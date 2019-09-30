نائبة: الحكومة ملزمة بالحفاظ على حقوق البسطاء

تحرير:أحمد جاد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٥ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

أكدت غادة عجمي عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن الفترة الماضية شهدت استبعاد الكثير من مستحقي الدعم، إلا أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على متابعة الاحتياجات الأساسية للمواطنين جعله يطمئن المستحقين بأن حقهم سوف يرجع، موضحة أن تدوينة الرئيس الخاصة بتأكيد متابعته الشخصية لحق المواطن البسيط في الدعم، عكست حرص الرئيس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، مشددة أن الحكومة ملزمه تمام باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق البسطاء.

وطالبت عجمي، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين الدكتور علي مصيلحي، بمساعدة الرئيس ومراعاة حقوق المواطنيين البسطاء، واتخاذ ما يلزم من إجراءات توفر لهم حياة كريمة، حتى لا يتم استغلالهم من قبل أعداء الدولة، متابعة: "نشكر الرئيس للتنويه بتدوينته المتضمنه متابعته حق المواطن البسيط، وحرصه