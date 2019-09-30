قشرة أم فروة رأس جافة؟.. الأعراض والعلاج

عندما تكون البشرة قليلة الرطوبة، فإنها تسبب جفاف فروة الرأس، كما يصبح الجلد على الفروة متهيجا ويتقشر، وبالإضافة إلى هذه المنطقة، فيكون الجلد على أجزاء أخرى جافا
إذا كانت فروة رأسك جافة ومتقشرة، فقد تشك في وجود قشرة الرأس، ولكن يمكن أن يكون ذلك علامة على فروة الرأس الجافة، فقشرة الرأس وفروة الرأس الجافة لها نفس الأعراض الرئيسة، حيث تتساقط الرقائق ويحدث حكة، لكنهما في النهاية حالتان مختلفتان.
في فروة الرأس الجافة، يتهيج الجلد ويتقشر، ولكن مع قشرة الرأس فإن الزيوت الزائدة التي تسبب ذلك، حيث يؤدي هذا الزيت الزائد إلى تراكم خلايا الجلد ثم التخلص منها. معرفة أي من هذه الشروط لديك يمكن أن تساعدك في الحصول على العلاج الصحيح وإبعاد تلك الرقائق للأبد.
الأسباب والأعراض
عندما تكون البشرة قليلة الرطوبة، فإنها تسبب جفاف فروة الرأس، كما يصبح الجلد على الفروة متهيجا ويتقشر، وبالإضافة إلى هذه المنطقة، فيكون الجلد على أجزاء أخرى من الجسم جافا كالذراعين والساقين.
يمكن أيضًا تنشيط فروة الرأس الجافة بعوامل مثل:
1- الهواء البارد والجاف.
2- التهاب الجلد
الأسباب والأعراض
عندما تكون البشرة قليلة الرطوبة، فإنها تسبب جفاف فروة الرأس، كما يصبح الجلد على الفروة متهيجا ويتقشر، وبالإضافة إلى هذه المنطقة، فيكون الجلد على أجزاء أخرى من الجسم جافا كالذراعين والساقين.
يمكن أيضًا تنشيط فروة الرأس الجافة بعوامل مثل:
1- الهواء البارد والجاف.
2- التهاب الجلد التماسي الناجم عن رد فعل على المنتجات التي تطبقها على فروة رأسك، مثل الشامبو، ومكياج الشعر.
3- كبر السن.
تتكاثر خلايا الجلد الموجودة على فروة رأسك وجسمك عندما تحتاج إلى المزيد منها، ثم تموت، ولكن عندما يكون لديك قشرة الرأس فإن خلايا الجلد تسقط بسرعة أكبر من المعتاد.
في كثير من الأحيان، فطر يسمى "مالاسيزيا" يؤدي إلى القشرة، حيث تعيش هذه الفطريات عادة على فروة رأسك، ومع ذلك، فإن بعض الأشخاص يملكون الكثير منها ويؤدي إلى تكاثر خلايا الجلد بسرعة أكبر من المعتاد، كما هناك عوامل معينة يمكن أن تتسبب في تكاثر المالاسيزيا، بما في ذلك العمر والهرمونات، بالإضافة إلى الضغط العصبي.
لا يسبب الشعر المتسخ قشرة الرأس، ولكن إذا لم تغسل شعرك بشكل كاف في كثير من الأحيان، يمكن أن تسهم زيادة الزيت في وجود القشر.
أعراض قشرة الرأس والفروة الجافة
قشرة الرأس: زيتية، وتحمل رقائق كبيرة صفراء أو بيضاء، كما يحدث شعور بالحكة.
الفروة الجافة: القشر أقل لكن الرقائق جافة، بالإضافة إلى الحكة والجلد الجاف في مناطق مختلفة بالجسم.
متى يمكنك رؤية الطبيب؟
يمكنك علاج معظم قشرة الرأس بشامبو بدون وصفة طبية، فإذا جربت شامبو قشرة الرأس لمدة شهر على الأقل ولم تتحسن رقائقك، كما تزداد سوءًا، أو يبدو جلد فروة الرأس أحمر أو متورما، سيكون عليك تحديد موعد مع طبيب أمراض جلدية.
سيحدد طبيبك ما إذا كنت تعاني من قشرة الرأس من خلال النظر إلى فروة رأسك وشعرك، كما يمكن أن يستبعد حالات مثل الأكزيما والصدفية، والتي يمكن أن تسبب الجلد المتقشر على فروة الرأس.
لكل مشكلة علاج
إذا كان لديك فروة رأس جافة، اغسل بشامبو لطيف واستخدم مكيفًا مرطبًا، والطريقة التي تساعدك في معرفة ما إذا كان لديك فروة رأس جافة أو قشرة الرأس هي تطبيق مرطب خفيف على فروة رأسك قبل الذهاب إلى السرير، فإذا كان السبب هو فروة الرأس الجافة، يجب أن تختفي الرقائق بمجرد الاستحمام في صباح اليوم التالي، كما يمكن لبعض مصففي الشعر إجراء علاج لفروة الرأس باستخدام البخار لتوفير المزيد من الرطوبة لفروة الرأس.
ومن أجل قشرة الرأس الخفيفة، اغسل شعرك كل يوم بشامبو لطيف لتقليل كمية الزيت على فروة رأسك، ولكن إذا كانت قشرة الرأس أكثر حدة أو لا يسهم الشامبو في العلاج، فاستخدم شامبو خاصا بالقشرة.
كما أن الشامبو الذي يحتوي على زيت شجرة الشاي هو علاج بديل للقشرة، حيث يحمل زيت شجرة الشاي خصائص مضادة للفطريات، وليس له أي آثار جانبية.
بغض النظر عن شامبو القشرة الذي تحاول تجربته، اقرأ التعليمات الموجودة على الزجاجة واتبعها بعناية، وإذا لم تكن متأكدًا من نوع الشامبو الذي يجب استخدامه أو عدد مرات استخدامه، فاطلب نصيحة الطبيب أو الصيدلي، وبمجرد تحسن قشرة الرأس، قد تتمكن من تقليص عدد الأيام التي تستخدم فيها الشامبو.