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كيرلي أو مجعد.. كيف تعتنين بشعرك في الشتاء؟

ما تأكلينه له تأثير كبير على شعرك، لذا فإن اتباع نظام غذائي متوازن من العناصر الغذائية والمعادن الأساسية سوف يمنحك تجعيدا صحيا ناعما ولامعا، وخاصة الخضراوات الورقية
تحرير:إسراء سليمان ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:١٠ م
حماية الشعر المجعد والمموج
حماية الشعر المجعد والمموج
مع اقتراب الشتاء، يتغير كل شيء، الحالة المزاجية تبدأ في التحسن، كل شيء يصبح هادئًا من حولنا، ولكن عند الحديث عن صحة البشرة والشعر، يختلف الأمر كثيرًا، تتعرض البشرة للجفاف، نتيحة للعوامل المناخية من جانب، ومن جانب آخر لقلة شرب المياه، وفي هذه الحالة، ينصح باتباع روتين يومي للعناية بالبشرة، وبالنسبة للشعر المموج والمجعد، عليك باتباع بعض من الطرق البسيطة، على سبيل المثال استخدام زيوت للتدليك، وتجفيف شعرك باستمرار، مع تقليل استخدام منتجات التجميل، نقلا عن "boldsky".
بدأ الشتاء في الإعلان عن مجيئه من حولنا، وبقدر ما نحب ونستمتع بموسم الشتاء، فهو فصل يسبب الكثير من التلف لشعرنا، خاصة الشعر المجعد أو المموج، فكلنا نعلم أن الشعر المجعد من الصعب التعامل معه، وتقديم الرعاية الصحية له، ومع انخفاض درجات الحرارة، فقد يتعرض لتلف كبير، لذلك مع اقتراب هذا الموسم، نحتاج إلى
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لو مساحته ضيقة.. أخطاء شائعة عند تنظيم الحمام

الحمام من أكثر الاماكن التي تستخدمها العائلة في المنزل، ولكن إذا كان مساحته ضيقة، فقد يكون من الصعب استخدامه أو التعامل معه، بالإضافة إلى وضع جميع المستلزمات بداخله. وكشف خبراء المنزل عن الأخطاء الشائعة في تنظيم الحمام والتي يرتكبها العديد من الأشخاص، بما في ذلك الحفاظ على أساسياتك اليومية بعيدة المنال وتخزين أدوات التجميل الضخمة في خزائن صغيرة. إذا كنتِ تريدين معرفة الأخطاء التي تقومين بها ولست على دراية بها فعليك قراءة النقاط التالية لتغييرها على الفور وتنظيم حمامك بشكل أفضل يساعدك في الحفاظ على روتينك اليومي.
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بماء الورد وأكياس الشاي.. كيف يمكنك تفتيح حول عينيك؟

ما يزيد العيون بريقا لونها المميز، ولكن عليك معرفة أن عيونك تنقل شعورا بالإثارة والحيوية والصحة، وما ترينه على غلاف المجلات أو الإعلانات تم إعادة تبييضها وجعلها أكثر إشراقا من خلال استخدام برامج الفوتوشوب والتعديل. بدون أدوات تحرير الصور المتطورة، لن تتمكن عيناك من التنافس على طيف التألق نفسه الذي تتمتع به المشاهير أو طراز الغلاف المفضل لديك، ولكن هناك خطوات بسيطة يمكنك اتخاذها لتعزيز صحة وتألق عينيك من أجل ظهورك بشكل مميز، وذلك حسبما ذكر موقع Healthline.
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مع التقدم في العمر.. تخلصي من تجاعيد الوجه

عند التقدم في العمر، أكثر ما يزعجنا هو ظهور علامات تقدم العمر، المتمثلة في ظهور التجاعيد في الوجه، وفي أماكن متفرقة من الجسم، مصحوبة بترهلات في أماكن كثيرة، إضافة إلى ذلك، تظهر أعراض الشيخوخة واضحة، فيما يتعلق بوظائف الذاكرة المعرفية والإدراكية، ولكن التجاعيد تعتبر مزعجة أكثر من الأعراض الأخرى، لذا ينصح باستخدام بعض الأشياء الطبيعية، مثل زيت جوز الهند، يتميز بفاعلية كبيرة في شد الوجه والحفاظ على معدلات عالية من الحيوية والنضارة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
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