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منتور تستثمر 17 مليون جنيه لتعظيم صناعة الإلكترونيات

تحرير:أحمد البرماوي ٢٩ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:١٠ م
حازم الطحاوي
حازم الطحاوي
أعلنت شركة منتور مصر تخريج الدفعة الأولى من أكاديميتها المتخصصة Mentor Academy of Excellence والتي تهدف إلى بناء القدرات الخاصة لدى الشباب والمتخصصين المصريين في مجال الإلكترونيات والنظم المدمجة بالسيارات، وقال الدكتور حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة إن الأكاديمية تأتي انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية لدعم وتوطين صناعة الإلكترونيات في مصر، مشيرا إلى أن هذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي تطلقها الشركة في مصر في هذا المجال، وتهدف إلى تنمية مهارات المتدربين في مجال تصميم الإلكترونيات والبرمجيات وثقتها في الكوادر البشرية المؤهلة في مصر.
وأضاف أن المبادرة تعكس أهمية التعاون مع شركاء النجاح من الجامعات المصرية وكذلك مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والمعهد القومي للاتصالات NTI والجامعة الأمريكية بالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.أضاف الطحاوي، أن الشركة تعمل جنبًا إلى جنب مع استراتيجية الحكومة المصرية الداعمة لصناعة الإلكترونيات
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الذهب (2)

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 8 جنيهات

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، ليفقد سعر الجرام حوالي 8 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
تعاملات بنكية (3)

البنوك تبدأ في خفض سعر الفائدة على الأوعية الادخارية

قرر عدد من البنوك العاملة في مصر خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، لتصل إلى مستوى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض. وتعد هذه هي المرة الثالثة لخفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري 2019، إذ تم خفضها في شهري أغسطس وفبراير الماضيين بواقع 2.5%. ويعد سعر الفائدة على حسابات التوفير والودائع وشهادات الادخار فى البنوك هو نسبة العائد على الأموال التى يضعها العميل فى هذه الوديعة أو الشهادة فى فترة زمنية معينة.
وزيرة-التخطيط الدكتورة-هالة السعيد

التخطيط: الانتهاء من ميكنة 60% من الخدمات بالمحافظات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن عملية التحول الرقمي تشكل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر، والذي يتم تنفيذه حاليا بالاتساق مع انتقال المؤسسات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، متابعةً أن الهدف من هذا البرنامج ليس مجرد زيادة رضا المواطنين عن الأداء الحكومي وخفض التكاليف بالاستعانة بأجهزة إدارية أكثر كفاءة، بل إنه يسعى كذلك إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر من خلال خلق منصات أكثر وضوحا وشمولا لخدمات وإجراءات محددة.
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: تراجع مسار الديون يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مسار الديون يتراجع، لافتا إلى انخفاض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 90,2% يونيو الماضي، كما أن العجز الكلى يتراجع أيضًا، والنمو يتزايد بما يؤكد نجاح تجربتنا فى الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب على السندات الدولية ذات العشر سنوات والثلاثين عامًا يعكس ثقتهم فى الاقتصاد المصرى. وأضاف معيط أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير أداء الأعمال وتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص بحيث يكون له دور أكبر فى تحقيق التنمية.
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وزير الاتصالات في ختام زيارته لفرنسا

وزير الاتصالات يختتم زيارته لفرنسا باجتماعات ناجحة

بحضور السفير إيهاب بدوي، سفير مصر في فرنسا، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعا مع سيباستيان سوريانو رئيس هيئة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد في فرنسا ARCEP وتناول الاجتماع تبادل الرؤى حول عدد من القضايا المهمة الخاصة بالسياسات التنظيمية العالمية في مجال الاتصالات، وأهم الآليات لتحسين جودة خدمات الاتصالات، وكذلك أهم المنهجيات والأدوات المستخدمة لقياس وتقييم جودة هذه الخدمات، وخطة مصر للتحول الرقمي وتطوير البنية التحتية للاتصالات ونشر شبكات الألياف الضوئية في ربوع الوطن لتمكين المجتمع من التحول الرقمي.
وزير-الاتصالات (2)

وزير الاتصالات يستعرض فرص استثمار على شركات فرنسية

استعرض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز الشركات العالمية العاملة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الوجود والتوسع في السوق المصرية؛ وذلك خلال الاجتماع الذي نظمته مؤسسة ميدييف MEDEF العالمية في باريس برئاسة مارك رينارد رئيس مجموعة العمل المعنية بالشئون الرقمية في مؤسسة ميدييف العالمية، وبحضور السفير إيهاب بدوي سفير مصر بفرنسا.
محمد-شاكر-وزير-الكهرباء-04

وزير الكهرباء: نحرص على تحسين مستوى معيشة المواطنين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الحكومة وسعيها على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، فضلا عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية في توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة، جاء ذلك خلال افتتاحه بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء مؤتمر ومعرض قمة الابتكار (القاهرة 2019) تحت عنوان "التحول الرقمي"، والذي يعقد للمرة الثانية في مصر خلال يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.
قطار - أرشيفية

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد

أعلنت هيئة السكك الحديدية، في بيان لها، اليوم الأحد، عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة- الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة- أسيوط" 35 دقيقة، و"أسيوط- أسوان" 35 دقيقة، وعلى خط "بنها- بورسعيد" 45 دقيقة، وخط "طنطا- المنصورة- دمياط" مدة 30 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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