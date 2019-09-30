رياضة

البدري يستقر على قائمة المحليين في معسكر الفراعنة

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
حسام البدري
حسام البدري
استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، على قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل، تمهيدًا لخوض مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، بعدما اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
وجاءت قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة كالتالي: الأهلي: محمد الشناوي، أحمد فتحي، أيمن أشرف، محمد هاني، عمرو السولية، حسين الشحات، رمضان صبحي، محمد مجدي قفشة. الزمالك: محمد عواد، عبد الله جمعة، محمود علاء، محمد عبد الغني، طارق حامد، مصطفى محمد. بيراميدز: أحمد الشناوي، عبد الله السعيد، أحمد أيمن منصور،
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الزمالك...

ميتشو يبدي غضبه بسبب أزمة جينيراسيون فوت

أبدى الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، غضبه إزاء اتهام البعض بأن ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا هو سبب أزمة مباراته ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال، والتي لم تلعب بسبب رفض الأخير السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة على استاد برج العرب. وكتب مدرب الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "ما يقال هراء بحت، هذا سخيف، الزمالك لم يخطئ في شيء تجاه منافسه ولا نقبل توجيه اتهامات غبية لنا، كنا جاهزين للفوز في الملعب".
بيراميدز (2)

مكافآت استثنائية للاعبي بيراميدز بعد التأهل الإفريقي

قرر نادي بيراميدز صرف مكافأة استثنائية للاعبيه، وذلك بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للدور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما نجح في تخطى عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائري عقب الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب خمسة جويلية بالجزائر، وسجل جون أنطوى هدف المباراة الوحيد، وحسم بيراميدز التأهل إلى دورة الـ32 مكرر، بعدما تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح فريق بيراميدز.
بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يقود تشكيل أرسنال المتوقع أمام اليونايتد

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
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أيمن-طاهر‎

أيمن طاهر: اختيار الحراس سيكون على أساس العدل

شدد أيمن طاهر، مدرب حراس المرمى بالجهاز الفني الجديد للمنتخب، بقيادة حسام البدري، على أنه سيراعي العدل في اختياراته، إذ قال طاهر عبر تصريحات تليفزيونية: "هناك قوام رئيسي لحراسة مرمى المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، والمنافسة قائمة، سنراقب ونتابع وربنا يلهمنا الصواب والعدل لاختيار من سيرتدي قميص المنتخب". وأضاف طاهر خلال تصريحاته: "اتفق الجهاز الفني خلال اجتماعه على أن يكون العدل أساس اختيارات اللاعبين حفاظًا على سمعة منتخب مصر، في ظل الالتفاف الجماهيري والرسمي".
حسام البدري (1)

البدري: لست عدو النجوم وأسعى لتغيير لعب المنتخب

قال حسام البدري، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إنه لم يكن هناك توافق تام على اختيارات الجهاز الفني للفراعنة، موضحًا أنه أمر طبيعي ومتوقع، ونفى البدري خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد للفراعنة، أن يكون هناك أي تدخلات في اختيارات الجهاز المعاون، موضحًا: «أيوب ومعوض والشعلالي اشتغلوا معايا من قبل؛ لذلك لم يتم فرض أي أسماء على جهاز المنتخب».
عمرو الجنايني - حسام البدري

أزمة في المؤتمر الصحفي لتقديم حسام البدري

اعترض عدد من الصحفيين على المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، بقيادة حسام البدري وجهازه المعاون، لوسائل الإعلام، والذي قدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد؛ وذلك بسبب تخصيص مكان معين للصحفيين «ميكسد زون» يسألون فيه حسام البدري بعد انتهاء المؤتمر الصحفي، وبعد اعتراض عدد من الصحفيين على التجمع في «ميكسد زون»، استجاب البدري لرغبة الصحفيين وفضل الجلوس مكانه لاستقبال أسئلة الصحفيين.
محمد-صلاح‎

اتحاد الكرة: محمد صلاح تاج على رأسنا

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أزمة التصويت الخاصة باختيار أفضل لاعب في العالم «ذا بيست»، وقال الجنايني خلال المؤتمر الصحفي المقام اليوم الخميس، لتقديم المدير الفني الجديد لمنتخب الفراعنة، حسام البدري وجهازه المعاون لوسائل الإعلام، والذي يقدمه المذيع إبراهيم عبد الجواد: «عندما علمنا أن صوت مصر لم يتم الاعتداد به تحركنا وراسلنا الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فكان الرد كالتالي: تم التصويت يوم 15 أغسطس، قرار تعييننا كان يوم 20 أغسطس وتسلمنا يوم 24 أغسطس».
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