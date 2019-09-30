كيرلي أو مجعد.. كيف تعتنين بشعرك في الشتاء؟

ما تأكلينه له تأثير كبير على شعرك، لذا فإن اتباع نظام غذائي متوازن من العناصر الغذائية والمعادن الأساسية سوف يمنحك تجعيدا صحيا ناعما ولامعا، وخاصة الخضراوات الورقية

تحرير:إسراء سليمان ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م

حماية الشعر المجعد والمموج

مع اقتراب الشتاء، يتغير كل شيء، الحالة المزاجية تبدأ في التحسن، كل شيء يصبح هادئًا من حولنا، ولكن عند الحديث عن صحة البشرة والشعر، يختلف الأمر كثيرًا، تتعرض البشرة للجفاف، نتيحة للعوامل المناخية من جانب، ومن جانب آخر لقلة شرب المياه، وفي هذه الحالة، ينصح باتباع روتين يومي للعناية بالبشرة، وبالنسبة للشعر المموج والمجعد، عليك باتباع بعض من الطرق البسيطة، على سبيل المثال استخدام زيوت للتدليك، وتجفيف شعرك باستمرار، مع تقليل استخدام منتجات التجميل، نقلا عن "boldsky".

بدأ الشتاء في الإعلان عن مجيئه من حولنا، وبقدر ما نحب ونستمتع بموسم الشتاء، فهو فصل يسبب الكثير من التلف لشعرنا، خاصة الشعر المجعد أو المموج، فكلنا نعلم أن الشعر المجعد من الصعب التعامل معه، وتقديم الرعاية الصحية له، ومع انخفاض درجات الحرارة، فقد يتعرض لتلف كبير، لذلك مع اقتراب هذا الموسم، نحتاج إلى