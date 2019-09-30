تفحم أتوبيس في مساكن شيراتون دون إصابات

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠١ م

تفحم أتوبيس - أرشيفية

حركة المارة والسيارات تبدو طبيعية، انسيابية مرورية بمنطقة مساكن شيراتون في محافظة القاهرة، صباح اليوم الإثنين، انتشار مكثف لرجال المرور والشرطة لتسهيل مهمة وصول الطلاب إلى مدارسهم والموظفين إلى مقار عملهم، لحظات تبدلت معها الأحداث رأسا على عقب لدى اندلاع حريق هائل بأتوبيس تابع لهيئة النقل العام لدى توقفه على جانب الطريق، ما أثار حالة من الذعر بين المارة وقائدي المركبات تحسبا لوجود ركاب بداخله إلا أن العناية الإلهية حالت دون وقوع كارثة محققة، حيث كان شاغرا.

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالعاصمة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أتوبيس نقل عام بمنطقة مساكن شيراتون. دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، في الوقت الذي عزز فيه رجال المرور انتشارهم بمحيط الحريق

تفاصيل تلك الواقعة تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالعاصمة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من أتوبيس نقل عام بمنطقة مساكن شيراتون.



دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، في الوقت الذي عزز فيه رجال المرور انتشارهم بمحيط الحريق لتسيير حركة السيارات وتسهيل مهمة رجال الدفاع المدني.



وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، وتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدده مرة أخرى، وتحولت الحافلة إلى قطعة فحم بعدما التهمتها النيران، ورجحت المعاينة الأولية نشوبه بسبب حدوث ماس كهربائي.







