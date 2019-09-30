رياضة

ميتشو يبدي غضبه بسبب أزمة جينيراسيون فوت

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٠ م
الزمالك وجينيراسيون فوت
الزمالك وجينيراسيون فوت
أبدى الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو"، المدير الفني لنادي الزمالك، غضبه إزاء اتهام البعض بأن ممثل مصر في دوري أبطال إفريقيا هو سبب أزمة مباراته ضد جينيراسيون فوت بطل السنغال، والتي لم تلعب بسبب رفض الأخير السفر إلى الإسكندرية لخوض المباراة على استاد برج العرب. وكتب مدرب الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الإثنين: "ما يقال هراء بحت، هذا سخيف، الزمالك لم يخطئ في شيء تجاه منافسه ولا نقبل توجيه اتهامات غبية لنا، كنا جاهزين للفوز في الملعب".
ولا تزال الأزمة مستمرة حتى الآن بعدما قال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إنه يدرس الموقف قبل اتخاذ قراره النهائي، وذلك بعد أن رفض بطل السنغال التوجه إلى الإسكندرية لخوض المباراة على ملعب برج العرب يوم الأحد، متعللا بأن "كاف" أبلغه في وقت سابق أن المباراة ستقام في ملعب بتروسبورت في القاهرة. In comments
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حسام-البدرى

البدري يستقر على قائمة المحليين في معسكر الفراعنة

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام البدري، على قائمة المحليين لمعسكر الفراعنة اعتبارا من 7 أكتوبر المقبل، تمهيدًا لخوض مباراته الودية أمام منتخب بتسوانا، يوم 14 من الشهر نفسه، بعدما اتفق الاتحاد المصري لكرة القدم، مع بتسوانا، على تحمل تكاليف إقامة وانتقالات منتخبه قبل مواجهته مع المنتخب المصري وديا، في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 التي تقام بالكاميرون، ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة بالقاهرة، وتجرى محاولات لإقامة اللقاء على استاد القاهرة الدولي.
بيراميدز (2)

مكافآت استثنائية للاعبي بيراميدز بعد التأهل الإفريقي

قرر نادي بيراميدز صرف مكافأة استثنائية للاعبيه، وذلك بعد تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للدور الـ32 مكرر من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بعدما نجح في تخطى عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائري عقب الفوز عليه بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، على ملعب خمسة جويلية بالجزائر، وسجل جون أنطوى هدف المباراة الوحيد، وحسم بيراميدز التأهل إلى دورة الـ32 مكرر، بعدما تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بنتيجة هدف مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الدفاع الجوى بالتجمع الخامس، ليصبح مجموع المباراتين 2-1 لصالح فريق بيراميدز.
بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يقود تشكيل أرسنال المتوقع أمام اليونايتد

يحتضن استاد أولد ترافورد، اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً، لقاء نادي مانشستر يونايتد أمام نظيره أرسنال، بقيادة الحكم كيفين فريند صاحب الـ48 عامًا، في ختام الجولة السابعة لحساب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". وتشير الأرقام إلى أن مانشستر يونايتد وأرسنال تواجها في البريميرليج من قبل في 54 مباراة، فاز الشياطين الحمر في 24 مباراة، بينما تغلب المدفعجية في 14 مباراة، وحسم التعادل نفسه في 16 لقاءً، وسجل اليونايتد في شباك أرسنال 77 هدفًا، بينما سجل الجانرز في شباك الشياطين الحمر 57 هدفًا.
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مرتضى منصور (2)

مرتضى يعلن انتهاء أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أرسل خطابا لمسؤولي فريق جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر له مواجهة فريق الكرة الأول بالقلعة البيضاء، يؤكد فيه أن مباراة الفريقين بإياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا لموسم 2019- 2020، ستقام مساء الأحد المقبل في الثامنة مساءً، على استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية، وأضاف منصور أن إدارة نادي الزمالك ستتحمل تكاليف إقامة الفريق السنغالي في برج العرب.
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مرتضى يغري لاعبي الزمالك لتخطي عقبة جينيراسيون

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، في موعدها يوم الأحد على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية. واعترف رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية، بأن المباراة تواجه بعض الصعوبات، وأن اتحاد الكرة يجري محاولات لإقناع الجانب السنغالي بالموافقة على نقل المباراة إلى برج العرب لتقام يوم الأحد بدلا من غد السبت في بترو سبورت، كما كشف عن أن الزمالك سيقوم ببيع التذاكر وتوزيعها اليوم في النادي بدايةً من الساعة 2 ظهرا كما هو متفق عليه.
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الأهلي يتقدم بشكوى رسمية ضد مرتضى منصور

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، يطلب فيها التحقيق واتخاذ ما يلزم من عقوبات وفقًا للوائح تجاه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب قيام الأخير بسب مجلس إدارة الأهلي في المقصورة الرئيسية لملعب برج العرب عقب نهاية مباراة السوبر والتي جرت فعالياتها مساء الجمعة الماضية. وأشار الأهلي في شكواه إلى أن رئيس الزمالك توجه بدون سبب نحو مجلس إدارة الأهلي ووجه السباب والشتائم التي يعاقب عليها القانون والتي لا تليق برئيس ناد كبير.
ميتشو

ميتشو يتغنى بخالد بوطيب ويتحدث عن غياب شيكا وبن شرقي

أكد الصربي ميلوتين سيردجوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أنه سعيد بتحقيق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد في أولى جولات الدوري الممتاز، وأضاف أن مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة، موضحاً أن الفريق عانى من عدة غيابات في مركز الوسط المدافع بإصابة محمود عبد العزيز ومحمد حسن وإيقاف طارق حامد. وقال ميتشو: "بعد خسارة كأس السوبر ضد الأهلي، بذلنا مجهودًا كبيرًا لتقديم بداية قوية في بطولة الدوري وتحقيق الفوز أمام منافس عنيد، وبدأنا المباراة جيدًا وسجلنا مبكرًا وحاولنا الاستحواذ لتسجيل الهدف الثاني ولكننا عانينا من سوء الحظ وغياب الفاعلية على المرمى".
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