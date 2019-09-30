جريمة

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 25 ألف قرص مخدر في بني سويف

تحرير:محمد حفيظ ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
المتهمون والمضبوطات
المتهمون والمضبوطات
ألقى ضباط وحدة مباحث مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الإثنين، القبض على 3 أشخاص عُثر بحوزتهم على 25 ألف قرص مخدر قبل ترويجها على عملائهم بمدينة الفشن، وذلك بعد ورود معلومات أكدتها تحريات الرائد أحمد حسين، رئيس وحدة مباحث الفشن، من أحد مصادره السرية تفيد أن كلا من "محمد. ح" 53 سنة، و"أحمد. ع"، سائقين، كونا تشكيلا عصابيا بالاشتراك مع "حسين. م" عاطل، وأنهم تعاقدوا على صفقة لجلب كمية من الأقراص المخدرة بصدد ترويجها على عملائهم، خاصة من الشباب.
تحريات المباحث أكدت صحة المعلومات، وأخطر العميد مجدي لطفي رئيس مباحث جنوب بني سويف، الذي أمر بسرعة ضبط المتهمين في حالة تلبس. أعد الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن، ومعاونوه النقباء عمرو حسونة ومسعد ذكي وبسام إبراهيم، كمينا على الطريق الزراعي أسفر عن ضبط المتهمين بمدخل مدينة الفشن في أثناء استقلالهم
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خطف طفل

96 ساعة وهروب.. تفاصيل استعادة طفل «مخطوف» بالشرقية

96 ساعة من الرعب والقلق عاشتها أسرة طفل، بالكاد أتم ربيعه الثامن، بعدما غادر المنزل صباح الخميس الماضي في طريقه إلى مدرسته الابتدائية، والتي يدرس بالصف الثالث فيها، إلا أن أيادي أشخاص لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا التقفته وتمكنوا من اختطافه، لكن وبعد مرور نحو 4 أيام على الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من تحرير الطفل وإعادته سالما، إلا أن الجناه لاذوا بالفرار فور رؤية قوات الشرطة، والتي داهمت مكان الاختطاف واستعادت الطفل، وتوصل جهودها لملاحقة الجناة.
دار-القضاء-العالى

«الأعلى للقضاء» يحظر تناول الإعلام للتحقيقات دون إذن

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، اليوم الإثنين، عن أنه نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة، قرر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأضاف البيان الصحفي أنه "ستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في هذا الشأن".
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يصدر قرارا بشأن اختصاصات القضاء الإداري

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها. ونشرت صحيفة (الوقائع المصرية) قرار رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، والذي جاء بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته الداخلية، وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018، وقراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و484 لسنة 2019، بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ليصل إجماليها إلى 97 دائرة بمختلف المحافظات.
طعنات-سكين-جريمة

الدم بقى مياه.. أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، من ضبط شخص متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب، بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما بمنطقة مساكن الجندي، وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص شقيقه باستخدام سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.
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حادث-انقلاب-سيارة-صور-ارشيفية (1)

بينهم أطفال..إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ببني سويف

أصيب 7 أشخاص بينهم 5 أطفال، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي اتجاه المنيا ووقوع مصابين، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين.
هيروين

ضبط سائق بحوزته كيلو «هيروين» في العاشر من رمضان

تمكن رجال فرع الإدارة العامة لمُكافحة المُخدرات بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الأحد، من ضبط سائق؛ على خلفية اتهامه بحيازة أربعة أسطوانات من مسحوق «الهيروين» المُخدر، قبل ترويجها على عملائه بالمدينة، حيث تبين أن المتهم يقوم بإحضار المُخدرات من الإسماعيلية لبيعها في العاشر من رمضان، فيما جرى التحفظ عليه وعلى المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، والتي أخطرت لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اقراص-مخدرة (2)

كمين العامرية يوقع عصابة الكيف بـ40 ألف قرص مخدر

تتوالى الضربات الأمنية الناجحة لجهاز الشرطة وفق الاستراتيجية الموضوعة وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الشرعية للبلاد، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أحد التشكيلات العصابية الخطرة لقيامها بالاتجار بالعقاقير المخدرة، وأن المتهمين يعمدون إلى ترويج المخدر على عملائهم بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع بمحافظة الإسكندرية.
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أمن المنافذ يحبط تهريب 9682 قطعة فضة تزن 81 كيلو

جهود متواصلة على مدار الساعة يقدمها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ، وحققت العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 9 قضايا فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية بمضبوطات عبارة عن (ورق إستوك - ماكينات لحام - ملابس أجنبية الصنع - ساعات يد - مستحضرات تجميل - فضة - جهاز كشف معادن).
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