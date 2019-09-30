محمد سامي مؤلف ومخرج مسلسل محمد رمضان الجديد

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص

محمد رمضان

بعد مشاركته فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، يشرع المخرج محمد سامي فى كتابة سيناريو مسلسل النجم محمد رمضان، الجديد، والذى سيخوض به سباق رمضان 2020، ويحمل المسلسل اسم «البرنس» وتتكتم شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي على تفاصيل المشروع الدرامي الجديد، الذي سينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل، فى تعاونه الثاني مع نفس شركة الإنتاج، بعد مسلسل «زلزال» الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، والذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة وشاركت فى بطولته الفنانة حلا شيحة، فى أول عمل فني لها بعد عودتها من الاعتزال الذى استمر نحو 13 عاما.

ويعد مسلسل «البرنس» هو التعاون الثالث بين محمد رمضان ومحمد سامي، بعد مسلسل «الأسطورة» الذى عرض فى رمضان 2016، وحقق نجاحا ساحقا ورفع أسهم "رمضان" فى الشارع المصري، وجعله أحد نجوم الدراما الذي ينتظر المشاهدون مسلسله كل عام، كما تعاون الثنائي أيضا فى فيلم «جواب اعتقال»