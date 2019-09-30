انتشال جثة طفل غرق في ترعة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٩ ص

انتشال جثة غريق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري برئاسة العميد محمد بلبع، مدير إدارة الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الإثنين، من انتشال جثة طفل عمره عام ونصف العام غرق في أثناء لهوه في ترعة الـ"10 آلاف" التابعة لمركز أبو المطامير، وجرى انتشال الجثة بواسطة الضفادع البشرية بعد محاولات عدة من الأهالى باءت بالفشل، وتم نقله إلى مستشفى أبو المطامير العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بالمركز لمعاينة مكان الحادث، وفريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراج تصريح الدفن.

تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير بغرق طفل في ترعة الـ"10 آلاف" بدائرة المركز. انتقل المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يرافقه المقدم بهاء الكردى رئيس قطاع النوبارية

تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مأمور مركز شرطة أبو المطامير بغرق طفل في ترعة الـ"10 آلاف" بدائرة المركز.



انتقل المقدم أحمد سمير رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يرافقه المقدم بهاء الكردى رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية، إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص غرق الطفل "يزيد محمد عبد اللاه"، سنة ونصف السنة، وتم انتشاله وإيداع الجثة مشرحة المستشفى العام.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله مأمور القسم إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق، وإصدار تصريح الدفن.







