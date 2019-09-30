البنوك تبدأ في خفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بواقع 1% يوم الخميس الماضي، وهو ما دفع عددا من البنوك إلى خفض الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير
قرر عدد من البنوك العاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض. وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها في شهري أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%.
ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك:
بنك مصر
قرر بنك مصر خفض سعر العائد على الشهادة المتغيرة بواقع 1%، ليصل سعر العائد إلى 13.5% بدلا من 14.5%، وذلك بالنسبة لشهادات الادخار ذات العائد المتغير يصرف كل 3 أشهر.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الشهادة نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها،
ونعرض في هذا التقرير أسعار الفائدة الجديدة على الأوعية الادخارية في البنوك:
بنك مصر
قرر بنك مصر خفض سعر العائد على الشهادة المتغيرة بواقع 1%، ليصل سعر العائد إلى 13.5% بدلا من 14.5%، وذلك بالنسبة لشهادات الادخار ذات العائد المتغير يصرف كل 3 أشهر.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب في الشهادة نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما يسمح البنك بالاقتراض بضمانها حتى 90% من قيمتها.
بينما قرر البنك الإبقاء على سعر فائدة شهادة القمة الادخارية الثلاثية بواقع 14%، ويتم صرفه شهريا ولمدة 3 سنوات.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب فيها نحو 1000 جنيه ومضاعفاتها، كما يسمح البنك بالاقتراض بضمانها حتى 90% من قيمتها، وتجدد تلقائيا بعد انتهاء أجلها.
وقرر البنك خفض أسعار الفائدة على حساب توفير يوم بيوم لكبار العملاء VIP بنسبة 1% على جميع شرائح الحساب، والتي تنقسم إلى:
-الشريحة الأولى من مليون إلى 2 مليون جنيه: سعر فائدة 4.75% بدلا من 5.75%.
-الشريحة الثانية من 2 مليون إلى 10 ملايين جنيه: سعر فائدة 5.25% بدلا من 6.25%.
الشريحة الثالثة من 10 إلى 30 مليون جنيه: سعر فائدة 5.75% بدلا من 6.75%.
-الشريحة الرابعة من 30 مليونا إلى 100 مليون جنيه: سعر فائدة 6.25% بدلا من 7.25%.
-الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 100 مليون جنيه: سعر فائدة 7.5% بدلا من 8.5%.
كما قرر البنك خفض سعر الفائدة بواقع 0.25% على حساب التوفير العادي، والذي ينقسم إلى 5 شرائح أيضا وفقا لما يلي:
-الشريحة الأولى من 1500 إلى 5 آلاف جنيه: سعر فائدة 7.25% شهريا، 7.5% ربع سنوي، 7.75% سنويا.
-الشريحة الثانية من 5 إلى 50 ألف جنيه: سعر فائدة 7.75% شهريا، 8% ربع سنوي، 8.25% سنويا.
-الشريحة الثالثة من 50 إلى 250 ألف جنيه: سعر فائدة 8.25% شهريا، 8.5% ربع سنوي، 8.75% سنويا.
-الشريحة الرابعة من 250 ألفا إلى 500 ألف جنيه: سعر فائدة 8.75% شهريا، 9% ربع سنوي، 9.25% سنويا.
-الشريحة الخامسة أكثر من 500 ألف جنيه: سعر فائدة 9.25% شهريا، 9.5% ربع سنوي، 9.75% سنويا.
وقرر البنك أيضا خفض سعر الفائدة على حساب توفير الشباب بواقع 0.25% والذي يبدأ من 500 إلى 20 ألف جنيه، ويبلغ سعر العائد نحو 9.25% شهريا، و9.5% ربع سنوي، و9.75% سنويا.
بنك الإسكندرية
قرر بنك الإسكندرية خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار بنسبة 1%، ويصدر البنك مجموعة من شهادات الادخار ذات العائد المتغير، وتشمل كلا من:
شهادات أليكس برايم جولد
وهي شهادات ادخار ذات العائد المتغير وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، ومدتها 3 سنوات، ويبلغ سعر العائد نحو 11.25% بدلا من 12.25%، ويصرف كل ثلاثة أشهر.
