الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 22 32شبين الكوم 22 31طنطا 23 31دمنهور 23 30الإسكندرية 24 29بلطيم 22