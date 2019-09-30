هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 8 جنيهات

تحرير:رنا عبد الصادق ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، ليفقد سعر الجرام حوالي 8 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى: عيار 21: 677 جنيهًا. عيار 24: 774 جنيهًا. عيار 18: 580 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5416 جنيها. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1490 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت الأسعار 1486.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى منذ