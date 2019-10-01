لو بتستخدمي استشوار كثير.. احمي شعرك من التقصف

يمكنك تطبيق ماسك العسل وزيت الزيتون للشعر الجاف والتالف، وسوف تحصلين على نتيجة رائعة، كما أن العسل وجوز الهند واللبن من الماسكات الفعالة المستخدمة في تغذية البصيلات

تحرير:إسراء سليمان ٠١ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

حماية الشعر

تختلف حياة الفتيات كثيرًا عن الرجال، في الصباح يبدأ الروتين اليومي للعناية بالبشرة والشعر، بالنسبة للبشرة، يمكنك استخدام المرطبات وماء الورد لإزالة الأتربة العالقة، أو بقايا المكياج، حاولي دائمًا تطبيق الوصفات الطبيعية، لأنها خالية تمامًا من أي آثار جانبية، على الجانب الآخر، الشعر أيضًا يحتاج إلى رعاية خاصة، حتى لا يتعرض للكسر أو التقصيف، وبالنسبة لمجفف الشعر، تقوم الفتيات في الصباح باستخدامه من أجل الحصول على مظهر منمق ولائق، ولكن قد يسبب تلف للشعر، نقلا عن "timesofindia".

الكثير من الفتيات يتعرضن لشعر تالف في كثير من الأوقات، وذلك عند الاعتماد المستمر على مجفف الشعر أو البيبي ليس، في النهاية تحصلين على شعر ناعم، دون النظر في النتائج المستقبلية، فيمكن أن يسبب لك ضررًا أكثر مما توقعين، ومن أجل تقليل التلف الناتج عن مجففات الشعر، عليك باتباع بعض من الطرق الآتية: 1- استخدام