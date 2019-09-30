خدمات جديدة لمستخدمي هواتف Galaxy Note 10 و Note 10+

تحرير:أحمد البرماوي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٥٤ م

سامسونج نوت 10

بعد أن أطلقت هاتفي Galaxy Note 10 وNote 10+ أغسطس الماضي، أعلنت شركة سامسونج مصر عن إطلاق باقة من أحدث العروض والخدمات الحصرية لمستخدمي هواتف Galaxy Note 10 وGalaxy Note 10+ في جميع محافظات مصر. ويأتي هاتفي Galaxy Note 10 وNote 10+ ليقدما أحدث المواصفات التكنولوجية التي يبحث عنها العملاء، حيث يقدم Galaxy Note 10 شاشة 6.3 بوصة وبطارية 3500 ملي أمبير، أما Galaxy Note 10+ فيأتي مع شاشة 6.8 بوصة وبطارية 4300 ملي أمبير وكلاً منهما سيعتمد على نفس الشرائح ونفس وحدات الكاميرا الثلاثي، من أجل تجربة متميزة من حيث إلتقاط الصور.

وقال محمد المحمدي، مدير المنتجات بسامسونج مصر، إن الشركة حريصة على تقديم تجربة مميزة لعملائها، والتعاون مع عددًا من أكبر مقدمي الخدمات الرقمية المتنوعة، لتوفير أفضل الخدمات والعروض مثل عروض الأفلام، والموسيقى، والمسلسلات ووسائل النقل، إلى جانب تخفيضات وعروض التقسيط على منتجاتها.وتقدم باقة العروض من

وقال محمد المحمدي، مدير المنتجات بسامسونج مصر، إن الشركة حريصة على تقديم تجربة مميزة لعملائها، والتعاون مع عددًا من أكبر مقدمي الخدمات الرقمية المتنوعة، لتوفير أفضل الخدمات والعروض مثل عروض الأفلام، والموسيقى، والمسلسلات ووسائل النقل، إلى جانب تخفيضات وعروض التقسيط على منتجاتها.



وتقدم باقة العروض من سامسونج على هاتفي Galaxy Note 10 وNote 10+ عروض تقسيط على مدار 12 شهرًا بدون فوائد على منتجات الشركة في السلاسل الكبرى، إلى جانب عروض خدمات "فودافون كاش"، اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر لكل من تطبيق "أنغامي بلس" للموسيقى، وStarzPlay Premium، بالإضافة إلى خصم 30% على 6 رحلات من "كريم" للنقل التشاركي.