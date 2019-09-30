متوفيان و7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص

انقلاب ميكروباص - أرشيفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم؛ على أثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بأنه تلقى بلاغا من مركز وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على الصحراوي. انتقلت قوة مكبرة إلى مكان الحادث يترأسها المقدم بهاء الكردي رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية،

تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بأنه تلقى بلاغا من مركز وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على الصحراوي.



انتقلت قوة مكبرة إلى مكان الحادث يترأسها المقدم بهاء الكردي رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية، وسيارتا إسعاف، وتبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها، ومصرع شخصين وإصابة 7 آخرين من مستقليها، نقلوا إلى المستشفى.



دفع مدير المرور بونش إغاثة لرفع آثار الحادث، والعمل على سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث لحين عودة الحركة إلى طبيعتها تنسيقا مع قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد محمد بلبع مدير الحماية المدنية بالمحافظة.



