صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

تختلف من امرأة لأخرى.. الدورة الشهرية ليست 28 يوما

قد يكون الاختلاف في الدورة علامة على مشكلة في الغدة الدرقية أو مشكلات هرمونية أخرى؛ مثل متلازمة المبيض متعدد الكيسات (PCOS) وفرط البرولاكتين في الدم أو انقطاع الطمث
تحرير:فيروز ياسر ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
الدورة الشهرية
الدورة الشهرية
تعتقد الكثيرات أن الدورة الشهرية الطبيعية هي 28 يوما، ولكن في الحقيقة تختلف الدورات من شهر لآخر، كما وجدت دراسة جديدة أن 13% فقط من النساء لديهن دورة مدتها 28 يومًا. ستساعد معرفة الدورة الشهرية النساء على الحمل، وكذلك الكشف عما إذا كانت غير منتظمة، وافتراض مرحلة الدورة الشهرية في 28 يوما ليس دقيقا كفاية. تعاون الباحثون في جامعة لندن مع تطبيق لمنع الحمل يسمى Natural Cycles لتحليل آلاف دورة الطمث لأكثر من 120،000 من مستخدمات التطبيق المجهولات في دول مختلفة، وما يقرب من 65% من المشاركات لديهن دورات استمرت ما بين 25 و30 يوما.
أوضحت إيمي إيفازاده، إخصائية الغدد الصماء، أن الكثيرات من المريضات يأتين إليها اعتقادا أن دورتهن الشهرية غير منتظمة، وفي الحقيقة هي عكس ذلك، فمن الطبيعي أن تكون الدورة 27 يوما مرة، والتالية 30 يوما، ولهذا فإن هذا القلق غير ضروري، وفقا لما ذكره موقع Health line. وقالت جيسي كيمبرلي، طبيبة في مستشفى كليفلاند
اقرأ المزيد
مرضى-القلب-في-رمضان

يوم القلب العالمي.. حارب إصابتك بالأمراض حسب سنك

دائمًا ما تبحث عن أفضل الطرق التي تساعدك في الوقاية من أمراض القلب المزمنة، خاصة أنها الأكثر خطورة ولها مضاعفات أنت في غنى عنها. قلة التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يسبب خسائر كثيرة على المدى الطويل، ويمكن لأي شخص أن يقي نفسه من أمراض القلب بأكثر من طريقة، خاصة أن اليوم العالمي للقلب يأتي في الـ29 من سبتمبر من كل عام. وبغض النظر عن سنك، يمكن للجميع الاستفادة من اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني مناسب. وذلك وفقا لما ذكره موقع Heart Official Website.
امراض-القلب-عند-النساء

في يوم القلب العالمي.. كيف تتجنب النوبات؟

ضع يدك على قلبك وتأمل قليلا، ستجد نبضات صغيرة تخبرك بأنك على قيد الحياة، وأن الحياة تنبض بداخلك، فالقلب هو الحياة، ومع حلول اليوم العالمي للقلب اليوم، الموافق التاسع والعشرين من سبتمبر، عليك أن تتبع العادات الصحية التي تحافظ على معدل ضربات القلب وتدفق الدم بشكل صحي، وهى -على سبيل المثال- ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي، والتوقف عن التدخين؛ وذلك حتى تحمي نفسك من النوبات القلبية وتصلب الشرايين الذي يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات. وذلك وفقًا لما أفاده موقع "bold sky".
زيت-اللوز

لتناول طعام مقلي صحي.. توقف عن إعادة تسخين الزيت

الأطعمة الصحية والأنظمة الغذائية الغنية بالعناصر المهمة، بما في ذلك المعادن والفيتامينات، من أهم ما يجب أن تضعه أمام عينيك للحفاظ على صحتك. إضافةً إلى ذلك، توجد بعض العادات السيئة، التي نقوم بها كل يوم، مثل تسخين الزيت عدة مرات لطهي الطعام، فأثبتت العديد من الدراسات أن تسخين الزيت يؤدي إلى العديد من الأمراض؛ على سبيل المثال، يزيد من الدهون المتحولة التي تؤدي عند تراكمها إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنه يصبح فاسدا وغير صالح للطهي. وذلك نقلًا عن "times of india".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]