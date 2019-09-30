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رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م
انتخابات تونس - صورة أرشيفية
انتخابات تونس - صورة أرشيفية
رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.
جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها. وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.وكانت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، قد قالت، إن نبيل
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الحارس الشخصي مع الملك سلمان

أول تعليق من الملك سلمان على مقتل حارسه الشخصي

علق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الاثنين، على مقتل حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم، إذ أثنى على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه، كما عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي "الفغم"، وذلك خلال استقباله لهم، اليوم الإثنين، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم. وعبر والد وأخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، وذلك بحسب م نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران ترحب بأي وساطة للتسوية مع السعودية

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدًا أن خروج السعودية من الأزمة يكون عبر القبول بوقف إطلاق النار وإنهاء حصار اليمن. وقال الموسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، إن "العمليات العسكرية اليمنية ضد السعودية دفاعية"، مشددًا على أن طهران تدعم حق اليمنيين في دفاعهم المشروع عن النفس، وهي لطالما دعمت اليمنيين سياسيا ومعنويا. وأضاف أنه على السعودية القبول بالحوار لأجل حل الأزمة اليمنية، داعيا الرياض إلى وقف إطلاق النار في اليمن.
صحف-الكويت

صحف عربية: فرنسا تودع شيراك وجونسون باقٍ

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك اليوم، عناوين الصحف، كما تناولت الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. تحت عنوان "حضور دولي لافت في تشييع جاك شيراك"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الفرنسيين تجمعوا بكثافة، أمس، أمام مدخل كنيسة سان لويس في قصر "الأنفاليد"، من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي سجي جثمانه داخلها بعد ظهر الأحد.
احمد-قايد-صالح

الجيش الجزائري عن تزكية أحد المرشحين للرئاسة: لن ندعم أحدًا

نفى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم الأحد، أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكت أيا من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، متهمًا في خطاب ألقاه خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، ما أسماه بــ«العصابة وأذنابها بترويج تلك الإشاعات»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. ونقلت صحيفة «النهار» عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله: «إن إشاعة تزكية الجيش لأحد المترشحين تهدف للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام»، بحسب سكاي نيوز.
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نبيل القروي

بسبب إضراب القضاة.. تأجيل الإفراج عن نبيل القروي

قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني، نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفًا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.. جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها، بحسب سبوتنيك. وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.
قيس- سعيد

قيس سعيد ورقة إخوان تونس الأخيرة لتعويض الهزيمة

بعد الخسارة التي مني بها إخوان تونس في الانتخابات الرئاسية، تسعى حركة النهضة لتعويض تلك الخسارة من خلال محاولة استمالة المرشح الأوفر حظا لرئاسة تونس قيس سعيد، بعد إعلان دعمها المرشح المستقل في الدورة الثانية من الانتخابات التونسية المبكرة. تأتي تلك الخطوة بعد أن حل مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية ثالثاً في الدورة الأولى، بينما حل سعيد المعروف بمواقفه المحافظة أولاً في الدورة الأولى بـ18.4 في المائة من الأصوات، بينما جاء قطب الإعلام نبيل القروي الموجود في السجن، في المرتبة الثانية.
نبيل -القروي

القضاء التونسي يرفض إخلاء سبيل القروي.. ومحاميه: سنستأنف

رفض القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، طلبا جديدا للإفراج عن رجل الأعمال التونسي الموقوف نبيل القروي، الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفقما أفاد أحد ممثليه القانونيين، إذ قال المحامي كامل بن مسعود، الذي تقدم أمس الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي: «رفض القاضي اتخاذ قرار معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه»، مضيفًا: «سنستأنف»، بحسب سكاي نيوز. وكانت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، قد قالت أمس، إن نبيل القروي حصل على 15.6% من أصوات الناخبين، بينما حصل قيس سعيد على 18.9 % من أصوات الناخبين
مورو والغنوشي

انتخابات تونس صفعة لـ«الإخوان» ومسمار في نعش الغنوشي

بعد السقوط المدوي لإخوان تونس في الانتخابات الرئاسية التونسية، سادت حالة من التصدع بين صفوف حركة "النهضة" على خلفية نتائج الانتخابات، بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فوز أستاذ القانون قيس سعيد، والإعلامي نبيل القروي في الجولة الأولى. وجاء مرشح النهضة عبد الفتاح مورو في المركز الثالث بحصوله على 12.9% من إجمالي الأصوات، وحل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي في المركز الرابع بـ10.73% وخلفه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـ7.3%. وسيخوض المرشحان الدور الثاني الذي سيحدد تاريخه من قبَل الهيئة بعد انتهاء آجال الطعون والإعلان عن النتائج بصفة نهائية.
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