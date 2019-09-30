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انهيار السلم الرئيسي بإدارة جامعة بنها

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م
جامعة بنها - صورة أرشيفية
جامعة بنها - صورة أرشيفية
تعرض السلم الرئيسي بمبنى إدارة جامعة بنها، اليوم الإثنين، للانهيار، وتعرض الجزء الموجود بالدور الأول بجوار مكتب رئيس الجامعة والدور الثاني للضرر الأكبر، ما دفع الإدارة إلى منع صعود ونزول الموظفين ونقلهم الى مكان آخر لحين الانتهاء من الإصلاحات والقيام بعمل كمر حديد "شدات"، لإنقاذ السلم من السقوط بشكل كامل. من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه يجري حاليا أعمال صيانة داخل السلم، وذلك فور ظهور بعض التنميلات والشروخ بين فواصل الدرج في بعض الأماكن.
وأشار السعيد، فى بيان للجامعة، إلى أنه على الفور أعطى تعليماته للدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي بالجامعة لسرعة إجراء الترميمات اللازمة حفاظا على سلامة العاملين والمترددين على إدارة الجامعة، مؤكدا أن الوضع آمن تماما والعمل يسير بصورة طبيعية، لكن تم إجراء التدابير والاحتياطات اللازمة.وأشار إلى أنه تم
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تعدى-على-الأراضي-الزراعية (3)

مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم تقنين وضع اليد

أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه بناء على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة، تقرر اعتبار يوم 31 أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، والتي تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وقال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تهيب جميع المتقدمين بمراجعتها لمعرفة مدى قبول طالبتهم في مرحلة الفحص من عدمه، علما بأنه اعتبارا من يوم 2 نوفمبر المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.
دار-القضاء-العالى

حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية في وسائل الإعلام

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض قرارا، اليوم الإثنين، بحظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى لما تلاحظ في الآونة الأخيرة، من صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة لقضاة وأعضاء بالنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.
ارتفع-عدد-ضحايا-المصابين-بحادث-انهيار-منزل-جرجا-فى-سوهاج (2)

انهيار 3 منازل في المنيا.. والمحافظ يقرر صرف إعانات

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل داخل قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لموقع انهيار المنازل لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته، إذ رافقه العقيد محمد صلاح رئيس المركز، وكلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار. كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

التضامن: دعم بـ4 مليارات جنيه لذوي الإعاقة سنويا

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إنه تم تقديم دعم نقدي لنحو 3 ملايين أسرة تضم 15 مليون شخص لمساعدتهم على تطوير أنفسهم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، لافتة إلى طرح محور الرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة والمعرضة للخطر والمسنين والأطفال وذوى الإعاقة، بهدف توفير حياة أفضل للأطفال المحرومين من الرعاية، فضلا عن إنشاء لجنة وزارية لكبار السن وذوى الإعاقة، وذلك خلال مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة لدعم السياحة "إفريقيا في عيون مصر 2019"، بأحد فنادق الإسكندرية، اليوم الإثنين.
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وزير-التعليم-العالي-خالد-عبد-الغفار

إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز البريطاني لعام 2020

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلميK تقريرًا مقدمًا من الدكتور عمرو عدلي نائب الوزير لشئون الجامعات، بشأن إدراج 20 جامعة مصرية في تصنيف التايمز الدولي (Times Higher Education)، للعام 2020 مقارنة بـ19 جامعة في العام الماضي، وحصول جامعة أسوان على المركز الأول عالميًّا في الاستشهادات، وأشار التقرير إلى حصول جامعتي أسوان والمنصورة على المركز (401-500) تليهما جامعة قناة السويس (501-600) تليها جامعات بني سويف والقاهرة وكفر الشيخ (601-800) وتليها جامعات عين شمس والجامعة الأمريكية بالقاهرة وبنها وطنطا (801-1000) تليها جامعات الأزهر والإسكندرية وأسيوط والفيوم وحلوان والمنوفية والمنيا وسوهاج وجنوب الوادي والزقازيق (+1001).
جامعة-بنها

وقف موظفة «الإشارات البذيئة» بمستشفى بنها الجامعي

قرر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، وقف موظفة مستشفى بنها الجامعي، "وفاء ص." صاحبة فيديو "الإشارات البذيئة" عن العمل 3 أشهر مع صرف نصف مرتبها، ووقف ترقيتها وإحالتها لجهات التحقيق لاستكمال التحقيقات في الواقعة، بعد أن أثبتت التحقيقات ما نسب إليها على مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو، ترتكب فيها الموظفة وقائع وتصرفات غير لائقة، وأوضح القرار، أنه تبين من تفريغ محتوى الفيديو، وما أفاد به شهود الواقعة الذي أكدوا ارتكابها الواقعة.
جامعة-الزقازيق-

رسميا.. عثمان شعلان رئيسًا لجامعة الزقازيق

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، تعيين الدكتور عثمان شعلان، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، رئيسًا للجامعة، خلفًا للدكتور خالد عبد الباري، والذي انتهت فترة رئاسته في الأول من أغسطس الماضي، لبلوغه السن القانونية للمعاش. وتولت الدكتورة ميرفت عسكر، نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعمال رئيس جامعة الزقازيق، بصفة مؤقتة، منذ خروج «عبد الباري» بالمعاش، قبل صدور قرار الوزير، اليوم الأحد، بتعيين «شعلان» رئيسًا جديدًا للجامعة.
جامعة-القاهرة

حقيقة فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات

علق المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على ما تردد حول قيام وزارة التعليم العالي بفصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بدايةً من العام القادم، على أن يتم تخصيص 3 أيام للبنين و3 أخرى للبنات، وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات، مشددة على أن نظام الحضور بكافة الجامعات المصرية لم يطرأ عليه تغيير وفقًا للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
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