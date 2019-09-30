رياضة

مكافآت استثنائية للاعبي بيراميدز بعد التأهل الإفريقي

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٠ ص
بيراميدز
بيراميدز
قرر نادي بيراميدز صرف مكافأة استثنائية للاعبيه، وذلك بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للدور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما نجح في تخطى عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائري عقب الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب خمسة جويلية بالجزائر، وسجل جون أنطوى هدف المباراة الوحيد، وحسم بيراميدز التأهل إلى دورة الـ32 مكرر، بعدما تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح فريق بيراميدز.
ويشارك بيراميدز في المسابقات الإفريقية لأول مرة في تاريخه، وينتظر بعد تأهله أحد الفرق التي ودعت دوري أبطال إفريقيا لمواجهته في دور الـ32 مكرر. ويترقب بيراميدز قرعة الملحق المؤهل لدور المجموعات بمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية في التاسع من أكتوبر المقبل. وسلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء
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الزمالك...

ميتشو يبدي غضبه بسبب أزمة جينيراسيون فوت

أبدى الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، غضبه إزاء اتهام البعض بأن ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا هو سبب أزمة مباراته ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال، والتي لم تلعب بسبب رفض الأخير السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة على استاد برج العرب. وكتب مدرب الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "ما يقال هراء بحت، هذا سخيف، الزمالك لم يخطئ في شيء تجاه منافسه ولا نقبل توجيه اتهامات غبية لنا، كنا جاهزين للفوز في الملعب".
حسام-البدرى

البدري يستقر على قائمة المحليين في معسكر الفراعنة

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، على قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل، تمهيدًا لخوض مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، بعدما اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يقود تشكيل أرسنال المتوقع أمام اليونايتد

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
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بيراميدز (1)

بيراميدز يتأهل على حساب شباب بلوزداد بالكونفدرالية

نجح فريق بيراميدز فى تخطى عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائرى عقب الفوز عليه بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب خمسة جويلية بالجزائر، وتأتى المباراة فى إطار الدور الـ32 من عمر بطولة الكونفدرالية الإفريقية، وسجل جون انطوى هدف المباراة الوحيد . ويتأهل بذلك الفوز بيراميدز إلى دورة الـ32 مكرر، بعدما تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بنتيجةهدف مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوى، بالتجمع الخامس ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح فريق بيراميدز .
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بيراميدز يتعادل أمام شباب بلوزداد في الكونفيدرالية

حسم التعادل الإيجابي مواجهة بيراميدز، وشباب بلوزداد الجزائري، بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب «الدفاع الجوي» في ذهاب الدور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية 2019- 2020. بدأ فريق بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر، المباراة بهجوم مبكر سعيا لخطف هدف التقدم، لكن كل المحاولات لم يكتب لها النجاح، وسط مرتدات خطيرة من الفريق الجزائري، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين بدون أهداف.
بيراميدز (2)

أحمد علي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام بلوزداد

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء نادي بيراميدز وشباب رياضي بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) لمنافسات بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لموسم (2019- 2020). وصعد بيراميدز بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر، إلى دور الـ32، عقب تخطيه إيتول دو كونجو الكونجولي في الدور التمهيدي، حيث فاز بيراميدز ذهابًا في القاهرة على استاد الدفاع الجوي بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم كرر فوزه إيابًا بهدف نظيف على ملعب ألفونس ماسيمبا.
بيراميدز وايتوال الكونغولى (3)

بالأرقام.. تاريخ الأندية المصرية أمام الجزائرية

يحتضن استاد الدفاع الجوي، اليوم السبت، في تمام الساعة 8 مساءً، لقاء بيراميدز أمام شباب بلوزداد الجزائري، في ذهاب دور الـ32 (1) بكأس الكونفيدرالية الإفريقية. بيراميدز النادي المصري التاسع الذي يخوض المواجهات ضد أندية الجزائر في المسابقات القارية، ويبلغ إجمالي مواجهات أندية مصر مع نظيرتها الجزائرية 55 مباراة فازت أندية مصر في 22 مباراة وفازت أندية الجزائر 17 مرة وكان التعادل حاضرا في 16 مباراة. لعب شباب بلوزداد مباراتين مع أندية مصر في إفريقيا، وكانت أمام الأهلي في دور المجموعات من دوري الأبطال 2001، وفاز الفريق الأحمر في المباراتين (1-0).
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