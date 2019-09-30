مباحث التموين تتصدى لمهربي «دقيق الغلابة» في أكتوبر

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٠ ص

دقيق

توجيهات مستمرة من اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، خاصة في ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وفي مجال الحرص على ضبط الأسعار بالأسواق لتخفيف الأعباء على جميع المواطنين، خاصة محدودي الدخل، الأمر الذي ترجمه ضباط مباحث التموين على أرض الواقع، حيث داهمت مأمورية بالتنسيق مع مفتشي التموين، مخبزا سياحيا بمدينة السادس من أكتوبر لاتهام مالكه بتهريب الدقيق المدعم.

التحريات أفادت قيام "عماد الدين. ع. م" صاحب مخبز سياحي في المجاورة السادسة بالحي 11 بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة، استخراج 82%، والذي يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصة لإنتاج الخبز البلدي ويصرف على بطاقات صرف الدعم، وبيع تلك الكميات في السوق السوداء

التحريات أفادت قيام "عماد الدين. ع. م" صاحب مخبز سياحي في المجاورة السادسة بالحي 11 بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم من قبل الدولة، استخراج 82%، والذي يتم صرفه بنظام الحصص للمخابز المرخصة لإنتاج الخبز البلدي ويصرف على بطاقات صرف الدعم، وبيع تلك الكميات في السوق السوداء بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات توجهت مأمورية بصحبة مفتشى التموين إلى المخبز، وأمكن ضبط المدير المسؤول "محمد. ع" 32 سنة، مقيم بالقليوبية، وعُثر على 100 جوال دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة، استخراج 82%، زنة الواحد 50 كجم بإجمالي وزن 5 أطنان.



