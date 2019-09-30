تختلف من امرأة لأخرى.. الدورة الشهرية ليست 28 يوما

قد يكون الاختلاف في الدورة علامة على مشكلة في الغدة الدرقية أو مشكلات هرمونية أخرى؛ مثل متلازمة المبيض متعدد الكيسات (PCOS) وفرط البرولاكتين في الدم أو انقطاع الطمث

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

الدورة الشهرية

تعتقد الكثيرات أن الدورة الشهرية الطبيعية هي 28 يوما، ولكن في الحقيقة تختلف الدورات من شهر لآخر، كما وجدت دراسة جديدة أن 13% فقط من النساء لديهن دورة مدتها 28 يومًا. ستساعد معرفة الدورة الشهرية النساء على الحمل، وكذلك الكشف عما إذا كانت غير منتظمة، وافتراض مرحلة الدورة الشهرية في 28 يوما ليس دقيقا كفاية. تعاون الباحثون في جامعة لندن مع تطبيق لمنع الحمل يسمى Natural Cycles لتحليل آلاف دورة الطمث لأكثر من 120،000 من مستخدمات التطبيق المجهولات في دول مختلفة، وما يقرب من 65% من المشاركات لديهن دورات استمرت ما بين 25 و30 يوما.

أوضحت إيمي إيفازاده، إخصائية الغدد الصماء، أن الكثيرات من المريضات يأتين إليها اعتقادا أن دورتهن الشهرية غير منتظمة، وفي الحقيقة هي عكس ذلك، فمن الطبيعي أن تكون الدورة 27 يوما مرة، والتالية 30 يوما، ولهذا فإن هذا القلق غير ضروري، وفقا لما ذكره موقع Health line. وقالت جيسي كيمبرلي، طبيبة في مستشفى كليفلاند