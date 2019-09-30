القصة الكاملة للفسيخ الفاسد في الإسكندرية

تسمم 21 شخصا بينهم أطفال يستنفد مخزون «سموم الإسكندرية» من الأمصال بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، ويسبب إرباكا لمسؤولي الجامعة ويستغيثون بالصحة.. وأطباء يدرسون الظاهرة

تحرير:محمد مجلي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

الإسكندرية بلد البحر المشهورة بوجبات الأسماك، سواء النيلية أو البحرية أو المستخرجة من البحيرات، لكن في هذه الأيام بات تناول الأسماك، خاصة صاحبة الانتشار الأكبر والأكثر مبيعا وهي "البوري والبلطي"، يمثل إشكالية كبرى بعد ظهور أسماك نافقة في محافظة البحيرة أغرقت أسواق الإسكندرية بأسعار مخفضة بصورة مبالغة وواضحة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 25 جنيها بعد أن كان 60 جنيها، بينما كشف استقبال مركز السموم بجامعة الإسكندرية عن وجود معاناة كبرى بعد تسمم 21 شخصا، بينهم أطفال.

البوري بـ25 جنيها يثير القلق بدأت أزمة السكندريين مع الأسماك الأسبوع الماضي، إذ فوجئوا بانتشار كميات كبيرة من أسماك البوري بأسعار مخفضة تصل إلى نحو 70%، فتراوحت أسعار كيلو السمك البوري ما بين 20 و25 جنيها، مقابل 70 جنيها فى المتوسط في مثل هذا التوقيت من كل عام، ما أثار شكوكا كبيرة لدى المواطنين حول

البوري بـ25 جنيها يثير القلق

بدأت أزمة السكندريين مع الأسماك الأسبوع الماضي، إذ فوجئوا بانتشار كميات كبيرة من أسماك البوري بأسعار مخفضة تصل إلى نحو 70%، فتراوحت أسعار كيلو السمك البوري ما بين 20 و25 جنيها، مقابل 70 جنيها فى المتوسط في مثل هذا التوقيت من كل عام، ما أثار شكوكا كبيرة لدى المواطنين حول سبب انخفاضه ووجود سر وراء هذا الانخفاض.

«فيسبوك» يكشف المستور

تداول مشتركون على صفحات موقع "فيسبوك" صورا تكشف وجود أسماك بوري نافقة في محافظة البحيرة، وتحذيرات شديدة اللهجة من تناولها مع الربط بينها وبين الأسماك المنتشرة بأسعار مخفضة في الأسواق بالإسكندرية.

«تموين الإسكندرية» ينفي انتشار أسماك نافقة

سارعت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، بإصدار بيان لتهدئة السكندريين، وتأكيد عدم انتشار أسماك نافقة أو فاسدة كما تداول نشطاء "فيسبوك"، وأن ما تم تداوله عار تماما من الصحة وأنها شائعة، ولم ترد أي بلاغات عن وجود أي أسماك فاسدة، وأن الأسماك التي تم ضبطها هي كميات من السمك والسردين النافق بإدكو بمحافظة البحيرة، وتم إعدامها والوضع آمن.

التموين: ضبط ربع طن أسماك فاسدة

شنت مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الصحة حملات على الأسواق بعد ملاحظة ظاهرة نفوق الأسماك بمحافظة البحيرة، لضمان عدم تسريب أي كميات إلى أسواق الإسكندرية، وأعلن محمد سعد الله، وكيل المديرية، عن ضبط 75 كيلوجرام سمك بوري غير صالح للاستهلاك الآدمي، وبالفحص الظاهري البيطري بسوق الميدان وسط الإسكندرية، تم ضبط 169 كيلوجرام بوري أخرى فاسدة بنطاق الإدارة بسوق أبو قير.

«سموم الإسكندرية» يحذر من الفسيخ

في خطوة أخرى، أصدر مركز السموم التابع لكلية الطب، جامعة الإسكندرية، بيانا مساء يوم الجمعة الماضي، حذر خلاله من تناول وجبات الفسيخ نظرا لوصول حالات عديدة مصابة بتسمم، تصل إلى 11 حالة استقبلها المركز، وأن أغلب الحالات خطيرة وغير مستقرة. ووصف البيان ظهور هذه الحالات فى مثل هذه الأيام بـ"الكارثي"، وأنه لم يتم معرفة السبب الحقيقي وراء ظهور هذه الحالات في هذا التوقيت حتى الآن، مطالبا بعدم تناول الفسيخ نهائيا، سواء كان من مصدر موثوق فيه أو تم تجهيزه في المنزل.

جامعة الإسكندرية: تزايد الحالات بصورة كارثية

أعلن الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، ارتفاع عدد الحالات لـ18 قبل أن يصل إلى 21 حالة، مشددا على عدم تناول الفسيخ بسبب ميكروب قاتل، وأنه تم التواصل مع محافظة الإسكندرية لشن حملات على المحلات لأخذ عينات من أسماك الفسيخ الموجودة بالأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها.

وقال الدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب، في بيان رسمي، إن هذه الحوادث تعد سابقة خطيرة وكارثية، وتؤكد خطورة الميكروب هذه المرة، وأن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة وعناية شديدتين، موضحا أنه تم إعطاء المصل لـ12 حالة، وأن تكلفة المصل الواحد منها 100 ألف جنيه، وحذر من استنفاد المخزون من الأمصال في المركز، وأن الجامعة تعكف على دراسة تلك الظاهرة، وهل الأسماك من مصدر واحد أم الأسماك موجودة في رشيد وإدكو.

ارتباك في الجامعة

تراجع مسؤولو الجامعة بعد ساعتين، وأصدروا بيانا جديدا بارتفاع أعداد المصابين لـ21، وأنهم تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و55 عاما، وتلقوا العلاج، وتم التنسيق مع وزارة الصحة وتوفير كل الجرعات اللازمة من المصل المضاد للتسمم، مضيفين أن الوضع الصحي لجميع الحالات مستقر تماما، وأنه لم يأخذ أيا من الأشكال الوبائية أو الكارثية، بينما تدخلت وزارة الصحة وحذرت من تناول الفسيخ وأعلنت توفير الأمصال اللازمة.