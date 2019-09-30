جريمة

انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص
انتشال جثة غريق
انتشال جثة غريق
تمكنت قوات الإنقاذ النهري برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، من انتشال جثة طفل عمره عام ونصف العام غرق في أثناء لهوه في ترعة الـ"10 آلاف" التابعة لمركز أبو المطامير، وجرى انتشال الجثة بواسطة الضفادع البشرية بعد محاولات عدة من الأهالى باءت بالفشل، وتم نقله إلى مستشفى أبو المطامير العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.
تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير بغرق طفل في ترعة الـ"10 آلاف" بدائرة المركز.  انتقل المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يرافقه المقدم بهاء الكردى رئيس قطاع النوبارية
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خطف طفل

96 ساعة وهروب.. تفاصيل استعادة طفل «مخطوف» بالشرقية

96 ساعة من الرعب والقلق عاشتها أسرة طفل، بالكاد أتم ربيعه الثامن، بعدما غادر المنزل صباح الخميس الماضي في طريقه إلى مدرسته الابتدائية، والتي يدرس بالصف الثالث فيها، إلا أن أيادي أشخاص لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا التقفته وتمكنوا من اختطافه، لكن وبعد مرور نحو 4 أيام على الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من تحرير الطفل وإعادته سالما، إلا أن الجناه لاذوا بالفرار فور رؤية قوات الشرطة، والتي داهمت مكان الاختطاف واستعادت الطفل، وتوصل جهودها لملاحقة الجناة.
دار-القضاء-العالى

«الأعلى للقضاء» يحظر تناول الإعلام للتحقيقات دون إذن

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، اليوم الإثنين، عن أنه نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة، قرر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأضاف البيان الصحفي أنه "ستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في هذا الشأن".
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يصدر قرارا بشأن اختصاصات القضاء الإداري

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها. ونشرت صحيفة (الوقائع المصرية) قرار رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، والذي جاء بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته الداخلية، وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018، وقراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و484 لسنة 2019، بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ليصل إجماليها إلى 97 دائرة بمختلف المحافظات.
طعنات-سكين-جريمة

الدم بقى مياه.. أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، من ضبط شخص متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب، بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما بمنطقة مساكن الجندي، وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص شقيقه باستخدام سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.
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جثة

مُتعفنة منذ أسبوعين.. الصدفة تكشف وفاة عجوز بالبحيرة

داخل منزل ريفي بقرية الناصرية التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، توفيت سيدة تبلغ من العمر 85 عامًا، وتعيش مع نجلها الذي يعانى من مرض عقلى ولم يعلم أنها توفيت بسبب مرضه جالسًا بجوار جثتها يوميًا حتى تعفنت وشعر الأهالي وقاموا بإبلاغ ابنها الذي يعمل خارج المحافظة من تصاعد رائحة كريهة من المنزل، وعند قدومه تفاجئ بوفاة والدته. على الفور تم انتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث وفريق من الطب الشرعي، الذي أكد أنها توفيت منذ 15 يومًا داخل غرفتها، وقرر المستشار عمرو الأحول رئيس نيابة أبو المطامير التصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهه جنائية.
حريق-داخل-منزل

بسبب ماس كهربائي.. إصابة 3 أشخاص في حريق بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم السبت، برئاسة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية، من السيطرة على حريق هائل بمنزل بقرية الحوتة التابعة لمركز إيتاي البارود، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وتمت السيطرة على النيران بواسطة سيارتي إطفاء من مركز إيتاي البارود، ونقل المصابون لمستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحريق للمعاينة وتحديد سببه، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وفرض كردون أمني بمحيط المنزل.
تصادم

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكدمات وكسور وسحجات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص صغيرة "تناية" على طريق "أبو المطامير - كفر الدوار" فرعي بقرية كوم الفرج. على الفور تم نقل المصابين بـ6 سيارات إسعاف إلى مستشفيات أبو المطامير العام والشاملة بكفر الدوار والجامعة بالإسكندرية لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات بالبحيرة

أصيب 11 شخصًا في حادث تصادم 4 سيارات على طريق أبو المطامير حوش عيسى بمنطقة النجيلة دائرة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، حيث قطعت سيارة جامبو الطريق على سيارة شيفروليه أجرة دمنهور مما أدى إلى تصادمها بسيارة ملاكي وانقلاب سيارة نصف نقل في الترعة، وفرت السيارة الجامبو هاربة بعد تسببها في الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفيات حوش عيسى العام وأبو المطامير وبعض العيادات الخارجية، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجار إزالة آثار الحادث ورفع السيارة النصف نقل من المجرى المائي بواسطة قوات الحماية المدنية بالبحيرة.
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