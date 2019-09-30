القبض على 42 تاجر مخدرات و16 قطعة سلاح في الجيزة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

مواد مخدرة

حملات مستمرة تشنها قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة، استهدفت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 42 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (1895 جرام حشيش- 437 قرصا مخدرا- 201 جرام هيروين- 50

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة ضباط مكافحة المخدرات، برئاسة اللواء سامح الحميلي، نائب مدير مباحث الجيزة، عن ضبط 42 قضية اتجار في المواد المخدرة بمضبوطات (1895 جرام حشيش- 437 قرصا مخدرا- 201 جرام هيروين- 50 جرام شادو- 1170 جرام إستروكس).



وفي مجال الأسلحة النارية، تمكنت القوات المشاركة في الحملة، بقيادة اللواء مدحت فارس، نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء سامح الحميلي، من ضبط 15 متهما في قضايا دفاع عن النفس، بحوزتهم 10 فرد خرطوش محلية الصنع عيار "12 مم" و5 طبنجات وبندقية آلية و23 طلقة مختلفة الأعيرة.



