3 مصابين في اصطدام 3 سيارات أمام ميناء الدخيلة
تحرير:محمد مجلى
٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
جانب من الحادث
شهدت منطقة الدخيلة حادثا مروريا على أثر تصادم ثلاث سيارات أمام ميناء الدخيلة، وتحديدا أعلى الجزيرة الوسطى بطريق الإسكندرية- مطروح، أمام بوابة رقم 5، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، وتسبب الحادث فى سقوط عمود إنارة، وتوقف حركة المرور، إضافة إلى إصابة أحد قائدي السيارات الثلاث بإصابات بالغة، واثنين آخرين بإصابات طفيفة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى القباري العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالتزامن مع انتشار رجال المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور للعودة إلى طبيعتها.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، إحداها ارتطمت في عمود إنارة بالطريق.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، ونقل
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، إحداها ارتطمت في عمود إنارة بالطريق.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، ورفع آثار الحادث.
المعاينة الأولية أفادت أن سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية (ف ص4483) سوزوكي، كانت تسير أمام ميناء الدخيلة وارتطمت بعمود إنارة فسقط، واصطدمت به سيارتان مسرعتان من الخلف، الأولى تحمل لوحات معدنية رقم (س ن د 1967) والأخرى تحمل لوحات (س ق د 3159) ماركة "ميتسوبيشي".
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم بقسم الدخيلة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.