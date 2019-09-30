انهيار السلم الرئيسي بإدارة جامعة بنها

تحرير:هيثم بطاح ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٢ م

جامعة بنها - صورة أرشيفية

تعرض السلم الرئيسي بمبنى إدارة جامعة بنها، اليوم الإثنين، للانهيار، وتعرض الجزء الموجود بالدور الأول بجوار مكتب رئيس الجامعة والدور الثاني للضرر الأكبر، ما دفع الإدارة إلى منع صعود ونزول الموظفين ونقلهم الى مكان آخر لحين الانتهاء من الإصلاحات والقيام بعمل كمر حديد "شدات"، لإنقاذ السلم من السقوط بشكل كامل. من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه يجري حاليا أعمال صيانة داخل السلم، وذلك فور ظهور بعض التنميلات والشروخ بين فواصل الدرج في بعض الأماكن.

وأشار السعيد، فى بيان للجامعة، إلى أنه على الفور أعطى تعليماته للدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي بالجامعة لسرعة إجراء الترميمات اللازمة حفاظا على سلامة العاملين والمترددين على إدارة الجامعة، مؤكدا أن الوضع آمن تماما والعمل يسير بصورة طبيعية، لكن تم إجراء التدابير والاحتياطات اللازمة.وأشار إلى أنه تم