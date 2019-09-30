ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 25 ألف قرص مخدر في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

المتهمون والمضبوطات

ألقى ضباط وحدة مباحث مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، القبض على 3 أشخاص عُثر بحوزتهم على 25 ألف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهم بمدينة الفشن، وذلك بعد ورود معلومات أكدتها تحريات الرائد أحمد حسين، رئيس وحدة مباحث الفشن، من أحد مصادره السرية تفيد أن كلا من "محمد. ح" 53 سنة، و"أحمد. ع"، سائقين، كونا تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع "حسين. م" عاطل، وأنهم تعاقدوا على صفقة لجلب كمية من الأقراص المخدرة بصدد ترويجها على عملائهم، خاصة من الشباب.

تحريات المباحث أكدت صحة المعلومات، وأخطر العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف، الذي أمر بسرعة ضبط المتهمين في حالة تلبس. أعد الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن، ومعاونوه النقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وبسام إبراهيم، كمينا على الطريق الزراعي أسفر عن ضبط المتهمين بمدخل مدينة الفشن في أثناء استقلالهم