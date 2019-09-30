رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٥ م

انتخابات تونس - صورة أرشيفية

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.

جاء ذلك بعد أن تقدمت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في مناسبات سابقة إلى دائرة الاتهام بطلب للإفراج عن موكلها. وكانت قوات الأمن قد أوقفت القروي في 23 من الشهر الماضي وهو في طريقه إلى العاصمة تونس، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.وكانت الهيئة العليا المستقلة لانتخابات الرئاسة التونسية، قد قالت، إن نبيل