التضامن تعلن صرف جميع معاشات أكتوبر غدًا

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

صرف معاشات - أرشيفية

وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر، وذلك لما يزيد على 3.24 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 4.62 مليار جنيه.

وأضافت والي أنه تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع أعياد أكتوبر، وتبلغ قيمة المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.17 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.33 مليون قائم بالصرف، بينما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على البنوك 4.37