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إيران ترحب بأي وساطة للتسوية مع السعودية

تحرير:وكالات ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٨ ص
متحدث الخارجية الإيرانية
متحدث الخارجية الإيرانية
علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدًا أن خروج السعودية من الأزمة يكون عبر القبول بوقف إطلاق النار وإنهاء حصار اليمن. وقال الموسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، إن "العمليات العسكرية اليمنية ضد السعودية دفاعية"، مشددًا على أن طهران تدعم حق اليمنيين في دفاعهم المشروع عن النفس، وهي لطالما دعمت اليمنيين سياسيا ومعنويا. وأضاف أنه على السعودية القبول بالحوار لأجل حل الأزمة اليمنية، داعيا الرياض إلى وقف إطلاق النار في اليمن.
وجدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية نفي بلاده أي علاقة بالهجوم على منشآت "أرامكو" النفطية، وقال إنه "لا أساس من الصحة للاتهامات الموجهة ضد إيران بشأن هذه الهجمات". ورحب الموسوي بأي جهود ووساطات لحل الخلاف مع السعودية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن السعودية غير مستعدة لذلك، وقال: "طهران مستعدة لإزالة التوتر
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الحارس الشخصي مع الملك سلمان

أول تعليق من الملك سلمان على مقتل حارسه الشخصي

علق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الاثنين، على مقتل حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم، إذ أثنى على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه، كما عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي "الفغم"، وذلك خلال استقباله لهم، اليوم الإثنين، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم. وعبر والد وأخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، وذلك بحسب م نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
انتخابات تونس

رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.
صحف-الكويت

صحف عربية: فرنسا تودع شيراك وجونسون باقٍ

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك اليوم، عناوين الصحف، كما تناولت الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. تحت عنوان "حضور دولي لافت في تشييع جاك شيراك"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الفرنسيين تجمعوا بكثافة، أمس، أمام مدخل كنيسة سان لويس في قصر "الأنفاليد"، من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي سجي جثمانه داخلها بعد ظهر الأحد.
احمد-قايد-صالح

الجيش الجزائري عن تزكية أحد المرشحين للرئاسة: لن ندعم أحدًا

نفى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم الأحد، أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكت أيا من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، متهمًا في خطاب ألقاه خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، ما أسماه بــ«العصابة وأذنابها بترويج تلك الإشاعات»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. ونقلت صحيفة «النهار» عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله: «إن إشاعة تزكية الجيش لأحد المترشحين تهدف للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام»، بحسب سكاي نيوز.
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عادل-عبد-المهدي-رئيس-الوزراء-العراقي (2)

هل ينجح العراق في دور الوسيط بين السعودية وإيران؟

حملت الزيارة القصيرة التي قام بها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى السعودية أمس، الكثير من التلميحات والتكهنات التي تحدثت عن الأسباب والأهداف من وراء تلك الزيارة التي أثارت حالة من الجدل؛ نظرا لتوقيت تلك الزيارة التي جاءت عقب الهجمات التي شهدتها منشآت نفطية في المملكة وتم توجيه أصابع الاتهام إلى إيران. ووصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأربعاء، إلى السعودية في زيارة استمرت ساعات قليلة، والتقى الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان.
محمد-جواد-ظريف

إيران: لو نفذنا هجوم أرامكو لكان كارثة على السعودية

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن بلاده لو خططت ونفذت فعلا الهجوم على أرامكو السعودية، لكان ذلك كارثة على المملكة. وأضاف ظريف في حوار مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن إيران لو كانت المسؤولة عن التخطيط وتنفيذ الهجوم على أرامكو لما تمكنت السعودية من إعادة وإصلاح شيء من منشآتها النفطية. كان رئيس الدبلوماسية الإيرانية صرح في قت سابق، بأن الحوثيين تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية بعد أن زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم. ولفت ظريف إلى أن السعودية لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف موقعين لإنتاج وتكرير النفط.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تحمل إيران مسؤولية الهجوم على أرامكو

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الإثنين، أن بلاده تحمل مسؤولية الهجمات على منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية لإيران، مشيرًا إلى أن بلاده قد تنضم إلى جهود عسكرية بقيادة أمريكية، وستعمل مع الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين لتحديد رد مشترك. وقال جونسون في تصريحات صحفية: "نعتقد أنه من المرجح جدا حقا أن تكون إيران مسؤولة فعلا. سنعمل مع أصدقائنا الأمريكيين وأصدقائنا الأوروبيين لوضع رد يحاول وقف تصعيد التوترات في منطقة الخليج".
عادل-عبدالمهدي

العراق يعلق على استخدام أراضيه لضرب منشآت سعودية

علق مكتب رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، على التصريحات المتداولة حول استخدام الأراضي العراقية لضرب المنشآت النفطية السعودية. وقال مكتب عبد المهدي، في بيان: "ينفي العراق ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيه لمهاجمة منشآت نفطية سعودية بالطائرات المسيرة، ويؤكد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه، وأن الحكومة العراقية ستتعامل بحزم مع كل من يحاول انتهاك الدستور والقانون".
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