صحف عربية: فرنسا تودع شيراك وجونسون باقٍ

الصحف تناولت الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط الحكومة التي نعتوها بـ«الفاشلة»، بينما دعا آخرون إلى «حكم عسكري»

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك اليوم، عناوين الصحف، كما تناولت الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. تحت عنوان "حضور دولي لافت في تشييع جاك شيراك"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الفرنسيين تجمعوا بكثافة، أمس، أمام مدخل كنيسة سان لويس في قصر "الأنفاليد"، من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي سجي جثمانه داخلها بعد ظهر الأحد.

وتحت سماء ممطرة، انتظروا بهدوء وصمت، وبينهم كثير من الشبان الذين تراصوا صفوفا، احتراما وتكريما لذكرى رجل ترك الحياة السياسية، وابتعد عن الحياة العامة منذ خروجه من قصر الإليزيه في عام 2007. وكثير من هؤلاء لم يعرفوا شيراك رئيسا، ولا المعارك السياسية التي خاضها منذ أن دخل المعترك السياسي في الستينيات،

وتحت سماء ممطرة، انتظروا بهدوء وصمت، وبينهم كثير من الشبان الذين تراصوا صفوفا، احتراما وتكريما لذكرى رجل ترك الحياة السياسية، وابتعد عن الحياة العامة منذ خروجه من قصر الإليزيه في عام 2007.

وكثير من هؤلاء لم يعرفوا شيراك رئيسا، ولا المعارك السياسية التي خاضها منذ أن دخل المعترك السياسي في الستينيات، إلى جانب الرئيس الأسبق جورج بومبيدو.

بينما أوضحت صحيفة "الخليج" تحت عنوان "فرنسا تودع رئيسا أكسبها احترام العالم"، أنه بمشاركة إماراتية، يشيع نحو ثلاثين من قادة الدول والحكومات من أنحاء العالم، اليوم الإثنين، الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك، الذي توفي الخميس الماضي عن 85 عاما، غداة مراسم تكريم شعبي في قصر ليزانفاليد الباريسي، ألقى خلالها الفرنسيون النظرة الأخيرة على الرجل الذي صبغ حياتهم السياسية طوال أربعة عقود، وعرف بحبه للحياة، وعدّه البعض من أفضل رؤساء الجمهورية الخامسة، بالتساوي مع شارل ديجول.

ويمثل دولة الإمارات في مراسم تأبين وتشييع الرئيس الفرنسي الأسبق، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، بحضور ثلاثين رئيس دولة وحكومة، وعدد من القادة السابقين.

وبالانتقال إلى السعودية، ذكرت صحيفة "القبس" تحت عنوان "ولي العهد السعودي: نأمل ألا يكون العمل العسكري ضد إيران ضروريا"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أن إيران قامت بعمل يشبه "إعلان حرب"، معلنا أن هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم، وليس فقط في المملكة العربية السعودية.

وأضاف الأمير محمد في مقابلة خاصة له مع برنامج "60 دقيقة" الشهير، والذي يبث على قناة "CBS" الأمريكية، أن هجوم أرامكو عمل أحمق، لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم.

كما أشار ولي العهد السعودي إلى أنه يأمل ألا يكون العمل العسكري ضروريا ضد إيران، وأنه يفضل الحل السياسي.

ونقلت صحيفة "البيان" عن عادل الجبير تأكيده أن إيران دائما ما كانت دولة عدائية، وعليها أن تحترم سيادة الدول الأخرى وتتوقف عن التدخل في شؤون غيرها من الدول، مشيرا إلى أن سياسة استرضاء إيران غذت سلوكها العدائي.

وشدد على أن تاريخ إيران خلال الـ40 سنة الأخيرة كان عدوانيا، خاصة ضد السعودية، وقال: "لقد هاجموا سفاراتنا، وحاولوا تعطيل الحج، واغتالوا دبلوماسيينا في عدد من البلدان، وزرعوا خلايا إرهابية في المملكة، كما قاموا بتفجير الخبر في عام 1996، والقائمة تطول وتطول".

