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أول تعليق من الملك سلمان على مقتل حارسه الشخصي

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
الملك سلمان مع حارسه الشخصي
الملك سلمان مع حارسه الشخصي
علق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الاثنين، على مقتل حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم، إذ أثنى على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه، كما عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي "الفغم"، وذلك خلال استقباله لهم، اليوم الإثنين، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم. وعبر والد وأخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، وذلك بحسب م نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما عبر ولي العهد محمد بن سلمان، عن خالص العزاء لأسرة وذوي الفقيد عبد العزيز الفغم، مؤكدا أن وفاة الفقيد مؤلمة على الجميع، منوها بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله، سائلا الله عز وجل أن يتقبل الفقيد في فسيح جناته، بحسب وكالة (واس).يذكر أن المتحدث باسم شرطة مكة، أعلن في بيان عن استشهاد الفغم بعد إطلاق
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انتخابات تونس

رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي

إيران ترحب بأي وساطة للتسوية مع السعودية

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي على تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مؤكدًا أن خروج السعودية من الأزمة يكون عبر القبول بوقف إطلاق النار وإنهاء حصار اليمن. وقال الموسوي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، اليوم الإثنين، إن "العمليات العسكرية اليمنية ضد السعودية دفاعية"، مشددًا على أن طهران تدعم حق اليمنيين في دفاعهم المشروع عن النفس، وهي لطالما دعمت اليمنيين سياسيا ومعنويا. وأضاف أنه على السعودية القبول بالحوار لأجل حل الأزمة اليمنية، داعيا الرياض إلى وقف إطلاق النار في اليمن.
صحف-الكويت

صحف عربية: فرنسا تودع شيراك وجونسون باقٍ

تنوعت عناوين الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدر تشييع الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك اليوم، عناوين الصحف، كما تناولت الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة اللبنانية بيروت، إضافة إلى العديد من القضايا المتنوعة. تحت عنوان "حضور دولي لافت في تشييع جاك شيراك"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الفرنسيين تجمعوا بكثافة، أمس، أمام مدخل كنيسة سان لويس في قصر "الأنفاليد"، من أجل إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على الرئيس الأسبق جاك شيراك، الذي سجي جثمانه داخلها بعد ظهر الأحد.
احمد-قايد-صالح

الجيش الجزائري عن تزكية أحد المرشحين للرئاسة: لن ندعم أحدًا

نفى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم الأحد، أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكت أيا من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، متهمًا في خطاب ألقاه خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، ما أسماه بــ«العصابة وأذنابها بترويج تلك الإشاعات»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. ونقلت صحيفة «النهار» عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله: «إن إشاعة تزكية الجيش لأحد المترشحين تهدف للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام»، بحسب سكاي نيوز.
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الحارس الشخصي مع الملك سلمان

في جنازة ضخمة.. تشييع جثمان حارس الملك سلمان (فيديو)

شاركت جموع غفيرة في تشييع جثمان اللواء بالحرس الملكي السعودي عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، وتم تشييع جنازته، مساء اليوم الأحد، من الحرم المكي إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع. وتم قتل الحارس الشخصي للملك سلمان، في إطلاق نار إثر خلاف شخصي مع شخص آخر، إذ قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن اللواء بالحرس الملكي عبدالعزيز الفغم، كان في زيارة لصديقه تركي بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، بحسب سبوتنيك.
الفغم

عبد العزيز الفغم| أفضل حارس شخصي في العالم قُتل غدرا

لقي اللواء عبد العزيز بن بداح الفغم المطيري، الحارس الشخصي والمرافق الخاص للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مصرعه، عصر أمس السبت، في ظروف غامضة. نبأ مقتل الفغم حل كالصاعقة على السعوديين، حيث امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل التأبين للواء الراحل الذي حاز إعجاب المواطنين منذ أن كان حارسا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز. وكشفت السلطات السعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل وملابسات اغتيال الحارس الشخصي للعاهل السعودي على يد أحد أصدقائه في مدينة جدة غرب المملكة.
الحارس الشخصي مع الملك سلمان

بعد مقتله.. سعوديون وفنانون ينعون حارس الملك سلمان

نعى عدد كبير من السعوديين، اليوم الأحد، اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد وفاته عقب نقله إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بحسب "سكاي نيوز عربية". وفي غضون دقائق عقب إعلان الوفاة، تصدر "هاشتاج" عبدالعزيز الفغم مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ونعى السعوديون الفغم ببالغ الحزن. وعبر المغردون على "تويتر" خلال الوسم، عن مشاعر الحزن والعز والافتخار بالحارس الملكي، الذي عمل بتفان وإخلاص لوطنه ومليكه، كما أنهالت أبيات الشعر من خلال الهاشتاج، الذي تصدر الترند في دقائق وسجل مليون تغريدة.
محمد-بن-سلمان

بن سلمان: أتحمل مسؤولية مقتل خاشقجي لأنه حدث أثناء ولايتي

قال وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في إعلان ترويجي لفيلمٍ وثائقي ستعرضه محطة PBS الأمريكية الأسبوع المقبل، إنه يتحمل مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي «لأنه حدث أثناء وجوده في السلطة» كولي للعهد. وأكد موقع US News الأمريكي أن بن سلمان اعترف لأول مرة للصحفي مارتن سميث، صانع الأفلام الوثائقية، حسبما جاء في مقطع فيديو ترويجي للفيلم الذي يحمل عنوان The Crown Prince of Saudi Arabia: «لقد حدث ذلك أثناء وجودي في السلطة كولي للعهد. أتحمل المسؤولية كاملةً، لأنَّ ذلك حدث أثناء وجودي في السلطة».
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