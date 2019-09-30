«الأعلى للقضاء» يحظر تناول الإعلام للتحقيقات دون إذن

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م

دار القضاء العالي

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، اليوم الإثنين، عن أنه نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة، قرر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأضاف البيان الصحفي أنه "ستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في هذا الشأن".

النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها حفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير، 5 سنوات، وأماني محمد سمير، 6 سنوات، وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما. وقال النائب العام في بيان صدر عنه، أمس الأحد، إن النيابة

النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها حفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير، 5 سنوات، وأماني محمد سمير، 6 سنوات، وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما.



وقال النائب العام في بيان صدر عنه، أمس الأحد، إن النيابة العامة تلقت بلاغا من مستشفى شربين العام بوصول الطفلة جنة إلى المستشفى مصابة بإصابات بأنحاء مختلفة من جسدها، وحروق بمواضع عفتها، فبادرت بالانتقال إلى المستشفى وسؤال الطفلة -قبل وفاتها- والتي أقرت بقيام جدتها المتهمة بالتعدي عليها وإحداث إصاباتها.



وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن انفصال والدي الطفلتين، وتولي جدتهما المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، حضانتهما؛ لفقدان والدتهما الإبصار.