وكشفت "الشرق الأوسط" عن إعلان إيران رسميا حالة التأهب القصوى نفطيا، حيث أمر وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة رسميا، أمس، بوضع قطاع النفط ببلاده في حالة تأهب قصوى في مواجهة تهديدات بهجمات مادية أو إلكترونية.

ونشر زنغنة رسالة يعد فيها أنه "من الضروري أن تكون كل الشركات والبنى التحتية في القطاع النفطي في حالة تأهب قصوى في مواجهة تهديدات بهجمات مادية أو إلكترونية".

وأوضح أن هذه الاحتياطات ضرورية في ضوء العقوبات الأمريكية على إيران والحرب الاقتصادية الشاملة، التي تتهم طهران واشنطن بشنها ضدها.

وتحت عنوان "بيروت تشتعل"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أن متظاهرين لبنانيين طالبوا بإسقاط الحكومة التي نعتوها بـ"الفاشلة"، بينما دعا آخرون إلى "حكم عسكري"، وتظاهر مئات اللبنانيين في شوارع العاصمة بيروت، أمس الأحد، احتجاجا على الوضع المعيشي وتدهور الأوضاع الاقتصادية في أزمة تفاقمت على مدار الأسبوعين الماضيين، مع تراجع قيمة العملة المحلية للمرة الأولى منذ ما يزيد على العقدين.

واحتشد محتجون في ساحة الشهداء، ثم انطلقوا في مسيرة من ساحة الشهداء باتجاه شارع المصارف وساحة رياض الصلح وسط بيروت إلى أن وصلوا إلى أمام السرايا الحكومية، وحاول المتظاهرون اقتحام الحواجز الأمنية، حيث تمركزت قوات مكافحة الشغب، ما أدى إلى حصول تدافع.

وهاجم بعض المحتجين ساسة البلاد وأنحوا عليهم باللائمة في استشراء الفساد، وذهب آخرون إلى المطالبة بإسقاط الحكومة التي وصفوها بـ"الفاشلة"، بينما دعا آخرون إلى حكم عسكري ووضع جميع المسؤولين الحاليين في الإقامة الجبرية.

وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن المعتصمين رفعوا الأعلام اللبنانية، كما هاجم بعض المحتجين ساسة البلاد، وأنحوا عليهم باللائمة في الفساد المستشري في البلد، الذي يبلغ عدد سكانه أربعة ملايين نسمة، وذلك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، ورفضا لسياسة التجويع والتفقير التي تستهدف اللبنانيين، وآخرها أزمة رفع سعر الدولار.

وطالب المعتصمون الطبقة السياسية بالتنحي والعودة إلى بيوتهم، كما طالبوا بمحاسبة الفاسدين.



وتحت عنوان "جونسون باقٍ.. ومتمسك بإتمام بريكست"، أفادت "الشرق الأوسط" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أكد أمس، تمسكه بإتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 أكتوبر مهما كلف الأمر، قبل ساعات من افتتاح مؤتمر حزب المحافظين في مدينة مانشستر.

كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني، الغارق في الأزمات، بالبقاء في منصبه حتى إذا لم ينجح في التوصل إلى اتفاق حول خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.

وذكرت "الاتحاد" أنه في مستهل المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مدينة مانشستر بشمال إنجلترا، يسعى جونسون لإقناع حزبه برسالة مفادها أن الخروج "مسألة حياة أو موت" وأنه سيخرج بريطانيا من التكتل في نهاية الشهر المقبل، سواء باتفاق أو من دونه.

وبالانتقال إلى سوريا، أشارت "الخليج" إلى أن المبعوث الأممي الخاص لسوريا جير بيدرسن، أعرب عن قلقه من وجود 5 جيوش مختلفة في سوريا، مشيرا إلى أن ذلك يهدد سيادتها، واستقلالها، ووحدة أراضيها.

وشدد على أن تكون سوريا موحدة تحت سيطرة حكومة واحدة، مشيرا إلى أنه سيلتقي مع الرؤساء المشاركين في الدستورية السورية لمناقشة العمل اللاحق للجنة.

وقال إنه اتفق مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ورئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، على كيفية عمل اللجنة اللاحق.