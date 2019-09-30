جريمة

الدم بقى مياه.. أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م
قتل - صورة أرشيفية
قتل - صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، من ضبط شخص متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب، بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما بمنطقة مساكن الجندي، وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص شقيقه باستخدام سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.
وانتقل إلى مكان الواقعة العقيد ياسر عبد الرحيم رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة شمال الإسماعيلية، والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه، وتبين مقتل مواطن يدعى "هاني م"، إثر طعنه طعنة نافذة في أثناء مشاجرة بينه وشقيقه "محمد"، فتم نقل وإيداع جثمان المتوفي مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر
اقرأ المزيد
خطف طفل

96 ساعة وهروب.. تفاصيل استعادة طفل «مخطوف» بالشرقية

96 ساعة من الرعب والقلق عاشتها أسرة طفل، بالكاد أتم ربيعه الثامن، بعدما غادر المنزل صباح الخميس الماضي في طريقه إلى مدرسته الابتدائية، والتي يدرس بالصف الثالث فيها، إلا أن أيادي أشخاص لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا التقفته وتمكنوا من اختطافه، لكن وبعد مرور نحو 4 أيام على الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من تحرير الطفل وإعادته سالما، إلا أن الجناه لاذوا بالفرار فور رؤية قوات الشرطة، والتي داهمت مكان الاختطاف واستعادت الطفل، وتوصل جهودها لملاحقة الجناة.
دار-القضاء-العالى

«الأعلى للقضاء» يحظر تناول الإعلام للتحقيقات دون إذن

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، اليوم الإثنين، عن أنه نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة، قرر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأضاف البيان الصحفي أنه "ستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في هذا الشأن".
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يصدر قرارا بشأن اختصاصات القضاء الإداري

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها. ونشرت صحيفة (الوقائع المصرية) قرار رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، والذي جاء بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته الداخلية، وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018، وقراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و484 لسنة 2019، بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ليصل إجماليها إلى 97 دائرة بمختلف المحافظات.
حادث تصادم

3 مصابين في اصطدام 3 سيارات أمام ميناء الدخيلة

شهدت منطقة الدخيلة حادثا مروريا على أثر تصادم ثلاث سيارات أمام ميناء الدخيلة، وتحديدا أعلى الجزيرة الوسطى بطريق الإسكندرية- مطروح، أمام بوابة رقم 5، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، وتسبب الحادث فى سقوط عمود إنارة، وتوقف حركة المرور، إضافة إلى إصابة أحد قائدي السيارات الثلاث بإصابات بالغة، واثنين آخرين بإصابات طفيفة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى القباري العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالتزامن مع انتشار رجال المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور للعودة إلى طبيعتها.
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (1)

قيادات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء للمدارس بالمحافظات

تقديرا لتضحيات آبائهم، رافق عدد من قيادات وضباط مختلف مديريات الأمن، أبناء الشهداء للمدارس بمختلف المحافظات، ونقلوا خلالها تحيات وتقدير وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومضيئة فى ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسؤولية تجاه البلاد، وأنها ستظل دوما وساما على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال فى التضحية والبطولة والفداء.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

آخرة المجاملة.. استورجي يقتل طفلة بطلق ناري في عرس

أمر أحمد الإمبابي رئيس نيابة قليوب، اليوم الأحد، بحبس أستورجي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببه في وفاة طفلة، 11 عاما، بطلق ناري خرطوش خلال مشاهدتها حفل منقولات عرس، واستقرت الطلقة في وجه وصدر المجني عليها. كما صرحت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثة. البداية بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد إسلام مسعد رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بورود بلاغ من مستشفى قليوب المركزي بوصول "رحمة ع"، 11 عاما، طالبة، مصابة برش خرطوش بالوجه والصدر من الناحية اليسري وتوفيت فور وصولها للمستشفى.
جثة (5)

أب يقطع ابنته بالمنشار: مستحملتش كلام طليقها

لم يحتمل الأب اللوم الذي وجهه له زوج ابنته بعبارة "أنت معرفتش تربي" بعد شهر واحد فقط من زواجها، إذ عادت إلى منزل والدها مطلقة، وهو ما لم يحتمله الأب فدخل معها فى مشادة كلامية شديدة، بسبب سوء سلوكها فخنقها ثم قطع جسدها بالمنشار لأجزاء وألقى بالرأس في صندوق قمامة.. هكذا تمكنت الأجهزة الأمنية من حل لغز العثور على أشلاء ورأس فتاة مجهولة، وبدأت الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة ثالث المنتزه بورود بلاغ من عامل قمامة، بالعثور على أشلاء ورأس مفصولة عن الجسد بأحد صناديق القمامة.
بانجو (3)

بانجو وخرطوش.. رحلة سقوط «فونيا» في قبضة الشرطة

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الأحد، في ضبط عنصر إجرامي لقيامه بالاتجاره في المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائه بدائرة مركز بنها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. البداية بتلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس مباحث مركز بنها، يفيد بضبط "إسلام ع"، شهرته "فونيا"، 27 عاما، عاطل، وبحوزته كيلو جرام من مخدر البانجو، وسلاح نارى بندقية خرطوش، و4 طلقات من ذات العيار، ومبلغ 200 جنيه، وهاتف محمول.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]