذلك بتجميع كميات من الدقيق البلدى المدعم وإعادة نخل تلك الكميات وتعبئتها في أجوله تحمل بيانات تفيد أنها من الدقيق الفاخر الحر على خلاف الحقيقة للهروب من الجهات الرقابية وطرحها بالسوق السوداء محدثاً أضرار جسيمة بالاقتصاد القومي.
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