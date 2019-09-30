جريمة

3 مصابين في اصطدام 3 سيارات أمام ميناء الدخيلة

تحرير:محمد مجلى ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م
جانب من الحادث
جانب من الحادث
شهدت منطقة الدخيلة حادثا مروريا على أثر تصادم ثلاث سيارات أمام ميناء الدخيلة، وتحديدا أعلى الجزيرة الوسطى بطريق الإسكندرية- مطروح، أمام بوابة رقم 5، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، وتسبب الحادث فى سقوط عمود إنارة، وتوقف حركة المرور، إضافة إلى إصابة أحد قائدي السيارات الثلاث بإصابات بالغة، واثنين آخرين بإصابات طفيفة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى القباري العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالتزامن مع انتشار رجال المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور للعودة إلى طبيعتها.
تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات، إحداها ارتطمت في عمود إنارة بالطريق. على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية والمرور إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، ونقل
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خطف طفل

96 ساعة وهروب.. تفاصيل استعادة طفل «مخطوف» بالشرقية

96 ساعة من الرعب والقلق عاشتها أسرة طفل، بالكاد أتم ربيعه الثامن، بعدما غادر المنزل صباح الخميس الماضي في طريقه إلى مدرسته الابتدائية، والتي يدرس بالصف الثالث فيها، إلا أن أيادي أشخاص لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا التقفته وتمكنوا من اختطافه، لكن وبعد مرور نحو 4 أيام على الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من تحرير الطفل وإعادته سالما، إلا أن الجناه لاذوا بالفرار فور رؤية قوات الشرطة، والتي داهمت مكان الاختطاف واستعادت الطفل، وتوصل جهودها لملاحقة الجناة.
دار-القضاء-العالى

«الأعلى للقضاء» يحظر تناول الإعلام للتحقيقات دون إذن

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، اليوم الإثنين، عن أنه نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة، قرر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأضاف البيان الصحفي أنه "ستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في هذا الشأن".
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يصدر قرارا بشأن اختصاصات القضاء الإداري

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها. ونشرت صحيفة (الوقائع المصرية) قرار رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، والذي جاء بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته الداخلية، وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018، وقراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و484 لسنة 2019، بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ليصل إجماليها إلى 97 دائرة بمختلف المحافظات.
طعنات-سكين-جريمة

الدم بقى مياه.. أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، من ضبط شخص متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب، بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما بمنطقة مساكن الجندي، وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص شقيقه باستخدام سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.
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تصادم-سيارة-محملة-ببنزين -ب6-سيارات-اخرى-بسبب-الشبورة-بالبحيرة (3)

إصابة 9 عمال في تصادم سيارتين بـ«صحراوي بني سويف»

أصيب 9 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى نقل بالطريق الصحراوى الشرقى بنطاق محافظة بنى سويف، اليوم الخميس، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. البداية تعود إلى تلقي اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية لأمن بني سويف، إخطارا من مشرف غرفة عمليات النجدة يفيد تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الشرقى ووقوع مصابين، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال القيادات الميدانية بالقطاع إلى موقع الحادث، ودفعت هيئة الإسعاف بـ5 سيارات إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
حادث-طرق-تصادم-سيارة-نقل

حادث مأساوي جديد.. سيارة تدهس شابا وطفلين في كرداسة

حادث مأساوي جديد يدمي القلب سجله محضر الشرطة بقسم كرداسة شمال محافظة الجيزة، اليوم السبت، إذ لقي طفلان وعامل مصرعهم دهسا أسفل عجلات سيارة نقل بالقرب من كوبري إدريس بمنطقة أبو رواش؛ مما أثار حالة من الغضب لدى الأهالي، لاسيما أن الحادث يأتي بعد أيام قليلة من انقلاب سيارة ميكروباص وسقوطها من أعلى محور صفط اللبن -المعروف إعلاميا بـ"محور الموت"- بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة، والذي نتج عنه مصرع 8 أشخاص، وإصابة 4 آخرين تنوعت إصاباتهم ما بين كسور وسحجات متفرقة بالجسم.
جثة (3)

مصرع حارس عقار صدمته سيارة في أثناء جلوسه بمحل عمله

شهد طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية حادثا مروعا، اليوم الإثنين، بسبب السرعة الزائدة، حيث اصطدمت سيارة ملاكي بحارس عقار في أثناء جلوسه أمام محل عمله، ما أدى إلى مصرعه في الحال، وتسبب الحادث في بعض التلفيات في مدخل العقار. وتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل أول، بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة يفيد وفاة حارس عقار بطريق الكورنيش بمنطقة جليم، ما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل مأمور وضباط القسم وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
زحام -في -محور- صلاح -سالم

شلل مروري بصلاح سالم على أثر تصادم 5 سيارات

سكتة مرورية ضربت محور صلاح سالم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الأحد، على أثر حادث تصادم بين 5 سيارات، الأمر الذي نتج عنه ظهور كثافات مرورية مرتفعة تزامنا مع وقت الذروة الصباحية، في الوقت الذي نصحت فيه الإدارة العامة لمرور القاهرة قائدي السيارات باتخاذ محور النصر أو الخليفة المأمون بديلا جيدا في هذا التوقيت، ودفع مساعد مدير أمن العاصمة بتعزيزات مرورية لرفع حطام الحادث من نهر الطريق بواسطة أوناش الإغاثة المنتشرة بمختلف المحاور والطرق الرئيسية وفق الخطة الموضوعة.
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