البنوك تبدأ في خفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، وهو ما دفع عددا من البنوك إلى خفض الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

البنوك

قرر عدد من البنوك العاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض. وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها في شهري أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.

ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك: بنك مصر قرر بنك مصر خفض سعر العائد على الشهادة المتغيرة بواقع 1%، ليصل سعر العائد إلى 13.5% بدلا من 14.5%، وذلك بالنسبة لشهادات الادخار ذات العائد المتغير يصرف كل 3 أشهر. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الشهادة نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها،