مقتل وإصابة 33 مسلحا من طالبان في أفغانستان

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

طالبان - صورة أرشيفية

سقط ما لا يقل عن 33 من مسلحي طالبان بين قتيل وجريح خلال عمليات أمنية شنتها القوات الأفغانية والأمريكية في إقليمي جازني ولوجار في أفغانستان. وأفاد فيلق الرعد 203، في بيان وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الإثنين، بأن القوات الأمريكية شنت غارات جوية في منطقة واقعة في ضواحي إقليم غازني، مضيفا أن الغارات الجوية أسفرت عن مقتل 17 من مقاتلي طالبان وإصابة 3 آخرين وتدمير 4 دراجات نارية للمقاتلين، وأن القوات الأمريكية شنت أيضا غارات جوية في لوجار، ما أسفر عن مقتل اثنين من مقاتلي طالبان وجرح متشدد ثالث.

وأسفرت العمليات الأمنية للقوات الأفغانية عن مقتل 6 من مقاتلي طالبان وإصابة 4 آخرين وتدمير قاذفة هاون، خلال الاشتباكات مع طالبان في مقاطعتي مقور وجيلان في إقليم غازني.وأعلنت القوات الخاصة الأفغانية، أول من أمس السبت، عن مقتل 6 من مقاتلي حركة طالبان، واعتقلت آخر خلال عمليات أمنية أجرتها في إقليمي كابول