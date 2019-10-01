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لو بتستخدمي استشوار كثير.. احمي شعرك من التقصف

يمكنك تطبيق ماسك العسل وزيت الزيتون للشعر الجاف والتالف، وسوف تحصلين على نتيجة رائعة، كما أن العسل وجوز الهند واللبن من الماسكات الفعالة المستخدمة في تغذية البصيلات
تحرير:إسراء سليمان ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
حماية الشعر
حماية الشعر
تختلف حياة الفتيات كثيرًا عن الرجال، في الصباح يبدأ الروتين اليومي للعناية بالبشرة والشعر، بالنسبة للبشرة، يمكنك استخدام المرطبات وماء الورد لإزالة الأتربة العالقة، أو بقايا المكياج، حاولي دائمًا تطبيق الوصفات الطبيعية، لأنها خالية تمامًا من أي آثار جانبية، على الجانب الآخر، الشعر أيضًا يحتاج إلى رعاية خاصة، حتى لا يتعرض للكسر أو التقصيف، وبالنسبة لمجفف الشعر، تقوم الفتيات في الصباح باستخدامه من أجل الحصول على مظهر منمق ولائق، ولكن قد يسبب تلف للشعر، نقلا عن "timesofindia".
الكثير من الفتيات يتعرضن لشعر تالف في كثير من الأوقات، وذلك عند الاعتماد المستمر على مجفف الشعر أو البيبي ليس، في النهاية تحصلين على شعر ناعم، دون النظر في النتائج المستقبلية، فيمكن أن يسبب لك ضررًا أكثر مما توقعين، ومن أجل تقليل التلف الناتج عن مجففات الشعر، عليك باتباع بعض من الطرق الآتية: 1- استخدام
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غسل الشعر في صالون التجميل

كيرلي أو مجعد.. كيف تعتنين بشعرك في الشتاء؟

مع اقتراب الشتاء، يتغير كل شيء، الحالة المزاجية تبدأ في التحسن، كل شيء يصبح هادئًا من حولنا، ولكن عند الحديث عن صحة البشرة والشعر، يختلف الأمر كثيرًا، تتعرض البشرة للجفاف، نتيحة للعوامل المناخية من جانب، ومن جانب آخر لقلة شرب المياه، وفي هذه الحالة، ينصح باتباع روتين يومي للعناية بالبشرة، وبالنسبة للشعر المموج والمجعد، عليك باتباع بعض من الطرق البسيطة، على سبيل المثال استخدام زيوت للتدليك، وتجفيف شعرك باستمرار، مع تقليل استخدام منتجات التجميل، نقلا عن "boldsky".
تنظيم-الحمام-بشكل-رائع (1)

لو مساحته ضيقة.. أخطاء شائعة عند تنظيم الحمام

الحمام من أكثر الاماكن التي تستخدمها العائلة في المنزل، ولكن إذا كان مساحته ضيقة، فقد يكون من الصعب استخدامه أو التعامل معه، بالإضافة إلى وضع جميع المستلزمات بداخله. وكشف خبراء المنزل عن الأخطاء الشائعة في تنظيم الحمام والتي يرتكبها العديد من الأشخاص، بما في ذلك الحفاظ على أساسياتك اليومية بعيدة المنال وتخزين أدوات التجميل الضخمة في خزائن صغيرة. إذا كنتِ تريدين معرفة الأخطاء التي تقومين بها ولست على دراية بها فعليك قراءة النقاط التالية لتغييرها على الفور وتنظيم حمامك بشكل أفضل يساعدك في الحفاظ على روتينك اليومي.
علاج العيون المنتفخة

بماء الورد وأكياس الشاي.. كيف يمكنك تفتيح حول عينيك؟

ما يزيد العيون بريقا لونها المميز، ولكن عليك معرفة أن عيونك تنقل شعورا بالإثارة والحيوية والصحة، وما ترينه على غلاف المجلات أو الإعلانات تم إعادة تبييضها وجعلها أكثر إشراقا من خلال استخدام برامج الفوتوشوب والتعديل. بدون أدوات تحرير الصور المتطورة، لن تتمكن عيناك من التنافس على طيف التألق نفسه الذي تتمتع به المشاهير أو طراز الغلاف المفضل لديك، ولكن هناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لتعزيز صحة وتألق عينيك من أجل ظهورك بشكل مميز، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
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