وتصدر الشهادة بفئات ألف جنيه و5 آلاف و10 آلاف جنيه ومضاعفاتها، ولا تجدد الشهادة، وتتم إضافة مبلغ الشهادة إلى حساب العميل عند تاريخ الاستحقاق.
شهادات أليكس برايم
وهي أيضا شهادات ادخار ذات العائد المتغير وفقا للسعر المعلن من البنك المركزي، ومدتها 3 سنوات، ويبلغ سعر العائد نحو 11% بدلا من 12%، ويصرف كل ثلاثة أشهر.
وتصدر الشهادة بفئات من 1000 إلى 5 آلاف جنيه ومضاعفاتها، وتجدد الشهادة تلقائيا ما لم يقم العميل بإخطار البنك بغير ذلك، كما يسمح بكسر الشهادة بعد 6 أشهر من تاريخ الإصدار (وفقا لشروط جدول الاسترداد).
بنك الكويت الوطني
قرر بنك الكويت الوطني خفض سعر الفائدة بنسبة 0.5% على حسابات التوفير والودائع.
وخفض البنك سعر العائد على الوديعة الثابتة، التي تبدأ من 5 آلاف جنيه ليصل إلى 5% بدلا من 5.5%، وذلك لآجال أسبوع وأسبوعين، وثلاثة أسابيع.
كما قرر البنك خفض سعر العائد على الوديعة الثابتة لآجال شهر وشهرين ليصل إلى 5.5% بدلا من 6%، ولأجل 3 أشهر يبلغ نحو 6.5% بدلا من 7%، وأجل 6 و9 أشهر 5% بدلا من 5.5%، ولأجل عام 5.75% بدلا من 6.25%.
وقرر البنك أيضا خفض سعر الفائدة على الوديعة المدفوعة مقدما بنسبة 0.5%، ليصل إلى 6% وذلك لأجل 3 أشهر، و4.5% لأجل 6 و9 أشهر، و5.75% لأجل عام.
وقرر البنك خفض سعر الفائدة على حسابات التوفير بنسبة 0.5%، ليسجل سعر العائد حاليا نحو 5% بدلا من 5.5% وذلك بالنسبة لحساب التوفير الذي يبدأ من 5 آلاف جنيه.
وقرر البنك خفض سعر الفائدة على حساب التوفير إكسترا الوطني، الذي يبدأ الحد الأدنى له من 200 ألف جنيه، بسعر عائد يبلغ نحو 5% شهريا، و7% سنويا.
البنك العقاري المصري
قرر البنك العقاري المصري خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المتغير بنسبة 1%، بينما قرر البنك الإبقاء على سعر فائدة شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، ليسجل 12.5% ويصرف شهريا، ويبلغ سعر العائد على شهادات الادخار الثلاثية ذات العائد الثابت، ويصرف كل ثلاثة أشهر نحو 12.75%.
كما قرر البنك خفض سعر الفائدة بنسبة 1% على الودائع والقروض الشخصية وقروض المشروعات الكبرى، وقرر البنك أيضا تثبيت سعر الفائدة على حسابات التوفير دون تغيير.
بنك الاستثمار القومي
قرر بنك الاستثمار القومي تثبيت أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار ليسجل سعر العائد نحو 14.75%، وذلك بالنسبة لشهادات استثمار المجموعة "ب" ذات العائد الدورى الممنوح لمدة سنة.
كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة على شهادات استثمار المجموعة "ب" ذات العائد الدورى الممنوح لمدة 3 سنوات، ليسجل سعر العائد نحو 14.25%، ويصرف كل ثلاثة أشهر.
وشهادات الاستثمار تصدر من خلال بنك الاستثمار القومى التابع للحكومة، وتعد نوعا من شهادات الادخار.
ويختص البنك الأهلى المصرى فقط بإصدار وتسويق مثل هذه الشهادات منذ منتصف الستينيات لصالح بنك الاستثمار القومى، وتصدر هذه الشهادات فى ثلاث مجموعات مختلفة لتناسب احتياجات كل المدخرين، كما تتمتع هذه الشهادات بجميع مميزات الشهادات الادخارية ولا يجوز التصرف فيها، كما أن قيمتها وعوائدها وجوائزها معفاة من جميع أنواع الضرائب ورسوم الدمغة.