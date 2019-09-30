الاعتمادية والعمر الطويل.. أفضل السيارات المستعملة

تمتلك بعض السيارات المستعملة قدرات كبيرة تجعلها قادرة على جذب الجماهير في الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المختلفة.

تحرير:محمود نبيل ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

لا شك أن شراء السيارات المستعملة يجب أن يصحبه اختيار دقيق وتفكير عميق في القدرات التي تتمتع بها تلك الموديلات، والتي قد تمنح المشتري مؤشرًا إلى مدى قدراتها على مواصلة العمل بكفاءة وصورة جيدة على المستوى الفني من عدمه بعد شرائها. افتقاد السيارات ميزة الاحتفاظ بالكفاءة الفنية هو أمر قد يؤدي إلى أزمة كبيرة، ولذلك فإن الجمهور بطبيعة الحال يبحث دومًا عن الموديلات ذات القدرات الفنية العالية، وبالأخص تلك التي تستطيع الاحتفاظ بإمكانياتها وأدائها لفترات طويلة في الأسواق العالمية.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "وات كار؟" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة السيارات المستعملة الأفضل من وجهة نظر خبرائها في الأسواق العالمية. فولفو V90 لا شك أنها واحدة من أهم الموديلات التي راهنت عليها الشركة السويدية، حيث تتمتع بتصميم خارجي أنيق، وقدرة على مواصلة العمل لفترات

فولفو V90

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة "وات كار؟" المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية، مجموعة السيارات المستعملة الأفضل من وجهة نظر خبرائها في الأسواق العالمية.

لا شك أنها واحدة من أهم الموديلات التي راهنت عليها الشركة السويدية، حيث تتمتع بتصميم خارجي أنيق، وقدرة على مواصلة العمل لفترات طويلة، وهي توفر مساحات تخزين بمساحات شحن تصل إلى 50.9 قدم مكعب مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، وهي تعمل بمحرك أساسي هو توربين رباعي الأسطوانات بسعة 2000 سي سي وقوة تصل إلى 247 حصان، الأمر الذي يجعلها من بين أهم السيارات المستعملة في الأسواق العالمية.

سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور

فولكس فاجن جولف

استطاعت تحقيق العديد من النجاحات في الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي أهلها لأن تصدر بنسخة كهربائية في الأسواق العالمية، وتم إصدارها بست نسخ مختلفة في الفترة منذ عام 1983 وحتى 1992، وتتفاوت السعة اللترية ما بين 1000 سي سي 2000 سي سي، وتتراوح القوة الحصانية لتلك المحركات التي استخدمها هذا الجيل من السيارة الألمانية، بما يساعد على جذب فئات مختلفة من الجماهير.

«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر

أودي A4

من بين أكبر السيارات العالمية التي تتمتع بشهرة واسعة، كما أنها على المستوى الفني والقدرات التقنية استطاعت أن تحجز لنفسها مكان أساسي في الأسواق العالمية، ولا شك أن أودي A4 الفاخرة هي أفضل موديل للسيارات المدمجة التي تنتمي لفئة الرفاهية، وذلك بعد سلسلة من التطويرات والتعديلات التي حرصت الشركة الألمانية العملاقة على إضافتها في الآونة الأخيرة، ما جعلها من أهم السيارات المستعملة في الوقت الحالي.

هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية

سكودا أوكتافيا

لا شك أن الشركة التشيكية استطاعت تطويرها في الأسواق العالمية بشكل رئيسي على مدى السنوات القليلة الماضية، مما جعلها منافسة للإصداراتالسيارات السيدان المدمجة ذات القدرات العالية، وعلى رأسها تويوتا كورولا، والتي حصلت على تقديرات مرتفعة في الأسواق من حيث إقبال الجماهير، ولذلك فهي تبقى من الخيارات الأساسية للراغبين في شراء موديلات مستعملة بالأسواق العالمية.

أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018

سيات ليون

تعد من السيارات التي راهنت عليها الشركة الإسبانية بشكل أساسي في الأسواق العالمية، وعلى مستوى استهلاك الوقود، استطاعت السيارة أن تحقق معدلات جيدة للغاية، الأكر الذي كان بمثابة عامل جذب جديد في الأسواق العالمية.

أفضل سيارات «فيراري» على مر التاريخ

وتستطيع أن تسير 27 كيلومتر باستخدام لتر واحد فقط، وهو ما يمنحها قدرة كبيرة على جذب فئات جماهيرية مختلفة، سواء من محبي قدراتها الفنية أو حتى النمط الاقتصادي الخاص بها في استهلاك الوقود، وهو الأمر الذي جعل العديد من الشرائح الجماهيرية ترجح كفتها، على الرغم من أنها لم تظل سوى لبضع سنوات في الأسواق العالمية.