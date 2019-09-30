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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وسقوط أمطار

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 22 32شبين الكوم 22 31طنطا 23 31دمنهور 23 30الإسكندرية 24 29بلطيم 22
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احمد-الطيب-شيخ-الازهر

بعد حادث «جنة».. خطاب للطيب بشأن «الأحوال الشخصية»

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب أحد مقدمي مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، بخطاب لفضيلة لإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، بشأن مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب، إذ أنه إلى الآن لم يرسل الأزهر تعليقاته على مشروعات القوانين المرسلة من مجلس النواب، ما تسبب في تعطيل مناقشة مشروعات القوانين وارتفاع المشكلات الناجمة عن القانون الحالي، وكان آخرها حادث الطفلة "جنة". وثمن فؤاد، في نص الخطاب، الدور الإنساني للإمام الأكبر بشأن قضية "جنة"، وشعوره النبيل تجاه القضية واهتمامه بالأمر بشكل شخصي.
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مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم تقنين وضع اليد

أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه بناء على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة، تقرر اعتبار يوم 31 أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، والتي تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وقال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تهيب جميع المتقدمين بمراجعتها لمعرفة مدى قبول طالبتهم في مرحلة الفحص من عدمه، علما بأنه اعتبارا من يوم 2 نوفمبر المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.
دار-القضاء-العالى

حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية في وسائل الإعلام

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض قرارا، اليوم الإثنين، بحظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى لما تلاحظ في الآونة الأخيرة، من صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة لقضاة وأعضاء بالنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.
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انهيار 3 منازل في المنيا.. والمحافظ يقرر صرف إعانات

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل داخل قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لموقع انهيار المنازل لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته، إذ رافقه العقيد محمد صلاح رئيس المركز، وكلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار. كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة وشبورة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.
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الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية. وحالة البحرين الأحمر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
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