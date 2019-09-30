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الاعتمادية والعمر الطويل.. أفضل السيارات المستعملة

تمتلك بعض السيارات المستعملة قدرات كبيرة تجعلها قادرة على جذب الجماهير في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المختلفة.
تحرير:محمود نبيل ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
سيات ليون
سيات ليون
لا شك أن شراء السيارات المستعملة يجب أن يصحبه اختيار دقيق وتفكير عميق في القدرات التي تتمتع بها تلك الموديلات، والتي قد تمنح المشتري مؤشرًا إلى مدى قدراتها على مواصلة العمل بكفاءة وصورة جيدة على المستوى الفني من عدمه بعد شرائها. افتقاد السيارات ميزة الاحتفاظ بالكفاءة الفنية هو أمر قد يؤدي إلى أزمة كبيرة، ولذلك فإن الجمهور بطبيعة الحال يبحث دومًا عن الموديلات ذات القدرات الفنية العالية، وبالأخص تلك التي تستطيع الاحتفاظ بإمكانياتها وأدائها لفترات طويلة في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "وات كار؟" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة السيارات المستعملة الأفضل من وجهة نظر خبرائها في الأسواق العالمية. فولفو V90 لا شك أنها واحدة من أهم الموديلات التي راهنت عليها الشركة السويدية، حيث تتمتع بتصميم خارجي أنيق، وقدرة على مواصلة العمل لفترات
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عمرها الافتراضي طويل.. سيارات ستبقى معك للأبد

لا شك أن الجمهور بطبيعة الحال يميل إلى السيارات ذات الكفاءة الفنية والقدرات الفاخرة، إلا أن ذلك يجب أن يقترن بالعديد من الشروط والعوامل، على رأسها قدرتها على الاستمرار بصورة جيدة لفترات طويلة، ومن ثم الاحتفاظ بكفاءتها الفنية في الأسواق العالمية. الاستمرار بحالة جيدة في الأسواق العالمية المختلفة لا شك أنه يخلق شرائح واسعة من الجماهير في البلدان المختلفة ترغب في الحصول على تلك الموديلات ذات الشعبية الواسعة، الأمر الذي بدوره يجعلها من بين السيارات الأكثر طلبًا ووجودًا في الأسواق العالمية المختلفة.
كيا-ريو

ليست كهربائية ولا هجينا.. سيارات ذات استهلاك اقتصادي

ارتبط دومًا الاستهلاك الاقتصادي للوقود بالمحركات الكهربائية والهجين، التي تستطيع أن توفر مستويات رائعة على مستوى قيادة السيارات بشكل عام، وبالأخص في استهلاك الوقود، إلا أن بعض الموديلات التي تعمل بمحركات الوقود المحروق تمتلك معدلات أفضل على المستوى الاقتصادي، قياسًا بغيرها من السيارات الكهربائية والهجين، التي تمتلك أنواعا ذات قدرات كبيرة على الاستهلاك الاقتصادي للوقود، خاصة أن الأهداف الرئيسية لتلك الموديلات هى توفير مقدار الطاقة المستخدمة لتشغيل السيارة وتنشيط كل إمكانياتها الفنية.
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أفضل السيارات للاستخدام داخل المدن والمناطق الضيقة

بات من الواضح أن هناك اهتماما عالميا بما يمكن وصفها بسيارات المدن، والتي بالفعل تمتلك شعبية كبيرة على مستوى العديد من الأسواق العالمية في الوقت الحالي، خاصة مع الازدحام الشديد الذي يسيطر على شوارع العديد من البلدان في العالم. وخلال السنوات الماضية، برزت مجموعة من السيارات على أنها الأفضل لهذا النمط، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالسير في المناطق الضيقة والتي لا يمكن السير فيها بشكل يسمح لقائدي السيارات بالأريحية أو تفادي التصادم مع المركبات الأخرى في الشوارع.
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