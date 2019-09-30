مكافآت استثنائية للاعبي بيراميدز بعد التأهل الإفريقي

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص

بيراميدز

قرر نادي بيراميدز صرف مكافأة استثنائية للاعبيه، وذلك بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للدور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما نجح في تخطى عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائري عقب الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب خمسة جويلية بالجزائر، وسجل جون أنطوى هدف المباراة الوحيد، وحسم بيراميدز التأهل إلى دورة الـ32 مكرر، بعدما تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح فريق بيراميدز.

ويشارك بيراميدز في المسابقات الإفريقية لأول مرة في تاريخه، وينتظر بعد تأهله أحد الفرق التي ودعت دوري أبطال إفريقيا لمواجهته في دور الـ32 مكرر. ويترقب بيراميدز قرعة الملحق المؤهل لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في التاسع من أكتوبر المقبل. وسلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء

ويشارك بيراميدز في المسابقات الإفريقية لأول مرة في تاريخه، وينتظر بعد تأهله أحد الفرق التي ودعت دوري أبطال إفريقيا لمواجهته في دور الـ32 مكرر.



ويترقب بيراميدز قرعة الملحق المؤهل لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في التاسع من أكتوبر المقبل.



وسلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على تأهل بيراميدز إلى الملحق المؤهل لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفيدرالية.



وذكر الموقع الرسمي لـ«كاف» أن جون أنطوي ماكينة الأهداف الغانية سجل هدف بيراميدز الوحيد ليقود الوافد المصري الجديد لقطع بطاقة التأهل عكس كل التوقعات، إذ كان شباب بلوزداد المرشح الأوفر حظا للتأهل بعدما تعادل في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب "الدفاع الجوي" بالقاهرة بنتيجة 1-1.