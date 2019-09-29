منتور تستثمر 17 مليون جنيه لتعظيم صناعة الإلكترونيات

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م

حازم الطحاوي

أعلنت شركة منتور مصر تخريج الدفعة الأولى من أكاديميتها المتخصصة Mentor Academy of Excellence والتي تهدف إلى بناء القدرات الخاصة لدى الشباب والمتخصصين المصريين في مجال الإلكترونيات والنظم المدمجة بالسيارات، وقال الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة إن الأكاديمية تأتي انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية لدعم وتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر، مشيرا إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي تطلقها الشركة في مصر في هذا المجال، وتهدف إلى تنمية مهارات المتدربين في مجال تصميم الإلكترونيات والبرمجيات وثقتها في الكوادر البشرية المؤهلة في مصر.

وأضاف أن المبادرة تعكس أهمية التعاون مع شركاء النجاح من الجامعات المصرية وكذلك مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والمعهد القومي للاتصالات NTI والجامعة الأمريكية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.أضاف الطحاوي، أن الشركة تعمل جنبًا إلى جنب مع استراتيجية الحكومة المصرية الداعمة لصناعة الإلكترونيات