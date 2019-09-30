تسمم ربة منزل بسبب وجبة فسيخ في البحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م

فسيخ - صورة أرشيفية

أصيبت ربة منزل، اليوم الإثنين، بحالة تسمم إثر تناولها وجبة فسيخ بالمنزل بمدينة رشيد في محافظة البحيرة، وتم نقلها إلى مستشفى رشيد العام لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من القلق بين الأهالي بعد انتشار الفسيخ المسمم في عدد من المحافظات المجاورة، بعد نفوق أكثر من 40 طن أسماك في نهر النيل فرع رشيد، واستغل الصيادين هذه الظاهرة وجمعوا الأسماك النافقة وخزنوها لتصبح فسيخ، ما أدى إلى وقوع حالات التسمم بسبب عدم صلاحية الأسماك، وتم شن حملات مكثفة من قبل مديريات الطب البيطري والتموين والصحة بالبحيرة على الأسواق قبل تداوله بين المواطنين.

البداية بتلقي اللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد عبد القوي عمرو رئيس فرع البحث، يفيد بوصول نورة عبد المنعم محمد سراج، 48 سنة، إلى مستشفى رشيد العام، مصابة بتسمم غذائي إدعاء تناول وجبة فسيخ بالمنزل.وانتقل الرائد أحمد المسيري رئيس مباحث مركز شرطة رشيد، إلى المستشفى،