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قشرة أم فروة رأس جافة؟.. الأعراض والعلاج

عندما تكون البشرة قليلة الرطوبة، فإنها تسبب جفاف فروة الرأس، كما يصبح الجلد على الفروة متهيجا ويتقشر، وبالإضافة إلى هذه المنطقة، فيكون الجلد على أجزاء أخرى جافا
تحرير:فيروز ياسر ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
قشرة الشعر
قشرة الشعر
إذا كانت فروة رأسك جافة ومتقشرة، فقد تشك في وجود قشرة الرأس، ولكن يمكن أن يكون ذلك علامة على فروة الرأس الجافة، فقشرة الرأس وفروة الرأس الجافة لها نفس الأعراض الرئيسة، حيث تتساقط الرقائق ويحدث حكة، لكنهما في النهاية حالتان مختلفتان. في فروة الرأس الجافة، يتهيج الجلد ويتقشر، ولكن مع قشرة الرأس فإن الزيوت الزائدة التي تسبب ذلك، حيث يؤدي هذا الزيت الزائد إلى تراكم خلايا الجلد ثم التخلص منها. معرفة أي من هذه الشروط لديك يمكن أن تساعدك في الحصول على العلاج الصحيح وإبعاد تلك الرقائق للأبد.
الأسباب والأعراض  عندما تكون البشرة قليلة الرطوبة، فإنها تسبب جفاف فروة الرأس، كما يصبح الجلد على الفروة متهيجا ويتقشر، وبالإضافة إلى هذه المنطقة، فيكون الجلد على أجزاء أخرى من الجسم جافا كالذراعين والساقين. يمكن أيضًا تنشيط فروة الرأس الجافة بعوامل مثل: 1- الهواء البارد والجاف. 2- التهاب الجلد
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تختلف من امرأة لأخرى.. الدورة الشهرية ليست 28 يوما

تعتقد الكثيرات أن الدورة الشهرية الطبيعية هي 28 يوما، ولكن في الحقيقة تختلف الدورات من شهر لآخر، كما وجدت دراسة جديدة أن 13% فقط من النساء لديهن دورة مدتها 28 يومًا. ستساعد معرفة الدورة الشهرية النساء على الحمل، وكذلك الكشف عما إذا كانت غير منتظمة، وافتراض مرحلة الدورة الشهرية في 28 يوما ليس دقيقا كفاية. تعاون الباحثون في جامعة لندن مع تطبيق لمنع الحمل يسمى Natural Cycles لتحليل آلاف دورة الطمث لأكثر من 120،000 من مستخدمات التطبيق المجهولات في دول مختلفة، وما يقرب من 65% من المشاركات لديهن دورات استمرت ما بين 25 و30 يوما.
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يوم القلب العالمي.. حارب إصابتك بالأمراض حسب سنك

دائمًا ما تبحث عن أفضل الطرق التي تساعدك في الوقاية من أمراض القلب المزمنة، خاصة أنها الأكثر خطورة ولها مضاعفات أنت في غنى عنها. قلة التمرينات الرياضية واتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يسبب خسائر كثيرة على المدى الطويل، ويمكن لأي شخص أن يقي نفسه من أمراض القلب بأكثر من طريقة، خاصة أن اليوم العالمي للقلب يأتي في الـ29 من سبتمبر من كل عام. وبغض النظر عن سنك، يمكن للجميع الاستفادة من اتباع نظام غذائي صحي ونشاط بدني مناسب. وذلك وفقا لما ذكره موقع Heart Official Website.
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في يوم القلب العالمي.. كيف تتجنب النوبات؟

ضع يدك على قلبك وتأمل قليلا، ستجد نبضات صغيرة تخبرك بأنك على قيد الحياة، وأن الحياة تنبض بداخلك، فالقلب هو الحياة، ومع حلول اليوم العالمي للقلب اليوم، الموافق التاسع والعشرين من سبتمبر، عليك أن تتبع العادات الصحية التي تحافظ على معدل ضربات القلب وتدفق الدم بشكل صحي، وهى -على سبيل المثال- ممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي، والتوقف عن التدخين؛ وذلك حتى تحمي نفسك من النوبات القلبية وتصلب الشرايين الذي يؤدي إلى الوفاة في كثير من الحالات. وذلك وفقًا لما أفاده موقع "bold sky".
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