تعرف على تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام أرسنال

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٧ ص

مانشستر يونايتد

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر يونايتد: - حراسة المرمى: دافيد دي خيا. - خط الدفاع: آرون فان بيساكا- فيكتور لينديلوف - هاري ماجواير - ماركوس فاوستينو روخو. - خط الوسط: نيمانيا ماتيتش - سكوت مكتوميناي - جيسي لينجارد - بول بوجبا - دانيل جيمس. - خط الهجوم: ماسون جرينوود. كما تبرهن الأرقام