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التضامن تعلن صرف جميع معاشات أكتوبر غدًا

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
صرف معاشات - أرشيفية
صرف معاشات - أرشيفية
وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر. وأشارت وزيرة التضامن إلى أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" ومنافذ مكاتب التأمينات، اعتبارًا من صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر، وذلك لما يزيد على 3.24 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 4.62 مليار جنيه.
وأضافت والي أنه تقرر تقديم صرف جميع المعاشات المحولة على هيئة البريد والبنوك ليصبح الأول من أكتوبر لتزامن موعد الصرف مع أعياد أكتوبر، وتبلغ قيمة المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعى 6.17 مليار جنيه يتم صرفها إلى 3.33 مليون قائم بالصرف، بينما تبلغ قيمة المعاشات المحولة على البنوك 4.37
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مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم تقنين وضع اليد

أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه بناء على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة، تقرر اعتبار يوم 31 أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، والتي تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وقال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تهيب جميع المتقدمين بمراجعتها لمعرفة مدى قبول طالبتهم في مرحلة الفحص من عدمه، علما بأنه اعتبارا من يوم 2 نوفمبر المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.
دار-القضاء-العالى

حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية في وسائل الإعلام

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض قرارا، اليوم الإثنين، بحظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى لما تلاحظ في الآونة الأخيرة، من صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة لقضاة وأعضاء بالنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.
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انهيار 3 منازل في المنيا.. والمحافظ يقرر صرف إعانات

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل داخل قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لموقع انهيار المنازل لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته، إذ رافقه العقيد محمد صلاح رئيس المركز، وكلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار. كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

التضامن: دعم بـ4 مليارات جنيه لذوي الإعاقة سنويا

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إنه تم تقديم دعم نقدي لنحو 3 ملايين أسرة تضم 15 مليون شخص لمساعدتهم على تطوير أنفسهم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، لافتة إلى طرح محور الرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة والمعرضة للخطر والمسنين والأطفال وذوى الإعاقة، بهدف توفير حياة أفضل للأطفال المحرومين من الرعاية، فضلا عن إنشاء لجنة وزارية لكبار السن وذوى الإعاقة، وذلك خلال مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة لدعم السياحة "إفريقيا في عيون مصر 2019"، بأحد فنادق الإسكندرية، اليوم الإثنين.
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7 أرقام مهمة حققها الاقتصاد المصري خلال عام واحد

حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الإنجازات الإيجابية على مدار عام واحد فقط، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، وبحسب تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، فقد نفذت مصر أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
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المالية: تخصيص 6.6 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة

قالت سارة عيد رئيسة وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الجديد في الموازنة هذا العام بدء إشراك المواطن في متابعة المشروعات في موازنة بلده والاشتراك في تحديد أولويات الإنفاق، من خلال خلق نموذج مصري للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدني في تحديد أولويات تنفيذ مشاريع الدولة بمحافظاتهم، كما أن موازنة المواطن لهذا العام تعرض أيضا لأهم برامج الحماية الاجتماعية والعدالة الاقتصادية، خاصة برامج الصحة والتعليم والتأمين الصحي الشامل، ومن أهم مجالات الإنفاق على برامج التعليم تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال.
اقتصاد

الحكومة تكشف أهم المخصصات المالية بالموازنة الجديدة

أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن الإصدار السادس من موازنة المواطن يعرض أهم توجهات موازنة 2019- 2020 مثل المستهدفات المالية الكلية والقطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي بالخطة الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تركز على برامج تعميق التصنيع المحلى وتحفيز الاستثمار الصناعي وتحسين جودة المنتجات الصناعية. وأضاف كوجك أنها تشمل أيضا تعزيز القدرات التنافسية للصادرات، فضلا عن التحول إلى المجتمع الرقمي وتوجيه الاستثمارات للقطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة مع تمكين الشباب والمرأة.
الاقتصاد-المصري

رفع معدل النمو وميكنة الخدمات أهم مستهدفات الحكومة

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأس أولويات الحكومة التى تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكتروني التى تحكم معظم التعاملات الحكومية. جاء ذلك خلال الجولة العاشرة للحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها أمس، بمقر وزارة المالية بالقاهرة.
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