الثوم والقرنفل.. 4 علاجات منزلية لآلام الأسنان

يعد الثوم قوة حقيقية عندما يتعلق الأمر بالطب الطبيعي، لأنه يتمتع بالقدرة على محاربة الفيروسات والبكتيريا والفطريات وغيرها، ونظرًا لأنه يحتوي على Allicin، فهو علاج طبيعي
آلام الأسنان من أكثر الأشياء المزعجة في الحياة، فقد تحرمك من النوم وممارسة عاداتك اليومية بشكل طبيعي، ولكن في النهاية قد تكون أنت المسؤول عن هذه الآلام نتيجة تسوس الأسنان، أو مشكلات صحية أخرى. وتوجد بعض الطرق العلاجية الطبيعية التي يمكنك اتباعها، من أجل الحفاظ على صحتك؛ مثل زيت القرنفل، حيث يتميز بفاعلية كبيرة في تهدئة الآلام، وبالنسبة للطرق الشائعة التقليدية، فالماء بالملح إحدى الطرق الفعالة السريعة إذا ازداد الألم بشكل كبير وليس لديك دواء مسكن. وذلك حسبما ذكر موقع "daily health post".
يعد ألم الأسنان من أكثر الشكاوى الشائعة التي يسمعها أطباء الأسنان، وقبل طب الأسنان الحديث، كان ألم الأسنان شائعًا بنفس الدرجة، ولكن كان على المرضى الاعتماد فقط على علاجات الأسنان، للتخلص من آلامهم بشكل طبيعي، ولكن مع التطور فالعلاجات الطبيعية التي يمكن إيجادها في المنزل بكل سهولة، يمكنها أن تعطيك نتيجة
يعد ألم الأسنان من أكثر الشكاوى الشائعة التي يسمعها أطباء الأسنان، وقبل طب الأسنان الحديث، كان ألم الأسنان شائعًا بنفس الدرجة، ولكن كان على المرضى الاعتماد فقط على علاجات الأسنان، للتخلص من آلامهم بشكل طبيعي، ولكن مع التطور فالعلاجات الطبيعية التي يمكن إيجادها في المنزل بكل سهولة، يمكنها أن تعطيك نتيجة فعالة، وبالنسبة لأسباب آلام الأسنان، فأول شيء يفكر فيه معظم الناس عندما يتعرضون لآلام الأسنان هو تسوس الأسنان، ولكن هناك الكثير من الأسباب الأخرى لوجع الأسنان، منها:
تسوس الأسنان
خراج الأسنان
كسر الأسنان
حركات متكررة؛ مثل مضغ الأطعمة الصلبة أو الجز على الأسنان
أمراض اللثة
لدغة غير طبيعية
قد تشمل أعراض وجع الأسنان:
التورم حول السن
الحمى أو الصداع
وتختفي بعض الأعراض من تلقاء نفسها، لكن البعض الآخر يستمر لفترة طويلة، وقد يشير إلى مشكلة أكثر خطورة، فإذا واجهت وجعا شديدا في الأسنان لمدة أطول من يوم أو يومين، مثل الحمى أو الألم عند فتح فمك، أو الصعوبة في التنفس أو البلع، أو رائحة كريهة في الفم، فقم بزيارة طبيب الأسنان على الفور.
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وفي ما يلي بعض العلاجات المنزلية الفعالة للتخلص من وجع الأسنان:
1- زيت القرنفل
يحتوي زيت القرنفل على مستويات عالية من الأوجينول، وهو مركب مخدر ومطهر، يستخدم حتى في طب الأسنان الحديث لتخفيف آلام اللثة وقتل الجراثيم، كما وجدت بعض الدراسات أنه فعال بشكل كبير في تخفيف الألم مثل مخدر البنزوكائين الموضعي الصناعي، وللاستخدام قم بخلط ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع 2- 3 قطرات من زيت القرنفل، وبعد ذلك قم بتطبيقه مباشرة على منطقة الألم باستخدام قطعة من القطن، اتركها لبضع دقائق، وبمجرد تخدير المنطقة، قم بإزالة القطن، واغسل فمك لتجنب ابتلاع زيت القرنفل. ويمكنك بدلا من ذلك، مَضغ بعض القرنفل من جانب الأسنان التي تؤلمك.
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2- الماء بالملح
يعد من الطرق البسيطة التي يسهل تطبيقها، فقم بتجهيز ملعقة صغيرة من الملح وضعها في كوب من الماء المغلي لمحاربة العدوى وتخفيف آلام الحلق. إنه أيضًا حل رائع لتخفيف التورم، تأكد من ترك الماء ليبرد قليلا لمدة 30 ثانية على الأقل قبل المضمضة، وعليك تكرار ذلك عدة مرات.
3- الشاي بالنعناع
زيت النعناع هو محلول مطهر لمكافحة الأجسام المسببة للأمراض، ووفقا لدراسة أجريت عام 2013، فإن أفضل طريقة للتخلص من آلام الأسنان هي شرب الشاي الذي يحتوي على ملعقة صغيرة من أوراق النعناع، كما سيؤدي ذلك أيضًا إلى تخفيف رائحة الفم الكريهة والصداع.
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4- الثوم الخام
يعد الثوم قوة حقيقية عندما يتعلق الأمر بالطب الطبيعي، لأنه يتمتع بالقدرة على محاربة الفيروسات والبكتيريا والفطريات وغيرها، ونظرًا لأنه يحتوي على Allicin (المركب النشط الرئيسي في الثوم)، فيمكنك استخدام الثوم الخام كدواء، إذ عليك الاعتماد على العلاج الطبيعي، لتجنب الآثار الجانبية للأدوية الطبية.
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