جريمة

متوفيان و7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٦ ص
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
انقلاب ميكروباص - أرشيفية
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم؛ على أثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
تلقى اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن بأنه تلقى بلاغا من مركز وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على الصحراوي. انتقلت قوة مكبرة إلى مكان الحادث يترأسها المقدم بهاء الكردي رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية،
اقرأ المزيد
خطف طفل

96 ساعة وهروب.. تفاصيل استعادة طفل «مخطوف» بالشرقية

96 ساعة من الرعب والقلق عاشتها أسرة طفل، بالكاد أتم ربيعه الثامن، بعدما غادر المنزل صباح الخميس الماضي في طريقه إلى مدرسته الابتدائية، والتي يدرس بالصف الثالث فيها، إلا أن أيادي أشخاص لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا التقفته وتمكنوا من اختطافه، لكن وبعد مرور نحو 4 أيام على الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من تحرير الطفل وإعادته سالما، إلا أن الجناه لاذوا بالفرار فور رؤية قوات الشرطة، والتي داهمت مكان الاختطاف واستعادت الطفل، وتوصل جهودها لملاحقة الجناة.
دار-القضاء-العالى

«الأعلى للقضاء» يحظر تناول الإعلام للتحقيقات دون إذن

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، اليوم الإثنين، عن أنه نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة، قرر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأضاف البيان الصحفي أنه "ستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في هذا الشأن".
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يصدر قرارا بشأن اختصاصات القضاء الإداري

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها. ونشرت صحيفة (الوقائع المصرية) قرار رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، والذي جاء بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته الداخلية، وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018، وقراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و484 لسنة 2019، بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ليصل إجماليها إلى 97 دائرة بمختلف المحافظات.
طعنات-سكين-جريمة

الدم بقى مياه.. أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، من ضبط شخص متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب، بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما بمنطقة مساكن الجندي، وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص شقيقه باستخدام سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.
اقرأ المزيد من الأخبار
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

شلل مروري أعلى محور 26 يوليو إثر اصطدام 3 سيارات

حالة من الزحام المروري سجلتها كاميرات المراقبة بمطلع محور 26 يوليو من ميدان لبنان، اليوم الأحد؛ إثر حادث تصادم 3 سيارات وتحديدا أعلى سلم شارع السودان، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بأخرى ملاكي، وتتابع اصطدامهما بثالثة ملاكي، وتجاوزت السيارات الثلاث الجزيرة الوسطى وصولا للاتجاه المعاكس، الأمر الذي نتج عنه تكدس مروري في الاتجاهين، وأصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات بالجسم، نُقلوا على أثرها إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف المنتشرة بالطريق لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.
توقف حركة ترام الإسكندرية (2)

حريق بالترام الأخضر في شوارع الإسكندرية

شب حريق هائل بإحدى عربات الترام في محافظة الإسكندرية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وذلك بمنطقة بحري بالأنفوشي، التابع إلى حي الجمرك، بوسط عروس البحر الأبيض المتوسط، فيما هرولت سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع الحادث لبدء عملية السيطرة على الحريق، وذلك فى الوقت الذى توقفت فيه حركة الترام لنحو ساعة كاملة على خط محطة الرمل مروراً بالمنشية وصولاً إلى محطة رأس التين، كما توقفت على اثرها الحركة المرورية لحين السيطرة على الحريق ولم ترد أي أنباء عن وقوع أي إصابات.
انقلاب ميكروباص

مفأجاة جديدة في حادث ميكروباص صفط اللبن

كشف تحقيقات وتحريات المباحث، مفأجاة جديدة في واقعة سقوط «ميكروباص» من أعلى محور صفط اللبن، نتيجة اختلال عجلة القيادة، بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى اصطدامها بالحاجز الحديدي وسقوطها أسفل المحور، وهي أن السائق حاول تفادي الاصطدام بموتوسيكل ساقط على الطريق، ولم يستطيع التحكم بعجلة القيادة فسقط من فوق الكوبري، وأسفر الحادث عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 4 آخرين. كما قدم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وجميع قيادات المحافظة التنفيذية، العزاء لأسر المتوفين.
حادث ميكروباص اول فيصل (5)

8 وفيات و4 مصابين.. تفاصيل حالة ضحايا ميكروباص صفط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، وفاة 8 مواطنين وإصابة 4 آخرين إثر حادث سقوط سيارة "ميكروباص" من أعلى محور صفط اللبن بمحافظة الجيزة، وأوضح الدكتور خالد محاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة كافة إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي في الرأس وخلع بالكتف، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة بالمستشفى.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]