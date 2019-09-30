إيران ترحب بأي وساطة للتسوية مع السعودية

تحرير:وكالات ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص

متحدث الخارجية الإيرانية

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدًا أن خروج السعودية من الأزمة يكون عبر القبول بوقف إطلاق النار وإنهاء حصار اليمن. وقال الموسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، إن "العمليات العسكرية اليمنية ضد السعودية دفاعية"، مشددًا على أن طهران تدعم حق اليمنيين في دفاعهم المشروع عن النفس، وهي لطالما دعمت اليمنيين سياسيا ومعنويا. وأضاف أنه على السعودية القبول بالحوار لأجل حل الأزمة اليمنية، داعيا الرياض إلى وقف إطلاق النار في اليمن.

وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفي بلاده أي علاقة بالهجوم على منشآت "أرامكو" النفطية، وقال إنه "لا أساس من الصحة للاتهامات الموجهة ضد إيران بشأن هذه الهجمات". ورحب الموسوي بأي جهود ووساطات لحل الخلاف مع السعودية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السعودية غير مستعدة لذلك، وقال: "طهران مستعدة لإزالة التوتر