خاشقجي وإيران ولجين| أبرز رسائل بن سلمان في 60 دقيقة

الأمير محمد بن سلمان نفى أن يكون قد أمر بقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي أو علمه بتلك العملية، لكنه صرح بأنه يتحمل المسؤولية بالكامل كقائد في المملكة

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م

رغم مرور عام على مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، إلا أنه كان ضمن أبرز القضايا التي تناولها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حواره الذي أجراه مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية. فقد رد ولي العهد السعودي على أسئلة تشغل الكثيرين في السعودية وخارجها خلال الحوار الذي بثته الشبكة الأمريكية، فجر اليوم الإثنين. ولم يقتصر الحديث خلال اللقاء حول مقتل خاشقجي، بل تطرق إلى التوتر المتصاعد بين المملكة وإيران وصولا للحرب في اليمن، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احتجاز ناشطات سعوديات وسجن معارضين.

مسؤولية قتل خاشقجي مقدمة البرنامج أعلنت أنها أجرت حوارها مع ولي العهد السعودي "منتصف الليل تقريبا"، الثلاثاء الماضي، في الديوان الملكي في جدة، وأضافت: "كان هناك الكثير لنسأله حوله، وسؤالنا الأول كان عن موت جمال خاشقجي، قبل عام، وهو أمر لم يناقشه ولي العهد في مقابلة تليفزيونية". فخلال اللقاء تم

مسؤولية قتل خاشقجي

مقدمة البرنامج أعلنت أنها أجرت حوارها مع ولي العهد السعودي "منتصف الليل تقريبا"، الثلاثاء الماضي، في الديوان الملكي في جدة، وأضافت: "كان هناك الكثير لنسأله حوله، وسؤالنا الأول كان عن موت جمال خاشقجي، قبل عام، وهو أمر لم يناقشه ولي العهد في مقابلة تليفزيونية".

فخلال اللقاء تم توجيه سؤال صريح لولي العهد "هل أمرت بقتل جمال خاشقجي؟"، ورد بن سلمان قائلا: "بالطبع لا كانت هذه جريمة بشعة، لكنني أتحمل المسؤولية الكاملة كقائد، خاصةً لأن من ارتكبوها كانوا يعملون لصالح الحكومة السعودية".

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الأمير محمد بن سلمان نفى أن يكون قد أمر بقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي أو علمه بتلك العملية، لكنه صرح بأنه يتحمل المسؤولية بالكامل كقائد في السعودية، خاصة لأن الحادث وقع من مسؤولين سعوديين"، مضيفا أنه "حدث خلل، ولابد لي من اتخاذ جميع الإجراءات لتجنب مثل هذا الشيء في المستقبل".

وعن كيفية حدوث الجريمة دون علمه بها، قال: "هل يعتقد الناس أنني أستطيع معرفة ما يفعله 3 ملايين شخص يعملون لحساب الحكومة السعودية يوميًّا؟ من المستحيل أن يرسل 3 ملايين تقاريرهم اليومية إلى الزعيم أو ثاني أعلى شخص في الحكومة السعودية".

وأضاف: "اليوم لا تزال التحقيقات جارية.. وبمجرد إثبات التهم الموجهة إلى أي شخص بغض النظر عن رتبته، سيتم رفعها للقضاء، دون استثناء".

لجين والتعذيب

وشمل الشأن الداخلي خلال حوار بن سلمان وضع الناشطات المحتجزات منذ أكثر من عام في السجن، حيث رد قائلا: "المملكة العربية السعودية بلد تحكمه القوانين قد لا أوافق على بعض هذه القوانين شخصيًّا، لكن طالما أنها قوانين موجودة حاليًّا فيجب احترامها حتى يتم إصلاحها".

وعما إذا كان الوقت قد حان لإطلاق سراح الناشطة لجين الهذلول، قال ولي العهد إن "هذا القرار لا يعود لي، الأمر متروك للمدعي العام، وهو مدع عام مستقل".

وأضاف أنه إذا كانت تعرضت للتعذيب في السجن، كما تدعي أسرتها، فإن "هذا أمر بشع جدا، الإسلام يحرم التعذيب، والقوانين السعودية تحرم التعذيب، والنفس البشرية تحرم التعذيب"، مؤكدا أنه سيتابع هذا الأمر بنفسه.

مذيعة "60 دقيقة" نورا أودونيل أشارت إلى أن الأمير محمد بن سلمان تعهد علانية بتغيير المملكة وتحويل الاقتصاد والحديث عن الإسلام المعتدل والسماح للنساء بالحصول على المزيد من الحقوق.

أودونيل موجهة حديثها لـ"بن سلمان" أكدت أن الانطباع السائد أنك لا تدعم حقوق المرأة وحقوق الإنسان وأن هذه أمثلة ملموسة للنساء اللاتي تعرضن للسجن، رد ولي العهد قائلا: "يؤلمني هذا الانطباع، ويؤلمني عندما ينظر بعض الناس إلى الصورة من زاوية ضيقة جدًا، أتمنى أن يأتي الجميع إلى المملكة لرؤية الواقع، ويلتقون النساء والمواطنين السعوديين، ويحكمون بأنفسهم"، بحسب الـ"سي إن إن".

إيران والحل السياسي

تطرق اللقاء أيضا إلى الأزمة بين المملكة وإيران، وأكد الأمير محمد بن سلمان أنه يفضل الحل السياسي في التعامل مع إيران معربًا عن أمله في ألا يكون الرد العسكري ضد إيران ضروريًّا.

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ووصف الهجوم على منشآت "أرامكو" النفطية بأنه عمل أحمق لأنه استهدف 5% من إمدادات العالم النفطية، فالهجوم ضرب قلب إمدادات الطاقة في العالم وليس فقط السعودية.

وشدد على أن أسعار النفط ستصل إلى أسعار خيالية إذا لم يتخذ العالم موقفًا قويًّا لردع إيران، مؤكدًا أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين من قبل إيران هو "عمل حرب".

وقال إن "المنطقة تشكل تقريبا 30% من إمدادات الطاقة في العالم، ونحو 20% من المعابر التجارية العالمية، ونحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تخيل كل هذه الأشياء الثلاثة تتوقف، هذا يعني انهيارا كاملا للاقتصاد العالمي وليس فقط للسعودية أو دول الشرق الأوسط".

الحوار تناول الأزمة اليمنية، وأكد ولي العهد أن الحل السياسي سيكون متاحًا وأسهل في حال أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي.

وقال: "أولا، إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثيين، فسيكون الحل السياسي أسهل بكثير.. نفتح اليوم جميع المبادرات لحل سياسي في اليمن.. ونأمل أن يحدث هذا اليوم بدلا من الغد“.

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وتابع: ”نريد التفاوض على إنهاء الحرب في اليمن، نحن نفعل هذا كل يوم، نحاول تحويل هذه المناقشة إلى تنفيذ فعلي على أرض الواقع، أعلن الحوثيون قبل بضعة أيام وقف إطلاق النار، من جانبهم، ونحن نعتبر هذا خطوة إيجابية للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية ونشطًا".

وفي ختام اللقاء تطرق الحوار إلى الدروس التي تعلمها وهل ارتكب أخطاء، قال الأمير محمد بن سلمان، إن "الأنبياء يخطئون، فكيف لنا كبشر أن نتوقع ألا نرتكب أخطاء؟! ولكن المهم هو أن نتعلم من هذه الأخطاء".