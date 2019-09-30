ضبط 15 بائعا متجولا و6 منشآت تموينية مخالفة بالجيزة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

باعة متجولون في الأسواق

نفذ رجال مباحث التموين بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مدى الساعة؛ بحثا عن ضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. وواصلت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملاتها بالتنسيق مع أقسام الشرطة تحت إشراف اللواء محمد الشريف، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القطاع.

أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 83 قضية تموينية تنوعت ما بين 31 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 6 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 22 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار. وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف

أسفرت جهود الحملات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن ضبط 83 قضية تموينية تنوعت ما بين 31 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، وإدارة 6 منشآت بدون ترخيص، وتحرير 22 مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.



وقاد العميد خالد أبو العلا، مدير إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، مأموريات عدة استهدفت مراقبة المخابز بمختلف القطاعات، وفق سياسة وزارة الداخلية، وتضمنت الحملة المرور على مخابز عدة ثبت وجود مخالفات عدة فيها، أبرزها تحرير 9 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



كما شملت الجهود التصدي لقضايا الغش التجاري، ومحاربة جشع التجار، والتصدي لأصحاب المخازن غير المرخصة، كما تم ضبط 15 بائعا متجولا.



