تختلف من امرأة لأخرى.. الدورة الشهرية ليست 28 يوما

قد يكون الاختلاف في الدورة علامة على مشكلة في الغدة الدرقية أو مشكلات هرمونية أخرى؛ مثل متلازمة المبيض متعدد الكيسات (PCOS) وفرط البرولاكتين في الدم أو انقطاع الطمث
تعتقد الكثيرات أن الدورة الشهرية الطبيعية هي 28 يوما، ولكن في الحقيقة تختلف الدورات من شهر لآخر، كما وجدت دراسة جديدة أن 13% فقط من النساء لديهن دورة مدتها 28 يومًا.
ستساعد معرفة الدورة الشهرية النساء على الحمل، وكذلك الكشف عما إذا كانت غير منتظمة، وافتراض مرحلة الدورة الشهرية في 28 يوما ليس دقيقا كفاية.
تعاون الباحثون في جامعة لندن مع تطبيق لمنع الحمل يسمى Natural Cycles لتحليل آلاف دورة الطمث لأكثر من 120،000 من مستخدمات التطبيق المجهولات في دول مختلفة، وما يقرب من 65% من المشاركات لديهن دورات استمرت ما بين 25 و30 يوما.
أوضحت إيمي إيفازاده، إخصائية الغدد الصماء، أن الكثيرات من المريضات يأتين إليها اعتقادا أن دورتهن الشهرية غير منتظمة، وفي الحقيقة هي عكس ذلك، فمن الطبيعي أن تكون الدورة 27 يوما مرة، والتالية 30 يوما، ولهذا فإن هذا القلق غير ضروري، وفقا لما ذكره موقع Health line.
وقالت جيسي كيمبرلي، طبيبة في مستشفى كليفلاند
أوضحت إيمي إيفازاده، إخصائية الغدد الصماء، أن الكثيرات من المريضات يأتين إليها اعتقادا أن دورتهن الشهرية غير منتظمة، وفي الحقيقة هي عكس ذلك، فمن الطبيعي أن تكون الدورة 27 يوما مرة، والتالية 30 يوما، ولهذا فإن هذا القلق غير ضروري، وفقا لما ذكره موقع Health line.
وقالت جيسي كيمبرلي، طبيبة في مستشفى كليفلاند الطبي: "يمكن أن تشعر النساء بالقلق الشديد من حدوث خطأ ما، أو الشعور بأنهن مختلفات أو غريبات إذا لم يكن لديهن دورات مثالية لمدة 28 يومًا؛ ولهذا أعتقد أنه من المهم أن نفهم أن هناك مجموعة واسعة من الأمور الطبيعية، حيث لا ينبغي أن تشعر النساء بالقلق الشديد".
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أعلن المؤلف الرئيسي للدراسة، جويس هاربر، عن الدراسة التي توفر نظرة جديدة عن المراحل الرئيسية لدورة المرأة، وعلى الرغم من المفهوم الواضح، فإن عامة النساء ليس لديهن فهم قوي لدورتهن.
افتراض دورة "صحية" لمدة 28 يومًا يثير القلق لدى النساء
وفقا لمعظم نصائح الخصوبة العامة الحالية القائمة على الافتراض غير الصحيح بأن دورة مدتها 28 يومًا عادية وصحية، فهذا يجعل النساء قلقات دون داعٍ، ونظرًا لأن الإباضة التي تحدث في منتصف الدورة تعد مهمة جدا للحمل، فغالبًا ما تنبع المخاوف من صعوبة الحمل.
وأوضحت إحدى السيدات التي ذهبت إلى الطبيبة أنها كانت تعتقد أن دورتها 28 يوما ثم تفاجأت بأنها 32 يوما، وبسبب الاعتقاد الخاطئ كان لديها شكوك، خاصة أنها أرادت أن تصبح حاملا، فعندما تفهم النساء الدورة سيكن قادرات على تحديد الوقت لزيارة الطبيب، كما يساعدهن على الحمل.
بدأت أليس جراي تتبع دورتها بسبب تشخيص اضطراب ما قبل الحيض (PMDD)، والذي يسبب الاكتئاب والقلق الشديد، حيث وصفت شعورها بأنها كانت على سفينة تدير عاطفتها التي لا يمكن التنبؤ بها قبل فهم الدورة عن قرب، ولكن بمجرد معرفتها بطبيعة جسمها التي تتحكم فيها، أصبحت تتنبأ بمشاعرها وتتحكم فيها بشكل أفضل.
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أوضحت "إيفازاده" أن التعليم الإضافي حول التغيرات الطبيعية في طول الدورة وكيف تتغير دورات النساء مع تقدمهن في السن يمكن أن يساعدهن على فهم ما إذا كانت الاختلافات شيئا يحتاج إلى العناية الطبية أم لا، ومن ناحية أخرى، إذا كانت لديك دورة قصيرة جدا أو طويلة جدا، فهناك أسباب محددة لطلب المساعدة الطبية.
قد يكون الاختلاف في الدورة علامة على مشكلة في الغدة الدرقية أو مشكلات هرمونية أخرى؛ مثل متلازمة المبيض متعدد الكيسات (PCOS) وفرط البرولاكتين في الدم أو انقطاع الطمث.
كيف تعرفين أكثر عن دورتك الشهرية؟
لتتبع دورتك، هناك العديد من الخيارات لمساعدتك على معرفة المزيد عن جسمك، سواء كنتِ تحاولين الحمل أم لا، وقد ترغب العديد من النساء في استخدام تطبيق للتتبع، ولكن لاحظ بعض الأطباء أن التطبيق يمكن أن يكون مرهقا جدا.
اقترحت الطبيبات لتحديد الإباضة مراقبة درجة حرارة جسمك الأساسية (BBT) باستخدام جهاز تتبع سهل الاستخدام، وقالت "إيفازاده" إنه يمكنك أيضًا تسجيل تغيرات في مخاط عنق الرحم، والتي تظهر بشكل ملحوظ خلال فترة التبويض.