هل يتدخل الجيش الجزائري في اختيار خليفة بوتفليقة؟

حزب حركة مجتمع السلم الذراع السياسية لجماعة الإخوان بالجزائر أعلن عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح ينتمي للحركة، وذلك بعد اجتماع مجلس الشورى الخاص بالحركة

تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م

رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع الجزائري، وبعد إلغاء موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو تحت ضغط الشارع، عاد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لتحديد 12 ديسمبر كموعد جديد للانتخابات، لاختيار خليفة عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية. ويواصل الجزائريون حراكهم من خلال مظاهرات حاشدة بالعاصمة ليجددوا رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الراهنة. ورفع المتظاهرون شعارات ضد رئيسي وزراء سابقين للرئاسة، هما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وعبدالمجيد تبون اللذين أعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية.

وطالب المتظاهرون بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري وإطلاق سراح المعتقلين. وهتف المتظاهرون طويلا باسم إحدى شخصيات الحراك الاحتجاجي كريم طابو الذي جرى توقيفه الخميس الماضي بعد 24 ساعة من الإفراج عنه وطالبوا بالإفراج عن المتظاهرين الذين أوقفوا في الأشهر الأخيرة. وأوقف طابو (46 عاما)، مؤسس الحزب

وطالب المتظاهرون بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري وإطلاق سراح المعتقلين.

وهتف المتظاهرون طويلا باسم إحدى شخصيات الحراك الاحتجاجي كريم طابو الذي جرى توقيفه الخميس الماضي بعد 24 ساعة من الإفراج عنه وطالبوا بالإفراج عن المتظاهرين الذين أوقفوا في الأشهر الأخيرة.

وأوقف طابو (46 عاما)، مؤسس الحزب الديمقراطي الاجتماعي، أمام منزله في العاصمة الجزائرية، ووجهت إليه تهمة "إضعاف معنويات الجيش" وأودع الحبس المؤقت، بحسب "فرانس 24".

ويطالب المحتجون منذ بدء الحراك الشعبي في فبراير الماضي برحيل جميع أركان النظام الحاكم الذين يعتبرونهم من مخلفات عهد عبدالعزيز بوتفليقة الذي حكم البلاد عشرين سنة قبل أن يستقيل في 2 أبريل تحت ضغط الشارع والجيش.



وحول ما تم تداوله حول دعم الجيش لأحد مرشحي الرئاسة في الانتخابات المقبلة، نفى الجيش الجزائري أمس، أن تكون المؤسسة العسكرية قد جهزت مرشّحا للانتخابات الرئاسية، متعهدا بعدم دعم أي مرشح.

رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، قال: "نؤكد في هذا الصدد أن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق، وأن الجيش الوطني الشعبي لا يزكي أحدًا، وهذا وعـد أتعهد به أمام الله والوطن والتاريخ، كما نؤكد مرة أخرى وانطلاقًا من الصراحة التي علمتنا إياها الثورة التحريرية المباركة أننا صادقون في أقوالنا ومخلصون في أعمالنا ولن نحيد عن مواقفنا أبدًا، وأننا عازمون على مواصلة مواجهة العصابة حتى التخلص من شرورها".

وأكد صالح أن البعض يحاول الترويج لفكرة أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة، وهي دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وسبق أن أكد رئيس أركان الجيش أن الشعب الجزائري سيكسب رهان الانتخابات الرئاسية، في 12 ديسمبر المقبل، بحسب ما أفاد التليفزيون الجزائري الرسمي.

من جانبه أكد المحلل السياسي الجزائري مروان الوناس، أن الشكوك في الحراك الشعبي مستمرة حول مدى نزاهة الانتخابات الجزائرية المقبلة.

وقال الوناس في تصريحات لـ"الغد"، إن تأكيد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، بأن الجيش لا يدعم أي مرشح، جاء ليرد على شائعات وقراءات من محللين ومراقبين بأن علي بن فليس ثم عبدالمجيد تبون، قد يكونان من مرشحي السلطة في هذه الانتخابات.

وأضاف: "الجيش هنا يؤكد أن العملية الانتخابية ستكون نزيهة بشكل كامل، ولكن جزءا كبيرا من الحراك الشعبي، لديه شكوك حول نزاهة العملية الانتخابية".

مشيرا إلى أن أغلب الذين تقدموا للترشيحات، وزراء ومسؤولون في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، وهذا يتنافى مع مطالب الحراك بقطيعة العهد الماضي، حيث كان يمكن للسلطة الفعلية، أن تأمر بعدم السماح لهم بالترشح.

في المقابل أعلن حزب حركة مجتمع السلم، الذراع السياسية لجماعة الإخوان بالجزائر، عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح ينتمي للحركة، وذلك بعد اجتماع مجلس الشورى الخاص بالحركة.

في الوقت نفسه قررت الحركة عدم مقاطعة الانتخابات وهو ما قد يؤشر إلى أنها قد تدعم مرشحا بعينه في السباق الرئاسي إلا أنها لم تفصح عنه بعد.

ويترقب الجزائريون غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة يوم 25 أكتوبر المقبل ليتعرفوا على قائمة المرشحين النهائية حيث سحب أكثر من 80 مرشحًا محتملا طلبات الترشح للرئاسة إلا أن أحدًا منهم لم يقدم بعد أوراق ترشحه بعد استكمالها.

ويحتاج المرشح لجمع توقيعات 50 ألف مواطن من مختلف الولايات لقبول ترشحه للرئاسة.