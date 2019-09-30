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بطلا «ستموت فى العشرين»: الفيلم فرصة لعودة السينما السودانية

عرض الفيلم السوداني «ستموت فى العشرين» بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وفاز بجائزة نجمة الجونة الذهبية في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة
تحرير:محمد عبد المنعم ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م
لقطة من فيلم ستموت فى العشرين
لقطة من فيلم ستموت فى العشرين
"ستموت في العشرين"، هذا هو اسم الفيلم السوداني الذي حصل على جائزة أسد المستقبل في مهرجان فينيسيا السينمائي، والذي تمرد به مخرجه أمجد أبو العلاء علي حالة السينما في السودان وعلى العادات والتقاليد، فهو اقتحم عالم السينما بعد غيابها عن السودان نحو أكثر من 20 عاما، فوجد فرصته لأن يثور على كل الأوضاع ويخرج تجربة سينمائية تنقل أحوال السودان من خلال طفل يخبره أحد المتصوفين بأنه سيموت في العشرين، ليحول حياته كلها إلى انتظار للموت والاستسلام التام لكل أحداث الحياة.
كان لـ"التحرير" حوار مع أبطال الفيلم ليحكوا لنا عن كواليس تلك التجربة المهمة والمصاعب الكبيرة التي واجهوها في أثناء تصوير الفيلم. مصطفى شحاتة: مشاهد "ستموت في العشرين" ما زالت تطاردني "مزمل" هو اسم الشخصية التي يلعبها الفنان السوداني مصطفى شحاتة، والتي جسدها صدفة، حيث إن أحد الأصدقاء طلب منه أن يأتي
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المخرج أمجد أبو العلا

مخرج «ستموت فى العشرين»: الفيلم ثورة على المعتقدات

"ستموت في العشرين"، هذا هو اسم الفيلم السوداني الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، وفاز في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بجائزة نجمة الجونة الذهبية. الفيلم فيه تمرد مخرجه أمجد أبو العلاء علي حالة السينما في السودان وعلى العادات والتقاليد، فهو اقتحم عالم السينما بعد غيابها عن السودان لنحو أكثر من 20 عاما، فوجد فرصته لأن يثور على كل الأوضاع ويخرج تجربة سينمائية تنقل أحوال السودان من خلال طفل يخبره أحد المتصوفين بأنه سيموت في العشرين، ليحوّل حياته كلها إلى انتظارٍ للموت واستسلام تام لكل أحداث الحياة.
هند-صبرى

دموع وشكر وعرفان.. لحظات مؤثرة أثناء تكريم هند صبري بالجونة

بكت الفنانة هند صبري، أثناء تسلمها جائزة أفضل ممثلة من مهرجان الجون السينمائي، عن دورها في فيلم "حلم نورا"، وتوجهت بالشكر إلى زوجها، قائلة: "لولاه عمري ما كنت هابقى قادرة على العمل"، وشكرت واالدتها أييضا على عنايتها بأولادها حتى تستطيع أن تواصل مسيرتها في التمثيل.. وعرض "حلم نورا'' ضمن فعاليات مهرجان الجونة وشارك فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وقالت هند في تصريحات لـ"التحرير"، إنها سعيدة جدا بعرض الفيلم في الجونة، وأشارت إلى أنها تميل للتواجد في الأفلام النسائية، خاصة أن أول عمل لها كان عمرها 16 عاما، وكانت تخرجة سيدة ويتحدث عن النساء.
محمد هنيدى

هنيدي ينعي الشهداء أثناء تكريمه في الجونة: دفاع لآخر نقطة دم

قدمت الفنانة بشرى مدير عمليات مهرجان الجونة السينمائي، الفنان أحمد السقا، الذي حاولوا إخفائه عن الحاضرين ليكون مفاجأة حفل ختام المهرجان، ورحب نجم الأكشن في البداية بالحاضرين، وشكر القائمين على المهرجان لمجهودهم الكبير، وأكد أن وجوده بالجونة السينمائي شرف كبير، ودعا رجل الأعمال نجيب ساويرس، للصعود على المسرح، لتكريم نجم الكوميديا محمد هنيدي، وأوضح ساويرس، في كلمته، أن فنانين الكوميديا لا ياخذوا حقهم، ولكن هنيدي "عافر وأسعد الجماهير"، وقبل التكريم طلب السقا عرض فيلم قصير به مقاطع من أفلام هنيدي، وآراء من صناع السينما تحدثوا عن بصمته في السينما.
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«ستموت في العشرين».. فيلم سوداني يجذب انتباه الجونة

عرض اليوم الجمعة، فيلم "ستموت فى العشرين"، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائى وهو فيلم السودانى، ويشارك فى مسابقة الأفلام الروائية بالمهرجان، وسبق عرضه إقامة سجادة حمراء لصناعه، وأيضًا للفنانين والضيوف الذين يحضرون الفيلم، حيث حرص مئات من المشاركين بالمهرجان على التواجد لمشاهدة العمل الذي حصل على جائزة "أسد المستقبل" في مهرجان فينيسيا السينمائي، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من الفنانين منهم أروي جودة، ياسمين صبري، خالد الصاوي، عمرو يوسف، وأحمد داوود.
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محمد رمضان وخضر الأبرز.. ملاحظات على افتتاح «الجونة السينمائي»

انطلق مساء أمس حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وشهد حفل الافتتاح عدد من الملاحظات التي لفتت انتباه الحضور، أثناء الحفل الذي أقيم لتكريم المخرجة الفلسطينية مي مصري، وعرض فيه فيلم به أبرز الراحلين عن السينما منهم عزت أبو عوف، وفاروق الفيشاوي والناقد يوسف شريف رزق الله.
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«ستموت في العشرين» في أولى فعاليات الجونة السينمائي

تنطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة التي تستمر حتى 27 من نفس الشهر، ويشهد يوم الجمعة عرض مجموعة من الأفلام ففي الثانية عشر ظهرا، يُعرض فيلم محطمة النظام بسينما جراند بالغردقة، وفي الثالثة عصرا يعرض فيلم البؤساء بقاعة أوديماكس بالجامعة الألمانية، أنا فيلم محطة البرازيل فيعرض بقاعة سي سينما 3 بفندق ريحانة، وفي الثالثة والربع لدينا موعد مع فيلم علو الموج بقاعة سي سينما 1 بفندق ريحانة، وفي نفس التوقيت يعرض أيضا فيلم الخائن بسينما جراند بالغردقة.
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بكاء في «الجونة السينمائي» بسبب النجوم الراحلين

عرض مهرجان الجونة السينمائي، فيلما قصيرا عن المشوار السينمائي للخرجة الفلسطينية مي المصري، قبل تسلمها جائزة الإنجاز الإبداعي من المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد، كما قدمت المطربة فايا يونان أغنية "بنلف" رثاء للفنانين الذين فقدناهم، ومنهم المخرج عمر الشيخ، والسيناريست جابر عبد السلام، ومهندسة الديكور أمل سليمان، والفنانة الكبيرة محسنة توفيق، وفوزية عبد العليم، وحسن كامي، والمخرج سيد سعيد، عادل الميهي، محمد نجم، يوسف شريف رزق الله، وفاروق الفيشاوي، وعزت أبو عوف، ونال الفقرة إعجاب كل الحاضرين وتفاعلوا مع الأغنية بالتصفيق الشديد والبكاء.
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