ميتشو يبدي غضبه بسبب أزمة جينيراسيون فوت

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م

الزمالك وجينيراسيون فوت

أبدى الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، غضبه إزاء اتهام البعض بأن ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا هو سبب أزمة مباراته ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال، والتي لم تلعب بسبب رفض الأخير السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة على استاد برج العرب. وكتب مدرب الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "ما يقال هراء بحت، هذا سخيف، الزمالك لم يخطئ في شيء تجاه منافسه ولا نقبل توجيه اتهامات غبية لنا، كنا جاهزين للفوز في الملعب".

ولا تزال الأزمة مستمرة حتى الآن بعدما قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنه يدرس الموقف قبل اتخاذ قراره النهائي، وذلك بعد أن رفض بطل السنغال التوجه إلى الإسكندرية لخوض المباراة على ملعب برج العرب يوم الأحد، متعللا بأن "كاف" أبلغه في وقت سابق أن المباراة ستقام في ملعب بتروسبورت في القاهرة. In comments