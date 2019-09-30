بريطانيا: نحن في حرب إلكترونية دائمة مع روسيا والصين

تحرير:وكالات ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

بريطانيا

اعتبر رئيس الأركان البريطاني الجنرال نيكولاس كارتر، أن بلاده في حالة حرب دائمة بسبب الهجمات الإلكترونية من أراضي روسيا والصين ودول أخرى. ونقلت صحيفة "ديلي تليجراف" عن كارتر قوله إن "الطبيعة المتغيرة للأعمال العدائية تظهر أن الحدود بين السلام والحرب بين الدول أصبحت غير واضحة. كل ذلك لأن تنافس القوى الكبرى وصراع الأفكار مع الهياكل والمجموعات غير الحكومية يهددنا كل يوم". واعتبر أن التهديد الرئيسي حاليا يرتبط بحروب الفضاء المعلوماتي، خاصة تلك الآتية من أراضي روسيا والصين.

وذكرت "ديلي تليجراف" أن "كارتر وعد في خطابه بأن لا تترك بريطانيا تصرفات خصومها دون رد". وحملت بريطانيا روسيا، في وقت سابق، مسؤولية هجوم إلكتروني، العام الماضي، متهمة موسكو بنشر فيروس أدى لتعطيل العمل في شركات بجميع أنحاء أوروبا بينها شركة "ريكيت بينكسر" ومقرها بريطانيا. وبدأ الهجوم المسمى "نوتبيتيا"