جريمة

«الأعلى للقضاء» يحظر تناول الإعلام للتحقيقات دون إذن

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٨ م
دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، اليوم الإثنين، عن أنه نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة، قرر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأضاف البيان الصحفي أنه "ستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في هذا الشأن".
النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمة صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف إلى محاكمة عاجلة أمام محكمة الجنايات؛ لضربها وتعذيبها حفيدتيها الطفلتين جنة محمد سمير، 5 سنوات، وأماني محمد سمير، 6 سنوات، وإحداثها إصابات بهما أدت إلى وفاة أولاهما. وقال النائب العام في بيان صدر عنه، أمس الأحد، إن النيابة
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خطف طفل

96 ساعة وهروب.. تفاصيل استعادة طفل «مخطوف» بالشرقية

96 ساعة من الرعب والقلق عاشتها أسرة طفل، بالكاد أتم ربيعه الثامن، بعدما غادر المنزل صباح الخميس الماضي في طريقه إلى مدرسته الابتدائية، والتي يدرس بالصف الثالث فيها، إلا أن أيادي أشخاص لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا التقفته وتمكنوا من اختطافه، لكن وبعد مرور نحو 4 أيام على الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من تحرير الطفل وإعادته سالما، إلا أن الجناه لاذوا بالفرار فور رؤية قوات الشرطة، والتي داهمت مكان الاختطاف واستعادت الطفل، وتوصل جهودها لملاحقة الجناة.
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يصدر قرارا بشأن اختصاصات القضاء الإداري

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها. ونشرت صحيفة (الوقائع المصرية) قرار رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، والذي جاء بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته الداخلية، وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018، وقراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و484 لسنة 2019، بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ليصل إجماليها إلى 97 دائرة بمختلف المحافظات.
طعنات-سكين-جريمة

الدم بقى مياه.. أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، من ضبط شخص متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب، بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما بمنطقة مساكن الجندي، وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص شقيقه باستخدام سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.
حادث تصادم

3 مصابين في اصطدام 3 سيارات أمام ميناء الدخيلة

شهدت منطقة الدخيلة حادثا مروريا على أثر تصادم ثلاث سيارات أمام ميناء الدخيلة، وتحديدا أعلى الجزيرة الوسطى بطريق الإسكندرية- مطروح، أمام بوابة رقم 5، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، وتسبب الحادث فى سقوط عمود إنارة، وتوقف حركة المرور، إضافة إلى إصابة أحد قائدي السيارات الثلاث بإصابات بالغة، واثنين آخرين بإصابات طفيفة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى القباري العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالتزامن مع انتشار رجال المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور للعودة إلى طبيعتها.
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أماني شقيقة الطفلة جنة

النيابة تطلع على تقارير الطب الشرعي لـ«جنة» وشقيقتها

قال المحامي أسامة أشرف ياسين، من هيئة دفاع الطفلة «أماني» ضحية تعذيب جدتها في قرية بساط الدين التابعة لمركز شربين، بحرقها في أعضائها التناسلية وتشويه جسدها بآلة حادة، إن الطفلة تجلس معه داخل النيابة تنتظر صدور القرار النهائي بإيداعها في دار رعاية للأطفال أو منح جدتها لأبيها حضانتها بعد أن سقطت حضانة الجدة المتهمة والدة الأم، وذلك عقب انتهاء اجتماع المحامي العام وكيل النيابة، اليوم الأحد، ومراجعة التقارير الطبية النهائية من الطب الشرعي عن حالة الطفلتين.
لحظة دفن الطفلة جنة

إخلاء سبيل والدة الطفلتين ضحيتا تعذيب الجدة وأخوالهم

انتهت نيابة شربين العامة، الأحد، من استجواب أخوال وجد الطفلتين جنة وأماني ضحيتا تعذيب الجدة بكيهم بالنار بآلة حادة في مناطق حساسة وتسببت في وفاة طفلة وتشويه الأخرى، وأمرت باستعجال تقرير الطبيب الشرعي مع استمرار حبس الجدة على ذمة التحقيقات. واستعمت النيابة، إلى كل من جد الطفلة لوالدتها "عامر. م. "، 48 عاما، ووالدة الطفلة، "أسماء. ع. م."، 20 عاما، ربة منزل، وأخواتها الثلاثة، في الاتهامات المنسوبة إلى والدتهم، وتم إخلاء سبيلهم. وكان والد الطفلتين "أماني"، 6 سنوات، و "جنة"، 5 سنوات، اتهم والد زوجته وأخوالهم بالتورط في تعذيب طفلتيه وهتك عرضهما.
أماني شقيقة الطفلة جنة

تايم لاين| «جنة وأماني» ضحايا قسوة جدتهما بالدقهلية

"جنة" و "أماني" طفلتين في عمر الزهور من أبوين كفيفين في قرية بساط الدين بمحافظة الدقهلية، لم يدم زواجهما لأكثر من عامين وانفصلا عن بعضهما منذ ما يقرب من 3 سنوات، انتهت الزيجة بالانفصال وتركت الأم الطفلتين وأكبرهما في عامها الثاني، ثم تمكنت من نزع حضانة الطفلتين بحكم قضائي لصالحها العام الماضي، وضمت الطفلتين لها في رعاية والدتها ووالدها، ليهتز الرأي العام من بشاعة تفاصيل تعذيب الطفلتين بوحشية على جريمة البراءة وحرقهما بالنار في أماكن متفرقة من الجسد وتشويه أعضائهم التناسلية.
أماني شقيقة الطفلة جنة

والد جنة ضحية التعذيب: خدوها من حضني وحُرمت من جنازتها

قال محمد سمير حافظ، والد الطفلتين جنة وأماني ضحايا تعذيب جدتهما لهما بالكي بالنار في أماكن متفرقة من جسدهم وأعضائهم التناسلية والتعذيب بآلة حادة والمقيمين بقرية بساط الدين التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، إنه حُرم منها ومن رؤيتها بعد أن انتزعت من أحضانه ورعايته منذ العام الماضي، بحكم قضائي لصالح الجدة بحضانة الطفلتين إذ أن الأم كفيفة، ولم يراها إلا وهي في المستشفى لا حول لها ولا قوة، كما حرم من حضور مراسم تشييعها لانشغاله بالتحقيقات وصحة شقيقتها أماني.
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