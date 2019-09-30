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خاشقجي وإيران ولجين| أبرز رسائل بن سلمان في 60 دقيقة

الأمير محمد بن سلمان نفى أن يكون قد أمر بقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي أو علمه بتلك العملية، لكنه صرح بأنه يتحمل المسؤولية بالكامل كقائد في المملكة
تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٣٤ م
محمد بن سلمان
محمد بن سلمان
رغم مرور عام على مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، إلا أنه كان ضمن أبرز القضايا التي تناولها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حواره الذي أجراه مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية. فقد رد ولي العهد السعودي على أسئلة تشغل الكثيرين في السعودية وخارجها خلال الحوار الذي بثته الشبكة الأمريكية، فجر اليوم الإثنين. ولم يقتصر الحديث خلال اللقاء حول مقتل خاشقجي، بل تطرق إلى التوتر المتصاعد بين المملكة وإيران وصولا للحرب في اليمن، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احتجاز ناشطات سعوديات وسجن معارضين.
  مسؤولية قتل خاشقجي مقدمة البرنامج أعلنت أنها أجرت حوارها مع ولي العهد السعودي "منتصف الليل تقريبا"، الثلاثاء الماضي، في الديوان الملكي في جدة، وأضافت: "كان هناك الكثير لنسأله حوله، وسؤالنا الأول كان عن موت جمال خاشقجي، قبل عام، وهو أمر لم يناقشه ولي العهد في مقابلة تليفزيونية". فخلال اللقاء تم
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جمال-خاشقجي

صلاح خاشقجي: لن أقبل استغلال ذكرى والدي للنيل من وطني

أكد صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، أنه لن يقبل أن تستغل ذكرى رحيل والده للنيل من بلده، مؤكدا أنه سيبقى وفيا للسعودية وقيادتها "كما كان جمال"، بحسب "سي إن إن عربية. وقال نجل خاشقجي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي". وأضاف صلاح قائلا: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".
قايد-صالح

هل يتدخل الجيش الجزائري في اختيار خليفة بوتفليقة؟

رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع الجزائري، وبعد إلغاء موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو تحت ضغط الشارع، عاد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لتحديد 12 ديسمبر كموعد جديد للانتخابات، لاختيار خليفة عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية. ويواصل الجزائريون حراكهم من خلال مظاهرات حاشدة بالعاصمة ليجددوا رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الراهنة. ورفع المتظاهرون شعارات ضد رئيسي وزراء سابقين للرئاسة، هما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وعبدالمجيد تبون اللذين أعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية.
الحارس الشخصي مع الملك سلمان

أول تعليق من الملك سلمان على مقتل حارسه الشخصي

علق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الاثنين، على مقتل حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم، إذ أثنى على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه، كما عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي "الفغم"، وذلك خلال استقباله لهم، اليوم الإثنين، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم. وعبر والد وأخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، وذلك بحسب م نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
انتخابات تونس

رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.
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محمد-بن-سلمان

بن سلمان: أتحمل مسؤولية مقتل خاشقجي لأنه حدث أثناء ولايتي

قال وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في إعلان ترويجي لفيلمٍ وثائقي ستعرضه محطة PBS الأمريكية الأسبوع المقبل، إنه يتحمل مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي «لأنه حدث أثناء وجوده في السلطة» كولي للعهد. وأكد موقع US News الأمريكي أن بن سلمان اعترف لأول مرة للصحفي مارتن سميث، صانع الأفلام الوثائقية، حسبما جاء في مقطع فيديو ترويجي للفيلم الذي يحمل عنوان The Crown Prince of Saudi Arabia: «لقد حدث ذلك أثناء وجودي في السلطة كولي للعهد. أتحمل المسؤولية كاملةً، لأنَّ ذلك حدث أثناء وجودي في السلطة».
الملاحة البحرية.jpeg2

هل تدفع السعودية الدول للمشاركة في حماية الملاحة؟

أصبحت حماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، التحدي الأكبر الذي يواجه المجتمع الدولي مع بدء استهداف الناقلات النفطية في مياه الخليج منذ شهر يونيو الماضي. فقد دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشكيل قوة بحرية دولية تعمل على تأمين الملاحة الدولية في الخليج، وذلك على خلفية الحوادث المتكررة التي طالت في الأشهر الماضية ناقلات نفط في مياه المنطقة، لا سيما احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية ردا على احتجاز ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق في يوليو الماضي.
جواد ظريف (2)

«حرب شاملة».. تصعيد خطير من إيران بعد هجوم أرامكو

هدد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، "بحرب شاملة" في حالة توجيه ضربة عسكرية لإيران، وفقا لحوار مع "سي. إن. إن". وأضاف ظريف: "لا نريد الدخول في مواجهة عسكرية لكننا سندافع عن أرضنا". كان السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود قال: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا"، وفقًا لـ"إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية". وتابع: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد، لأنها قامت ببنائها، ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".
السعودية

السعودية تعلق على إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران

علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على إمكانية الرد عسكريا على الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط، والتي ألقت باللوم على إيران. وقال السفير السعودي لدى ألمانيا الأمير فيصل بن فرحان آل سعود: إن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة، ولكن عليك مناقشة ذلك جيدًا"، وفقًا لـ"إذاعة دويتشلاندفنك الألمانية". وتابع: "ما زلنا نعمل على المكان الذي أطلقت منه ولكن من أين أتوا.. إيران تقف وراءهم بكل تأكيد، لأنها قامت ببنائها، ويمكن إطلاقها فقط بمساعدة إيرانية".
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