نائب يطالب بغلق «مقاهي الإنترنت» صباحا بسبب الدراسة

تحرير:أحمد جاد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

طلاب - صورة أرشيفية

قال فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن حياة ومستقبل الطلاب في خطر بسبب المقاهي، إذ تعمل على تحفيز الطلاب للتسرب من التعليم، لتكون عاملا إضافيا لظاهرة التسرب التعليمي مع الظروف المادية الصعبة، وعدم رغبة الأسرة وصعوبة الوصول للمدرسة والزواج المبكر، مؤكدا أن ظاهرة التسرب التعليمي أصبحت أحد أخطر المشكلات التي تهدد المجتمع في الوقت الحالي، مطالبا بإغلاق مقاهي الإنترنت خلال الفترة الصباحية، لمكافحة ظاهرة التسرب من المدارس، ومنع جلوس التلاميذ بتلك الأماكن.

وأوضح بركات، في بيان له، اليوم الإثنين، أن كثير من هذه الأماكن تكون مخالفة للقانون بالأساس، إذ إن الهروب من المدارس للذهاب إلى مقاهي الإنترنت يتسبب في تدهور المستوى التعليمي للتلاميذ الهاربين، نظرا لتغيبهم المستمر عن الدروس وصولا للفشل، كما أن التلاميذ الهاربين قد يشجعون طلاب آخرين على الهرب وتقليدهم.وأشار