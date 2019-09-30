أول تعليق من الملك سلمان على مقتل حارسه الشخصي

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

الملك سلمان مع حارسه الشخصي

علق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الاثنين، على مقتل حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم، إذ أثنى على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه، كما عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي "الفغم"، وذلك خلال استقباله لهم، اليوم الإثنين، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم. وعبر والد وأخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، وذلك بحسب م نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما عبر ولي العهد محمد بن سلمان، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد عبد العزيز الفغم، مؤكدا أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته، بحسب وكالة (واس).يذكر أن المتحدث باسم شرطة مكة، أعلن في بيان عن استشهاد الفغم بعد إطلاق