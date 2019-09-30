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بريطانيا: نحن في حرب إلكترونية دائمة مع روسيا والصين

تحرير:وكالات ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص
بريطانيا
بريطانيا
اعتبر رئيس الأركان البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، أن بلاده في حالة حرب دائمة بسبب الهجمات الإلكترونية من أراضي روسيا والصين ودول أخرى. ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن كارتر قوله إن "الطبيعة المتغيرة للأعمال العدائية تظهر أن الحدود بين السلام والحرب بين الدول أصبحت غير واضحة. كل ذلك لأن تنافس القوى الكبرى وصراع الأفكار مع الهياكل والمجموعات غير الحكومية يهددنا كل يوم". واعتبر أن التهديد الرئيسي حاليا يرتبط بحروب الفضاء المعلوماتي، خاصة تلك الآتية من أراضي روسيا والصين.
وذكرت "ديلي تليجراف" أن "كارتر وعد في خطابه بأن لا تترك بريطانيا تصرفات خصومها دون رد". وحملت بريطانيا روسيا، في وقت سابق، مسؤولية هجوم إلكتروني، العام الماضي، متهمة موسكو بنشر فيروس أدى لتعطيل العمل في شركات بجميع أنحاء أوروبا بينها شركة "ريكيت بينكسر" ومقرها بريطانيا. وبدأ الهجوم المسمى "نوتبيتيا"
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حريق في مصنع

19 قتيلا جراء حريق في مصنع شرق الصين

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ماريا-زاخاروفا-المتحدثة-باسم-وزارة-الخارجية-الروسية

روسيا تهاجم ألمانيا لدعمها الضربة الأمريكية بسوريا

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على رد فعل برلين تجاه القصف الأمريكي على إدلب السورية. وانتقدت زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، تعليق السلطات الألمانية، ناصحة إياها بطلب معلومات من الولايات المتحدة، وفقا لـ"روسيا اليوم". وتابعت: "ألمانيا كعضو في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، إذا لم يكن هناك مثل هذه المعلومات الشاملة في وسائل الإعلام أو كان من المستحيل قراءة الأخبار عبر المواقع الرسمية للوكالات الحكومية الأمريكية، يمكنها طلب المعلومات ذات الصلة من حلفائها، ويمكن طلب ذلك من خلال حلف شمال الأطلسي".
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الاحتجاجات تجبر زعيمة هونج كونج على إلغاء قرار مثير

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إيران تحتجز 7 مراكب صيد و24 أجنبيا كانوا على متنها

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن قواته احتجزت سبعة قوارب صيد، واعتقلت 24 أجنبيا كانوا على متنها قرب ميناء "جاسك" في خليج عمان. وأشارت شبكة "روسيا اليوم" إلى أن مراسلها في العاصمة الإيرانية طهران، كان قد أفاد أن الحرس الثوري أكد أن قوارب الصيد انتهكت القوانين الخاصة بالصيد واقتربت من السواحل الإيرانية بأكثر من المسافة القانونية. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن القوات قامت بمصادرة نحو 222 طنا من الأسماك، كانت على متن القوارب المذكورة التي تم احتجازها.
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قبل تصويت بريكست.. جونسون يخسر الغالبية البرلمانية

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