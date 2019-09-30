البدري يستقر على قائمة المحليين في معسكر الفراعنة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

حسام البدري

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، على قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل، تمهيدًا لخوض مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، بعدما اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة كالتالي: الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد مجدي قفشة. الزمالك: محمد عواد، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد. بيراميدز: أحمد الشناوي، عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور،