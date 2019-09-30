قشرة أم فروة رأس جافة؟.. الأعراض والعلاج

عندما تكون البشرة قليلة الرطوبة، فإنها تسبب جفاف فروة الرأس، كما يصبح الجلد على الفروة متهيجا ويتقشر، وبالإضافة إلى هذه المنطقة، فيكون الجلد على أجزاء أخرى جافا

تحرير:فيروز ياسر ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

قشرة الشعر

إذا كانت فروة رأسك جافة ومتقشرة، فقد تشك في وجود قشرة الرأس، ولكن يمكن أن يكون ذلك علامة على فروة الرأس الجافة، فقشرة الرأس وفروة الرأس الجافة لها نفس الأعراض الرئيسة، حيث تتساقط الرقائق ويحدث حكة، لكنهما في النهاية حالتان مختلفتان. في فروة الرأس الجافة، يتهيج الجلد ويتقشر، ولكن مع قشرة الرأس فإن الزيوت الزائدة التي تسبب ذلك، حيث يؤدي هذا الزيت الزائد إلى تراكم خلايا الجلد ثم التخلص منها. معرفة أي من هذه الشروط لديك يمكن أن تساعدك في الحصول على العلاج الصحيح وإبعاد تلك الرقائق للأبد.

الأسباب والأعراض عندما تكون البشرة قليلة الرطوبة، فإنها تسبب جفاف فروة الرأس، كما يصبح الجلد على الفروة متهيجا ويتقشر، وبالإضافة إلى هذه المنطقة، فيكون الجلد على أجزاء أخرى من الجسم جافا كالذراعين والساقين. يمكن أيضًا تنشيط فروة الرأس الجافة بعوامل مثل: 1- الهواء البارد والجاف. 2- التهاب الجلد