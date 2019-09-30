كيرلي أو مجعد.. كيف تعتنين بشعرك في الشتاء؟

ما تأكلينه له تأثير كبير على شعرك، لذا فإن اتباع نظام غذائي متوازن من العناصر الغذائية والمعادن الأساسية سوف يمنحك تجعيدا صحيا ناعما ولامعا، وخاصة الخضراوات الورقية
مع اقتراب الشتاء، يتغير كل شيء، الحالة المزاجية تبدأ في التحسن، كل شيء يصبح هادئًا من حولنا، ولكن عند الحديث عن صحة البشرة والشعر، يختلف الأمر كثيرًا، تتعرض البشرة للجفاف، نتيحة للعوامل المناخية من جانب، ومن جانب آخر لقلة شرب المياه، وفي هذه الحالة، ينصح باتباع روتين يومي للعناية بالبشرة، وبالنسبة للشعر المموج والمجعد، عليك باتباع بعض من الطرق البسيطة، على سبيل المثال استخدام زيوت للتدليك، وتجفيف شعرك باستمرار، مع تقليل استخدام منتجات التجميل، نقلا عن "boldsky".
بدأ الشتاء في الإعلان عن مجيئه من حولنا، وبقدر ما نحب ونستمتع بموسم الشتاء، فهو فصل يسبب الكثير من التلف لشعرنا، خاصة الشعر المجعد أو المموج، فكلنا نعلم أن الشعر المجعد من الصعب التعامل معه، وتقديم الرعاية الصحية له، ومع انخفاض درجات الحرارة، فقد يتعرض لتلف كبير، لذلك مع اقتراب هذا الموسم، نحتاج إلى
بدأ الشتاء في الإعلان عن مجيئه من حولنا، وبقدر ما نحب ونستمتع بموسم الشتاء، فهو فصل يسبب الكثير من التلف لشعرنا، خاصة الشعر المجعد أو المموج، فكلنا نعلم أن الشعر المجعد من الصعب التعامل معه، وتقديم الرعاية الصحية له، ومع انخفاض درجات الحرارة، فقد يتعرض لتلف كبير، لذلك مع اقتراب هذا الموسم، نحتاج إلى الاستعداد جيدًا، من المؤكد أنك تتساءلين عن النصائح المذهلة، لتقديم الرعاية الكاملة للشعر المجعد، لا تشعري بالحيرة، فما يلي بعض من الطرق البسيطة التي يمكن أن تضعيها في الاعتبار من أجل التعامل الصحي مع شعرك:
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1- استخدم الزيت الساخن في التدليك
من أهم التقنيات المستخدمة في علاج الشعر المجعد أو المموج، استخدام الزيت الساخن في تدليك الشعر، فقبل أن تستعدي للاستحمام، عليك بتدليك شعرك من جميع النواحي، فقط قومي بتسخين بعض من الزيت (زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت اللوز)، وقومي بوضعه في فروة رأسك، ثم بعد ذلك ضعيه على طول شعرك، اتركيه لمدة 30- 60 دقيقة، قبل غسل شعرك، وستجدين نتائج رائعة ومذهلة.
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يساعد هذا على ترطيب شعرك بشكل عميق، كما أنه يجعله ناعمًا وانسيابيًّا، كما يضيف طبقة واقية لشعرك، لحمايته من آثار الشامبو والتكييف، كما ترين ستكون النتائج فعالة، إضافة إلى ذلك، سينمع التشابك، ويسهل فصل بصيلات الشعر عن بعضها البعض.
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2- إضافة البخار في العناية بالشعر
نسمع دائمًا عن فوائد البخار للبشرة، ولكنه مفيد أيضًا لشعرك، فكما نعلم جيدًا أن فصل الشتاء قاسٍ للغاية على شعرك، خاصة الشعر المجعد، وبالتالي نستطيع أن نقول إن البخار طريقة رائعة، لإضافة الرطوبة لشعرك، وإذا كنت لا ترغبين في القيام بذلك، يمكنك الاستفادة من الوقت الذي تقضينه في الحمام، حيث تسمحين للبخار بالتسرب لشعرك لبضع دقائق، لكن أثناء القيام بذلك، تذكري أن الماء الساخن جدًّا ليس جيدًا لشعرك أو لبشرتك، سوف يؤدي فقط إلى تجفيف الشعر بدلا من ترطيبه.
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3- استخدمي قميصًا قديمًا لتجفيف شعرك
قد تكون فوط الشعر قاسية بشكل كبير على الجلد، وخاصة خلال فصل الشتاء، مما يؤدي إلى تساقط الشعر والجفاف، لذا أفضل بديل هو استخدام قميص قديم لتجفيف الشعر، من أجل إزالة الماء الزائد من شعرك.
4- النظام الغذائي المتوازن يساوي شعرا مجعدا صحيا
ما تأكلينه له تأثير كبير على شعرك، لذا فإن اتباع نظام غذائي متوازن مع العناصر الغذائية والمعادن الأساسية سوف يمنحك تجعيدا صحيا ناعما ولامعا، لذلك، قومي بإدراج الأطعمة الغنية بفيتامين (C، E) مثل الخضراوات الورقية الخضراء والفواكه في نظامك الغذائي وتناولي الأطعمة الغنية بالسكر، كما أن التدخين من العادات السيئة التي يجب التوقف عنها في الحال، لصحتك ولصحة شعرك، كما يمكن أن يضعف جذور شعرك أيضًا ويسبب تساقطه وتلفه.
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