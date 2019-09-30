محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة للتحقيق لتدني النظافة

تحرير:محمد الزهراوي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

محافظ المنيا اللواء قاسم حسين - صورة أرشيفية

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي بمركز ملوي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك لتدني مستوى النظافة وعدم إتباع قواعد الأمن والسلامة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على ـمن وسلامة الطلاب خلال اليوم الدراسي، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، صباح اليوم الإثنين، يرافقه اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ملوي، وعدد من المسؤولين، إذ تابع عدد من القطاعات الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات العامة للمواطنين ومدى تحسن الأداء.

وتابع حسين، خلال جولته أعمال إنشاء مستشفى ملوي العام والتي قاربت على الانتهاء، كما تابع الأعمال الإنشائية لكوبري المحرص بطول 55 مترا وعرض 12 مترا وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 11 مليون جنيه، ليربط الكوبري بين قرى شرق وغرب المدينة، موجها القائمين بالأعمال بالالتزام بالخطة الزمنية المحددة للانتهاء، تمهيدا