هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. والجرام يفقد 8 جنيهات
تحرير:رنا عبد الصادق
٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م
أسعار الذهب اليوم
شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا في السوق المحلية خلال التعاملات المسائية اليوم، الإثنين، ليفقد سعر الجرام حوالي 8 جنيهات، نتيجة هبوط سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1490 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 677 جنيهًا.
عيار 24: 774 جنيهًا.
عيار 18: 580 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5416 جنيها.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1490 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت الأسعار 1486.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى منذ
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:
عيار 21: 677 جنيهًا.
عيار 24: 774 جنيهًا.
عيار 18: 580 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5416 جنيها.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1490 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت الأسعار 1486.60 دولار في الجلسة السابقة، وهو أقل مستوى منذ 18 سبتمبر الجاري، بحسب رويترز.
وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.324 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس الماضي، في مقابل نحو 3.059 مليار دولار بنهاية شهر يوليو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 265 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.