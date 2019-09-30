تحرك جديد من اتحاد الكرة لتطبيق تقنية الفيديو

تحرير:أحمد بركات ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

تقنية الفيديو

استعجل مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لإرسال مندوب عنه من أجل مناقشة تفاصيل تطبيق تقنية الفيديو خلال الفترة المقبلة، وخاطب الجبلاية «فيفا» بشكل رسمي لإرسال المندوب، حيث يرغب مسؤولو اتحاد الكرة في استئجار الأجهزة الخاصة بتطبيق التقنية، وتسعى اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، إلى تطبيق تقنية الفيديو «الفار»، في مسابقة الدوري المحلي لكرة القدم، خلال الموسم الجديد (2019- 2020).

وكان مصدر باللجنة في تصريحات صحفية، كشف عن إجراء اتصالات خلال الفترة الماضية بين اتحاد الكرة المصري والاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، من أجل تطبيق تقنية المساعدة بالفيديو للحكام (الفار) في الدوري، ورد «فيفا» بأن الأمر يحتاج لبعض الوقت. وأضاف المصدر أن اللجنة قررت تطبيق تقنية الفيديو

وكان مصدر باللجنة في تصريحات صحفية، كشف عن إجراء اتصالات خلال الفترة الماضية بين اتحاد الكرة المصري والاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، من أجل تطبيق تقنية المساعدة بالفيديو للحكام (الفار) في الدوري، ورد «فيفا» بأن الأمر يحتاج لبعض الوقت.



وأضاف المصدر أن اللجنة قررت تطبيق تقنية الفيديو في الدوري بدايةً من شهر نوفمبر المقبل، أو سيتم تطبيقها بدايةً من الدور الثاني، موضحا أن الحكام المصريين سيخضعون لدورات تدريبية على تقنية «الفار» خلال الفترة المقبلة ولمدة شهرين.



واستخدمت في مصر مؤخرا تقنية الفيديو «الفار» خلال فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرًا في مصر، ولاقت استحسانا كبيرًا.

