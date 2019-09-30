أوباميانج يقود تشكيل أرسنال المتوقع أمام اليونايتد

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠١ ص

أوباميانج

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.

وفي ما يلي التشكيل المتوقع لنادي أرسنال: - حراسة المرمى: بيرند لينو. - خط الدفاع: كالوم تشامبرز - سوكراتيس باباستاثوبولوس - روب هولدينج - كيران تيرني. - خط الوسط: لوكاس توريرا - جرانيت تشاكا - ماتيو جندوزي. - خط الهجوم: نيكولاس بيبي - بيير- إيميريك أوباميانج - ريس نيلسون. وتبرهن الأرقام على