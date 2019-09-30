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محمد سامي مؤلف ومخرج مسلسل محمد رمضان الجديد

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ ص
محمد رمضان
محمد رمضان
بعد مشاركته فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، يشرع المخرج محمد سامي فى كتابة سيناريو مسلسل النجم محمد رمضان، الجديد، والذى سيخوض به سباق رمضان 2020، ويحمل المسلسل اسم «البرنس» وتتكتم شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي على تفاصيل المشروع الدرامي الجديد، الذي سينافس من خلاله في الماراثون الرمضاني المقبل، فى تعاونه الثاني مع نفس شركة الإنتاج، بعد مسلسل «زلزال» الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى لعام 2019، والذي حقق نسبة مشاهدة مرتفعة وشاركت فى بطولته الفنانة حلا شيحة، فى أول عمل فني لها بعد عودتها من الاعتزال الذى استمر نحو 13 عاما.
ويعد مسلسل «البرنس» هو التعاون الثالث بين محمد رمضان ومحمد سامي، بعد مسلسل «الأسطورة» الذى عرض فى رمضان 2016، وحقق نجاحا ساحقا ورفع أسهم "رمضان" فى الشارع المصري، وجعله أحد نجوم الدراما الذي ينتظر المشاهدون مسلسله كل عام، كما تعاون الثنائي أيضا فى فيلم «جواب اعتقال»
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أوبرا-عايدة

بعد غياب 22 عامًا.. عودة «أوبرا عايدة» في الأقصر

أقيم اليوم مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل عرض «أوبرا عايدة»، الذي يعود بعد غياب 22عامًا، وستقام في محافظة الأقصر، وتحديدًا معبد حتشبسوت في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر، حيث تستعد ساحة المعبد في البر الغربى بمدينة الأقصر، لاستقبال 150 مغنيًا وعازفًا، يمثلون الأوركسترا السيمفونية والكورال الوطني الأوكراني، بقيادة المايسترو الأوكرانية أوكسانا لينيف، لتقديم عرضين أوبراليين لأوبرا عايدة القائمة منذ 148 عامًا، من إخراج الألمانى مايكل شتورم، إلى جانب 40 راقصًا مصريًّا، يشاركون فى الفعالية التي تعكس تاريخ وحضارة مصر العظيمة.
أحمد-رزق

«بخط الإيد» ثانى بطولة مطلقة لأحمد رزق فى التليفزيون

يواصل الفنان أحمد رزق تحضيرات مسلسله الجديد «بخط الإيد» بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضية، وينتمى المسلسل الجديد الذي تنتجه شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، إلى فئة المسلسلات الطويلة، إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وهو من تأليف هالة الزغندي وإخراج شيري عادل، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة سوسن بدر والممثلة الشابة ميرنا نور الدين، وجار ترشيح باقى الأبطال، استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن يعرض المسلسل خلال موسم الشتاء بعيدًا عن السباق الرمضاني.
محمد هنيدى

محمد هنيدي لـ«السقا»: هنفضل واقفين في ضهر بعض

نشر الفنان محمد هنيدي صورة له من حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، أثناء وقوفه على خشبة المسرح لتسلم جائزة الإنجاز الإبداعي، وإلى جواره رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس المهرجان والفنان أحمد السقا، الذي جاء من القاهرة لأجل ذلك، من أجل تسليم صديق عمره الجائزة، وعلق عليها: «السقا جه مخصوص وحبس نفسه 48 ساعة عشان ما حدش يعرف إنه هنا ويفاجئني في مهرجان الجونة إنه هو اللي هيسلمني التكريم، طبعا أنا كنت عارف من أول يوم، وعملت نفسي متفاجئ وتقريبًا الجونة كلها كانت عارفة».
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أحمد-رزق

«بخط الإيد» ثانى بطولة مطلقة لأحمد رزق فى التليفزيون

يواصل الفنان أحمد رزق تحضيرات مسلسله الجديد «بخط الإيد» بعد عودته من مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة، التي اختتمت فعالياتها الجمعة الماضية، وينتمى المسلسل الجديد الذي تنتجه شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، إلى فئة المسلسلات الطويلة، إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، وهو من تأليف هالة الزغندي وإخراج شيري عادل، ويشارك فى بطولته كل من الفنانة سوسن بدر والممثلة الشابة ميرنا نور الدين، وجار ترشيح باقى الأبطال، استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام المقبلة، إذ من المقرر أن يعرض المسلسل خلال موسم الشتاء بعيدًا عن السباق الرمضاني.
عادل-امام-ودلال-عبد-العزيز-مسلسل-فالنتينو (2)

برعاية «سينرجي».. 5 مشاريع درامية تستعد لرمضان 2020

انطلقت التحضيرات الخاصة بسباق رمضان 2020، وكشف عدد من النجوم عن انضمامهم إلى الموسم الرمضاني المقبل، أحدثهم الفنان ياسر جلال، الذى يتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، حيث بدأت الجلسات التحضيرية للمسلسل مع المخرج حسين المنباوى والسيناريست هانى سرحان، ولم يتم الكشف عن فكرة العمل الرئيسية ولكنه سيكون مسلسلا تاريخيا، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله الفترة المقبلة، وفى السياق ذاته بدأ النجم أمير كرارة الجلسات التحضيرية لمسلسله مع المخرج بيتر ميمي والمؤلف باهر دويدار، وذلك بعد تأجيل مشروع «كلبش 4» لعام 2021.
درة-وخالد سليم من كواليس مسلسل بلا دليل

درة تواصل تصوير «بلا دليل».. قبل سفرها للجونة (صور)

تواصل أسرة «بلا دليل» تصوير أحداث المسلسل من أجل الانتهاء من المشاهد المتبقية، وذلك بعد أن تحدد شهر أكتوبر المقبل، لعرض أولى حلقات المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، «بلا دليل» هو ثانِي بطولة مطلقة للفنانة التونسية درة، التي خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة؛ لكي تجيد العزف على إحد الآلات الموسيقية، خاصة أنها تجسد دور (حبيبة) وهي عازفة على آلة الهارب، ويشاركها فى بطولة المسلسل كل من خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي وجمال عبد الناصر.
ماجد-المصري

الليلة.. عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» لماجد المصري

ينطلق مساء اليوم الإثنين، عرض أولى حلقات مسلسل «بحر» بطولة الفنان ماجد المصري، فى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، بعد نجاحات متتالية، آخرها شخصية (خليل السواح) فى مسلسل «زلزال» بطولة النجم محمد رمضان، الذى عرض خلال موسم رمضان المنقضى، وهو رجل الأعمال المتسلط الذى يقدس المال، ويعرض مسلسل «بحر» فى تمام السابعة مساءً، على قناة الحياة، على أن تكون الإعادة فى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية في الساعة 11 صباح اليوم التالي، كما يُعرض على "الحياة دراما" فى الـ10 مساءً، والإعادة فى الـ9 صباحًا.
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