الدم بقى مياه.. أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

قتل - صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، من ضبط شخص متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب، بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما بمنطقة مساكن الجندي، وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص شقيقه باستخدام سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.

وانتقل إلى مكان الواقعة العقيد ياسر عبد الرحيم رئيس فرع البحث الجنائي لمنطقة شمال الإسماعيلية، والرائد محمد ثروت رئيس مباحث القنطرة غرب ومعاونيه، وتبين مقتل مواطن يدعى "هاني م"، إثر طعنه طعنة نافذة في أثناء مشاجرة بينه وشقيقه "محمد"، فتم نقل وإيداع جثمان المتوفي مشرحة مستشفى الإسماعيلية العام، وتحرر