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صحف عربية: فرنسا تودع شيراك وجونسون باقٍ

الصحف تناولت الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة التي نعتوها بـ«الفاشلة»، بينما دعا آخرون إلى «حكم عسكري»
تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
صحف عربية
صحف عربية
تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك اليوم، عناوين الصحف، كما تناولت الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. تحت عنوان "حضور دولي لافت في تشييع جاك شيراك"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الفرنسيين تجمعوا بكثافة، أمس، أمام مدخل كنيسة سان لويس في قصر "الأنفاليد"، من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي سجي جثمانه داخلها بعد ظهر الأحد.
وتحت سماء ممطرة، انتظروا بهدوء وصمت، وبينهم كثير من الشبان الذين تراصوا صفوفا، احتراما وتكريما لذكرى رجل ترك الحياة السياسية، وابتعد عن الحياة العامة منذ خروجه من قصر الإليزيه في عام 2007. وكثير من هؤلاء لم يعرفوا شيراك رئيسا، ولا المعارك السياسية التي خاضها منذ أن دخل المعترك السياسي في الستينيات،
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الحارس الشخصي مع الملك سلمان

أول تعليق من الملك سلمان على مقتل حارسه الشخصي

علق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الاثنين، على مقتل حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم، إذ أثنى على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه، كما عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي "الفغم"، وذلك خلال استقباله لهم، اليوم الإثنين، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم. وعبر والد وأخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، وذلك بحسب م نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
انتخابات تونس

رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران ترحب بأي وساطة للتسوية مع السعودية

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدًا أن خروج السعودية من الأزمة يكون عبر القبول بوقف إطلاق النار وإنهاء حصار اليمن. وقال الموسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، إن "العمليات العسكرية اليمنية ضد السعودية دفاعية"، مشددًا على أن طهران تدعم حق اليمنيين في دفاعهم المشروع عن النفس، وهي لطالما دعمت اليمنيين سياسيا ومعنويا. وأضاف أنه على السعودية القبول بالحوار لأجل حل الأزمة اليمنية، داعيا الرياض إلى وقف إطلاق النار في اليمن.
احمد-قايد-صالح

الجيش الجزائري عن تزكية أحد المرشحين للرئاسة: لن ندعم أحدًا

نفى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم الأحد، أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكت أيا من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، متهمًا في خطاب ألقاه خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، ما أسماه بــ«العصابة وأذنابها بترويج تلك الإشاعات»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. ونقلت صحيفة «النهار» عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله: «إن إشاعة تزكية الجيش لأحد المترشحين تهدف للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام»، بحسب سكاي نيوز.
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الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

جاك شيراك.. عارض حرب العراق وأدين بالفساد

توفي الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 86 عاما، وفقا لما قاله فريدريك سالات بارو، صهره، وصرح زوج ابنة الرئيس السابق: "توفي الرئيس جاك شيراك هذا الصباح بين أسرته بسلام". وشغل شيراك منصب رئيس الجمهورية لمدة 12 عاما بين عامي 1995 و2007، كما كان رئيسا للوزراء مرتين، وانتخب رئيسا لبلدية باريس 3 مرات. وكان له مواقف قوية أبرزها معارضته للحرب على العراق، وإنهاء التجنيد الإلزامي، والاعتراف بمسؤولية فرنسا عن الجرائم النازية، وتقليل فترة الولاية الرئاسية إلى 5 سنوات، بالإضافة لجملته الشهيرة حول تغير المناخ "منزلنا يحترق".
الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك

وفاة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك عن عمر 86 عامًا

أفاد موقع "روسيا اليوم"، أن عائلة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، أعلنت وفاته عن عمر يناهز 86 عامًا، بحسب "فرنس برس". جاك شيراك، سياسي فرنسي وُلد في 29 نوفمبر عام 1932 في مدينة باريس الفرنسية. وشغل منصب رئيس الوزراء الفرنسي في الفترة الممتدة بين عامي 1974- 1976. وأيضًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 1986-1988. وكان قد انتُخب عام 1975 كعمدةٍ لمدينة باريس، وبقي في هذا المنصب لمدة 18 عامًا. ترشح شيراك للانتخابات الرئاسية الفرنسية، وحقق الفوز فيها عام 1995، وبقي رئيسًا لفرنسا حتى عام 2007.
صحف

صحف عربية: الكونجرس يبدأ إجراءات عزل ترامب

سلطت الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، الضوء على قرار مجلس النواب الأمريكي بفتح تحقيق رسمي بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب، وأبرزت أيضا تحرير السعودية أحد مواطنيها من سجون الحوثيين، كما تناولت توجيه المحكمة العليا البريطانية، أمس الثلاثاء، صفعة قوية إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون. وكشفت صحيفة "القبس" عن أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ستعلن رسميا اليوم بدء محاكمة برلمانية للرئيس دونالد ترامب، تهدف إلى عزله من منصبه، الأمر الذي رأى الرئيس ترامب أنه سيكون إيجابيا لإعادة انتخابه.
صحف سعودية

صحف عربية: أوروبا تدعو لاتفاق نووي جديد مع إيران

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء ، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي ، وسلطت الضوء على تأكيد أوروبا على مسؤولية إيران عن الهجمات التي شهدتها منشآت أرامكو مؤخرا في السعودية. ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتهم إيران بالوقوف خلف الهجمات على منشآتين نفطيتين في المملكة. وقال جونسون على متن طائرة تنقله إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة "يمكنني أن أقول لكم إن المملكة المتحدة تنسب إلى إيران وبدرجة عالية جدًا من الاحتمال، الهجمات على أرامكو".
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