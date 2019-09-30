بطلا «ستموت فى العشرين»: الفيلم فرصة لعودة السينما السودانية

عرض الفيلم السوداني «ستموت فى العشرين» بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وفاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

"ستموت في العشرين"، هذا هو اسم الفيلم السوداني الذي حصل على جائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تمرد به مخرجه أمجد أبو العلاء علي حالة السينما في السودان وعلى العادات والتقاليد، فهو اقتحم عالم السينما بعد غيابها عن السودان نحو أكثر من 20 عاما، فوجد فرصته لأن يثور على كل الأوضاع ويخرج تجربة سينمائية تنقل أحوال السودان من خلال طفل يخبره أحد المتصوفين بأنه سيموت في العشرين، ليحول حياته كلها إلى انتظار للموت والاستسلام التام لكل أحداث الحياة.

كان لـ"التحرير" حوار مع أبطال الفيلم ليحكوا لنا عن كواليس تلك التجربة المهمة والمصاعب الكبيرة التي واجهوها في أثناء تصوير الفيلم. مصطفى شحاتة: مشاهد "ستموت في العشرين" ما زالت تطاردني "مزمل" هو اسم الشخصية التي يلعبها الفنان السوداني مصطفى شحاتة، والتي جسدها صدفة، حيث إن أحد الأصدقاء طلب منه أن يأتي

كان لـ"التحرير" حوار مع أبطال الفيلم ليحكوا لنا عن كواليس تلك التجربة المهمة والمصاعب الكبيرة التي واجهوها في أثناء تصوير الفيلم.



مصطفى شحاتة: مشاهد "ستموت في العشرين" ما زالت تطاردني

"مزمل" هو اسم الشخصية التي يلعبها الفنان السوداني مصطفى شحاتة، والتي جسدها صدفة، حيث إن أحد الأصدقاء طلب منه أن يأتي معه إلى أحد المشاوير ولكنه اكتشف أنها شركة تجارب أداء، ويقول: "شعرت بالتوتر في البداية ولكن الفضول حمسني لأن أدخل وأعرف ماذا يحدث، وقابلني المخرج أمجد أبو العلاء وطلب مني صفحتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبعدها بفترة تفاجأت باختياري لتقديم مزمل".

مصطفى مولود بالسودان ولم يكن مهتما بالسينما من البداية فهو طبيب مساعد عيون وكل ما يربطه بهذا العالم هو مجموعة من الاسكتشات التي قدمها مع أصدقائه على سبيل الترفيه فقط.

بدأ يجلس المخرج أمجد مع مصطفى لإطلاعه على تفاصيل شخصية مزمل وكيف يريدها، إلى جانب مجهود الفنانة المصرية سلوى محمد علي التي قامت بتدريب فريق عمل الفيلم، حسبما قال "مصطفى"، مشيرا إلى أنه ممتن لها كثيرا على ما قدمته له ولكل فريق العمل، لافتا إلى أنها دائما كانت تنصحه بأن يكون تلقائيا ويجعل الشخصية تخرج من داخله.

ما زالت شخصية "مزمل" تطارد مصطفى ولا تخرج من داخله كما أن هناك بعض المشاهد تحاصره، وتحدث عن الصعوبات التي واجهته وقال: "الشخصية لم تكن سهلة وصعوبتها تكمن في الحيرة التي تخلق داخلي نتيجة معرفتي بميعاد موتي".

محمود السراج: دوري التحرري سيعرضني لهجوم بالسودان

لم يحضر الفنان محمود السراج عرض الفيلم في مهرجان فينيسيا، لكنه سعيد بردود الفعل التي حصل عليها من هناك، مشيرا إلى أنه كان متحمسا لأن يعرض العمل في مصر، موضحا أن الجمهور في مصر هو الأكبر عربيا، وأكد أن نجاح الفيلم في المهرجانات هو مكسب للسينما السودانية.

محمود يجسد شخصية سليمان في العمل، وهو شخص متحرر يحاول أن يخلص مزمل من مخاوفه، ولفت "محمود" إلى أنه أول شخصية تم تحديدها في السيناريو، موضحا أنه قابل أمجد عام 2016، حينما بدأ في مرحلة كتابة الفيلم، ووقتها بدأ الفيلم يحصل على دعم مادي واستكملوا مسيرته.

تجسيد البعد الفلسفي والنفسي لسليمان أمر ليس سهلا على محمود ولكنه جسد أدوار السايكودراما في أعمال أخرى، ما جعله يتقن الشخصية بسهولة، مؤكدا أن سليمان هو صوت الملاك الذي يحاول أن ينقذ مزمل من مخاوفه وأوهامه، ويتوقع محمود أن يثور عليه الجمهور في السودان حينما يرون شخصيته، فهو متوقع أن يكون هناك هجوم كبير.

نوه سليمان بأنه في أثناء تصوير الفيلم قامت الثورة في السودان فترك العمل في الفيلم هو وباقي الأبطال وذهبوا للمشاركة في الثورة، وأكد محمود أنه ينتظر عرض الفيلم في السودان قريبا، خاصة بعدما هدموا السينمات وحولوها إلى "بوتيكات"، ولفت إلى أن السينما السودانية مختفية ولكن هناك فرصة كبيرة للعودة بقوة وإحداث تأثير كبير.

يذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي منحت جائزة مجلة فارايتي للمخرج السوداني صهيب قسم الباري، الذي شارك في مسابقة الأفلام الوثائقية بفيلمه "حديث عن الأشجار"، وعُرض للمرة الأولى في مهرجان برلين، وفاز فى الجونة بجائزة نجمة الجونة الذهبية فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ونال جائزتي الجمهور وأفضل فيلم وثائقي في قسم بانوراما في الدورة الـ69 لمهرجان برلين السينمائي، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان إسطنبول السينمائي.



