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الثوم والقرنفل.. 4 علاجات منزلية لآلام الأسنان

يعد الثوم قوة حقيقية عندما يتعلق الأمر بالطب الطبيعي، لأنه يتمتع بالقدرة على محاربة الفيروسات والبكتيريا والفطريات وغيرها، ونظرًا لأنه يحتوي على Allicin، فهو علاج طبيعي
تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
آلام الأسنان
آلام الأسنان
آلام الأسنان من أكثر الأشياء المزعجة في الحياة، فقد تحرمك من النوم وممارسة عاداتك اليومية بشكل طبيعي، ولكن في النهاية قد تكون أنت المسؤول عن هذه الآلام نتيجة تسوس الأسنان، أو مشكلات صحية أخرى. وتوجد بعض الطرق العلاجية الطبيعية التي يمكنك اتباعها، من أجل الحفاظ على صحتك؛ مثل زيت القرنفل، حيث يتميز بفاعلية كبيرة في تهدئة الآلام، وبالنسبة للطرق الشائعة التقليدية، فالماء بالملح إحدى الطرق الفعالة السريعة إذا ازداد الألم بشكل كبير وليس لديك دواء مسكن. وذلك حسبما ذكر موقع "daily health post".
يعد ألم الأسنان من أكثر الشكاوى الشائعة التي يسمعها أطباء الأسنان، وقبل طب الأسنان الحديث، كان ألم الأسنان شائعًا بنفس الدرجة، ولكن كان على المرضى الاعتماد فقط على علاجات الأسنان، للتخلص من آلامهم بشكل طبيعي، ولكن مع التطور فالعلاجات الطبيعية التي يمكن إيجادها في المنزل بكل سهولة، يمكنها أن تعطيك نتيجة
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لماذا-يموت-الكثير-من-غير-المدخنين-بسبب-سرطان-الرئة؟

سرطان الرئة خطر يهدد حياتك.. 8 أعراض لا تتجاهلها

في كل يوم، نجد العديد من الأبحاث والدراسات التي تحاول جاهدةً البحث عن طرق فعالة وسريعة للتخلص من السرطان، ولكن ما زال المرض ينتشر بقوة في جميع أنحاء العالم، ولا توجد قوة رادعة تستطيع أن توقفه. على الجانب الآخر، يمكن حماية نفسك من خلال اتباع بعض التوصيات من قبَل الأطباء. ومن أنواع السرطان الخطيرة، التي يغفل عنها العديد من الأشخاص، سرطان الرئة، فأعراضه خفية، وأسباب الإصابة به يجب التعرف عليها من أجل حماية نفسك من السرطان. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co.uk".
الانتصار على سرطان الثدي

سرطان الثدي خطر يهددك.. لا تتجاهلي هذه الأعراض

سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا في الآونة الأخيرة، قد تظهر أعراضه مختبأة وراء أمراض أخرى، فقد يكون الصداع عرض لأي مرض بسيط، ولكن في النهاية يمكن أن تكتشف إنه نتيجة سرطان الثدي، إذ عليك في البداية بالابتعاد عن العادات التي قد تؤدي إلى الإصابة بالسرطان، وعند ظهور أي أعراض مثل طفح جلدي حول الحلمة، أو تغير ملحوظ في حجم الثدي أو كلًا منهما، فأنت مصاب بسرطان الثدي، ويجب الذهاب سريعًا للطبيب المختص، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "express.co.uk".
كبار-السن

في يومهم العالمي.. كيف تعتني بكبار السن؟

كبار السن عرضة للاكتئاب بشكل كبير نتيجة التغيرات الصحية والجسدية، ومن المحزن الوقوف أمام شخص ينهشه الاكتئاب ولا تعرف حلولا سريعة، فهذا الشخص دخل إلى هذه المتاهة التي كانت بابها الوحدة، ليغوص في الأعماق ولا يستطيع الخروج بمفرده، بل يحتاج إلى يد تشد عليه. وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، يؤثر الاكتئاب على نحو 350 مليون شخص من جميع الأعمار في جميع أنحاء العالم، ولأن اليوم العالمي لكبار السن يوافق الأول من أكتوبر، فهناك طرق يمكنك القيام بها من أجل مساعدتهم في التعامل مع أعراض الاكتئاب وتحسين حياتهم.
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