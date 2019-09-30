3 مصابين في اصطدام 3 سيارات أمام ميناء الدخيلة

تحرير:محمد مجلى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

جانب من الحادث

شهدت منطقة الدخيلة حادثا مروريا على أثر تصادم ثلاث سيارات أمام ميناء الدخيلة، وتحديدا أعلى الجزيرة الوسطى بطريق الإسكندرية- مطروح، أمام بوابة رقم 5، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، وتسبب الحادث فى سقوط عمود إنارة، وتوقف حركة المرور، إضافة إلى إصابة أحد قائدي السيارات الثلاث بإصابات بالغة، واثنين آخرين بإصابات طفيفة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى القباري العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالتزامن مع انتشار رجال المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور للعودة إلى طبيعتها.

تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، إحداها ارتطمت في عمود إنارة بالطريق. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، ونقل