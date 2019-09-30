نائب يطالب بتوفير وسائل نقل تناسب كل أنواع الإعاقات

تحرير:أحمد جاد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٢٥ م

ذوي الإعاقة - صورة أرشيفية

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن معاناة البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة من صعوبة قضاء الأنشطة الخاصة بهم، نظرا لعدم توافر وسيلة مواصلات مؤهلة للتعامل معهم، وعدم تمهيد الشوارع والأرصفة لهم، يتسبب في مكوثهم بالمنزل وتدهور حالتهم النفسية، مشيرا إلى ضرورة توفير حافلات وسيارات أجرة وقطارات وغيرها، ويتم تعديلها وفقا للمعايير العلمية والعملية لتوفير الأمان لهم، أو على الأقل تخصيص عدد معين من مقاعد هذه المواصلات لتكون خاصة بهم مع تكييفها وتعديلها لتلائم متطلباتهم، وإلزام أصحاب سيارات الأجرة بتوفير كرسي قابل للدوران.

وطالب زين الدينبتخصيص أماكن خاصة بمواقف السيارات لجميع الإعاقات وليس الإعاقة الحركية فقط، حسب ما هو متبع الآن في الملصقات الموجودة على بعض المواقف، مشيرا إلى أن هذه الملصقات لم تؤدي الغرض المنشود لأنه لم تفرض غرامات على الأشخاص العاديين الذين يستخدمون هذه المواقف، إضافة إلى ضرورة وضع تنبيهات صوتية مرئية