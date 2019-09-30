جريمة

تفحم أتوبيس في مساكن شيراتون دون إصابات

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م
تفحم أتوبيس - أرشيفية
تفحم أتوبيس - أرشيفية
حركة المارة والسيارات تبدو طبيعية، انسيابية مرورية بمنطقة مساكن شيراتون في محافظة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، انتشار مكثف لرجال المرور والشرطة لتسهيل مهمة وصول الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى مقار عملهم، لحظات تبدلت معها الأحداث رأسا على عقب لدى اندلاع حريق هائل بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام لدى توقفه على جانب الطريق، ما أثار حالة من الذعر بين المارة وقائدي المركبات تحسبا لوجود ركاب بداخله إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع كارثة محققة، حيث كان شاغرا.
تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالعاصمة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أتوبيس نقل عام بمنطقة مساكن شيراتون. دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، في الوقت الذي عزز فيه رجال المرور انتشارهم بمحيط الحريق
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خطف طفل

96 ساعة وهروب.. تفاصيل استعادة طفل «مخطوف» بالشرقية

96 ساعة من الرعب والقلق عاشتها أسرة طفل، بالكاد أتم ربيعه الثامن، بعدما غادر المنزل صباح الخميس الماضي في طريقه إلى مدرسته الابتدائية، والتي يدرس بالصف الثالث فيها، إلا أن أيادي أشخاص لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا التقفته وتمكنوا من اختطافه، لكن وبعد مرور نحو 4 أيام على الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من تحرير الطفل وإعادته سالما، إلا أن الجناه لاذوا بالفرار فور رؤية قوات الشرطة، والتي داهمت مكان الاختطاف واستعادت الطفل، وتوصل جهودها لملاحقة الجناة.
دار-القضاء-العالى

«الأعلى للقضاء» يحظر تناول الإعلام للتحقيقات دون إذن

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، اليوم الإثنين، عن أنه نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة، قرر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأضاف البيان الصحفي أنه "ستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في هذا الشأن".
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يصدر قرارا بشأن اختصاصات القضاء الإداري

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها. ونشرت صحيفة (الوقائع المصرية) قرار رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، والذي جاء بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته الداخلية، وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018، وقراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و484 لسنة 2019، بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ليصل إجماليها إلى 97 دائرة بمختلف المحافظات.
طعنات-سكين-جريمة

الدم بقى مياه.. أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، من ضبط شخص متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب، بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما بمنطقة مساكن الجندي، وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص شقيقه باستخدام سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.
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انقلاب ميكروباص

متوفيان و7 مصابين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم؛ على أثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون في محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق المشار إليه، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادي النطرون، والمصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجار تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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مصاب في انهيار عقار غير مأهول بالسكان في المرج

أصيب شخص واحد في انهيار عقار غير مأهول بالسكان في منطقة المرج بمحافظة القاهرة، اليوم الجمعة، وسط انتشار رجال الشرطة ومسؤولي الحي، وذلك بعد تلقي مسؤول غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالعاصمة بلاغا من شرطة النجدة بانهيار عقار سكني في منطقة "الشيخ مليك" بالمرج القديمة، ودفع مساعد مدير أمن القاهرة للحماية المدنية بفرق إنقاذ بري مدعومة بسيارات الإطفاء تنسيقا مع الحي، في الوقت الذي فرضت فيه قوات الأمن طوقا أمنيا بمحيط الحادث حرصًا على سلامة المواطنين.
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8 سيارات إطفاء تخمد حريقين في الظاهر وبولاق الدكرور

هدوء يطبق على المكان، شوارع خالية من المارة والسيارات أيضا، أجواء مألوفة صبيحة يوم العطلة الأسبوعية "الجمعة"، ليقطع ذلك تصاعد أدخنة كثيفة تلتها أصوات صراخ صادرة عن عقار سكني بشارع القبيصي الكائن بمنطقة الظاهر في محافظة القاهرة، على أثر نشوب حريق في ورشة أحذية أسفل العقار، وامتدت ألسنة النيران إلى وحدات سكنية، فأبلغ الأهالي شرطة النجدة التي أخطرت بدورها غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، وانتقلت قوات الدفاع المدني مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق.
الحريق

السيطرة على حريق قرب محطة قطارات المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية المنيا، مساء اليوم، حريق اندلع بحشائش وأعشاب جافة ملاصقة لمحطة السكك الحديد، وامتدت إلى ورشة إصلاح القطارات، دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بنشوب حريق محدود اندلع في حشائش وأعشاب جافة على حافة ترعة الإبراهيمية الملاصقة لشريط السكك الحديدية بمحطة قطارات المنيا، وانتقل العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية وقوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده، وبالفحص تبين عدم تآثر حركة القطارات بالحريق، ولم ينجم عنه أي إصابات أو خسائر مادية.‎
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