الثوم والقرنفل.. 4 علاجات منزلية لآلام الأسنان

يعد الثوم قوة حقيقية عندما يتعلق الأمر بالطب الطبيعي، لأنه يتمتع بالقدرة على محاربة الفيروسات والبكتيريا والفطريات وغيرها، ونظرًا لأنه يحتوي على Allicin، فهو علاج طبيعي

تحرير:إسراء سليمان ٠٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

آلام الأسنان

آلام الأسنان من أكثر الأشياء المزعجة في الحياة، فقد تحرمك من النوم وممارسة عاداتك اليومية بشكل طبيعي، ولكن في النهاية قد تكون أنت المسؤول عن هذه الآلام نتيجة تسوس الأسنان، أو مشكلات صحية أخرى. وتوجد بعض الطرق العلاجية الطبيعية التي يمكنك اتباعها، من أجل الحفاظ على صحتك؛ مثل زيت القرنفل، حيث يتميز بفاعلية كبيرة في تهدئة الآلام، وبالنسبة للطرق الشائعة التقليدية، فالماء بالملح إحدى الطرق الفعالة السريعة إذا ازداد الألم بشكل كبير وليس لديك دواء مسكن. وذلك حسبما ذكر موقع "daily health post".

يعد ألم الأسنان من أكثر الشكاوى الشائعة التي يسمعها أطباء الأسنان، وقبل طب الأسنان الحديث، كان ألم الأسنان شائعًا بنفس الدرجة، ولكن كان على المرضى الاعتماد فقط على علاجات الأسنان، للتخلص من آلامهم بشكل طبيعي، ولكن مع التطور فالعلاجات الطبيعية التي يمكن إيجادها في المنزل بكل سهولة، يمكنها أن تعطيك نتيجة