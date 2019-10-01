لو بتستخدمي استشوار كثير.. احمي شعرك من التقصف

يمكنك تطبيق ماسك العسل وزيت الزيتون للشعر الجاف والتالف، وسوف تحصلين على نتيجة رائعة، كما أن العسل وجوز الهند واللبن من الماسكات الفعالة المستخدمة في تغذية البصيلات
تختلف حياة الفتيات كثيرًا عن الرجال، في الصباح يبدأ الروتين اليومي للعناية بالبشرة والشعر، بالنسبة للبشرة، يمكنك استخدام المرطبات وماء الورد لإزالة الأتربة العالقة، أو بقايا المكياج، حاولي دائمًا تطبيق الوصفات الطبيعية، لأنها خالية تمامًا من أي آثار جانبية، على الجانب الآخر، الشعر أيضًا يحتاج إلى رعاية خاصة، حتى لا يتعرض للكسر أو التقصيف، وبالنسبة لمجفف الشعر، تقوم الفتيات في الصباح باستخدامه من أجل الحصول على مظهر منمق ولائق، ولكن قد يسبب تلف للشعر، نقلا عن "timesofindia".
الكثير من الفتيات يتعرضن لشعر تالف في كثير من الأوقات، وذلك عند الاعتماد المستمر على مجفف الشعر أو البيبي ليس، في النهاية تحصلين على شعر ناعم، دون النظر في النتائج المستقبلية، فيمكن أن يسبب لك ضررًا أكثر مما توقعين، ومن أجل تقليل التلف الناتج عن مجففات الشعر، عليك باتباع بعض من الطرق الآتية:
1- استخدام
الكثير من الفتيات يتعرضن لشعر تالف في كثير من الأوقات، وذلك عند الاعتماد المستمر على مجفف الشعر أو البيبي ليس، في النهاية تحصلين على شعر ناعم، دون النظر في النتائج المستقبلية، فيمكن أن يسبب لك ضررًا أكثر مما توقعين، ومن أجل تقليل التلف الناتج عن مجففات الشعر، عليك باتباع بعض من الطرق الآتية:
1- استخدام اسبراي لحماية الشعر من الحرارة، أو يمكن وضع سيرم
قبل أن تقومي بتطبيق مكواة الشعر أو المجفف، عليك بتغلفة بصيلات الشعر أولا، لكي توفري لها بعضا من الحماية، فكل ما تحتاجين إليه هو شراء واقٍ من الحرارة، أو اختيار نوع مناسب من السيرم، حيث يعمل كل منهما كحاجز ضد التلف، إضافة إلى ذلك، يحافظ على لون شعرك، وبالتالي فأنت لن تحصلي على لمعان فقط، ولكن ستضمنين بقاءه بصحة جيدة.
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2- البحث عن مكواة للشعر مع درجة حرراة مناسبة
عند استخدام درجة حرارة عالية، من المؤكد أنك ستشمين رائحة الشعر المحروق، مما يؤدي إلى تلف بصيلات الشعر، وسحب الرطوبة منه، في حين أن هناك الكثير من مكاوي الشعر ومجففات الشعر المتوفرة في السوق بأسعار مناسبة للجيب، فكري في دفع أكثر من ذلك بقليل والاستثمار في مكاوي السيراميك التي تحتوي على ألواح خزفية، حيث إنها أقل ضررًا من تلك المصنوعة من الصلب، وبناء على ذلك، يجب عليك اختيار الأدوات الحرارية التي لديها إعدادات قابلة للتعديل، وإذا كان شعرك رقيقًا أو ناعمًا، فيجب عليك اختيار درجة حرارة منخفضة.
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3- عدم استخدام المكواة على جانب واحد من الشعر
نميل إلى استخدام المكواة عدة مرات على جزء واحد من الشعر، ومع ذلك لا ندرك أن هذا يسبب الكثير من الضرر، بدلاً من ذلك، ما عليك سوى القيام بحركة سريعة واحدة باستخدام المكواة أو المجفف، وستكون النتائج جيدة وستتجنبين تلف شعرك.
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4- علاج تلف الشعر بانتظام
بالنظر إلى أنك تقومين بتصفيف شعرك في كثير من الأحيان باستخدام أدوات تصفيف الشعر، فمن الطبيعي أن يكون هناك بعض الضرر، فعليك بتطبيق أحد الماسكات التي تعيد الترطيب للشعر، وتساعد في إصلاحه، مما يجعله أكثر صحة، إضافة إلى ذلك، يجب التغيير في تسريحات الشعر، وهناك الكثير للاختيار من بينها، بما في ذلك، الضفائر والكحكة، كما يجب تجنب استخدام مجفف الشعر في كل مرة تغسلين فيها شعرك، اتركيه قليلا ليجف بشكل طبيعي، وبعد ذلك قومي بتصفيفه.
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وعند الحديث عن الماسكات الطبيعية للشعر، يمكنك تطبيق ماسك العسل وزيت الزيتون للشعر الجاف والتالف، وسوف تحصلين على نتيجة رائعة، كما أن العسل وجوز الهند واللبن من الماسكات الفعالة المستخدمة في تغذية وتقوية البصيلات، ولا تنسي ماسك الموز والعسل، حيث يتيمز بقدرة هائلة على ترطيب الشعر، ويمكن استخدامه كبلسم على فروة الرأس، وإذا كنت ترغبين في نعومة وسلاسة بالغة، عليك بصنع قناع البيض والموز والعسل وزيت الزيتون واللبن.
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