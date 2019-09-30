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هل يتدخل الجيش الجزائري في اختيار خليفة بوتفليقة؟

حزب حركة مجتمع السلم الذراع السياسية لجماعة الإخوان بالجزائر أعلن عدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة بمرشح ينتمي للحركة، وذلك بعد اجتماع مجلس الشورى الخاص بالحركة
تحرير:وفاء بسيوني ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٤ م
رئيس أركان الجيش الجزائري
رئيس أركان الجيش الجزائري
رغم المعارضة المستمرة لها في الشارع الجزائري، وبعد إلغاء موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو تحت ضغط الشارع، عاد الرئيس الانتقالي عبدالقادر بن صالح لتحديد 12 ديسمبر كموعد جديد للانتخابات، لاختيار خليفة عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية. ويواصل الجزائريون حراكهم من خلال مظاهرات حاشدة بالعاصمة ليجددوا رفضهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في الظروف الراهنة. ورفع المتظاهرون شعارات ضد رئيسي وزراء سابقين للرئاسة، هما رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس وعبدالمجيد تبون اللذين أعلنا ترشحهما للانتخابات الرئاسية.
وطالب المتظاهرون بتطبيق المادتين 7 و8 من الدستور الجزائري وإطلاق سراح المعتقلين. وهتف المتظاهرون طويلا باسم إحدى شخصيات الحراك الاحتجاجي كريم طابو الذي جرى توقيفه الخميس الماضي بعد 24 ساعة من الإفراج عنه وطالبوا بالإفراج عن المتظاهرين الذين أوقفوا في الأشهر الأخيرة. وأوقف طابو (46 عاما)، مؤسس الحزب
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جمال-خاشقجي

صلاح خاشقجي: لن أقبل استغلال ذكرى والدي للنيل من وطني

أكد صلاح خاشقجي، نجل الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، أنه لن يقبل أن تستغل ذكرى رحيل والده للنيل من بلده، مؤكدا أنه سيبقى وفيا للسعودية وقيادتها "كما كان جمال"، بحسب "سي إن إن عربية. وقال نجل خاشقجي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "عام مضى على رحيل والدي الغالي، سعى خلاله خصوم الوطن وأعداءه في الشرق والغرب، لاستغلال قضيته يرحمه الله للنيل من وطني وقيادتي". وأضاف صلاح قائلا: "لم يقبل والدي في حياته أي إساءة أو محاولة للنيل منهما ولن أقبل أن تستغل ذكراه وقضيته لتحقيق ذلك بعد رحيله".
محمد-بن سلمان

خاشقجي وإيران ولجين| أبرز رسائل بن سلمان في 60 دقيقة

رغم مرور عام على مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، إلا أنه كان ضمن أبرز القضايا التي تناولها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال حواره الذي أجراه مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "CBS" الإخبارية الأمريكية. فقد رد ولي العهد السعودي على أسئلة تشغل الكثيرين في السعودية وخارجها خلال الحوار الذي بثته الشبكة الأمريكية، فجر اليوم الإثنين. ولم يقتصر الحديث خلال اللقاء حول مقتل خاشقجي، بل تطرق إلى التوتر المتصاعد بين المملكة وإيران وصولا للحرب في اليمن، والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احتجاز ناشطات سعوديات وسجن معارضين.
الحارس الشخصي مع الملك سلمان

أول تعليق من الملك سلمان على مقتل حارسه الشخصي

علق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين، اليوم الاثنين، على مقتل حارسه الشخصي عبد العزيز الفغم، إذ أثنى على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه، كما عبر عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة وذوي "الفغم"، وذلك خلال استقباله لهم، اليوم الإثنين، يتقدمهم والده بداح بن عبد الله الفغم. وعبر والد وأخوان وابنا الفقيد عن عظيم شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواساته لهم في الفقيد، وذلك بحسب م نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
انتخابات تونس

رفض كل الطعون على نتائج انتخابات تونس

رفضت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الإثنين، كل الطعون بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية في الدور الثاني نبيل القروي، إن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس قررت تأجيل النظر في مطلب الإفراج عن القروي إلى الإثنين المقبل، مضيفا أن قرار التأجيل جاء لتعذر انعقاد الجلسة بسبب إضراب القضاة.
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احمد-قايد-صالح

الجيش الجزائري عن تزكية أحد المرشحين للرئاسة: لن ندعم أحدًا

نفى رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، مساء اليوم الأحد، أن تكون المؤسسة العسكرية قد زكت أيا من المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، متهمًا في خطاب ألقاه خلال اليوم الثاني من زيارته للناحية العسكرية الثانية، ما أسماه بــ«العصابة وأذنابها بترويج تلك الإشاعات»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام جزائرية. ونقلت صحيفة «النهار» عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله: «إن إشاعة تزكية الجيش لأحد المترشحين تهدف للتشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام»، بحسب سكاي نيوز.
احمد-قايد-صالح

الجزائر: كسب الشعب لرهان الانتخابات الرئاسية مسألة بديهية

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، إن كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر القادم من طرف الشعب الجزائري تعد من المسائل البديهية. وذكرت وزارة الدفاع الوطني، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الأحد، أن الفريق قايد صالح وجه، خلال زيارته للناحية العسكرية في وهران والقاعدة البحرية الرئيسية، تحية واحترام لكافة المواطنين لاسيما فئة الشباب، الذين أدركوا رهان هذا الموعد الانتخابي وأهميته القصوى بالنسبة للجزائر ولشعبها.
الفريق-قايد-صالح

استعدادا لسباق الرئاسة.. الجيش الجزائري يوجه رسالة للناخبين

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الخميس، أن القيادة العليا للجيش ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي في جو من الطمأنينة والسكينة، خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، إذ ذكرت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم، أن ذلك جاء في كلمة للفريق قايد صالح خلال زيارته اليوم للفرقة الـ 40 مشاة ميكانيكية بالناحية العسكرية الثالثة.
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15 سنة سجن لشقيق بوتفليقة و3 مسؤولين سابقين

قضت المحكمة العسكرية في ولاية البليدة الجزائرية، صباح اليوم الأربعاء، بالسجن النافذ 15 عاما ضد 4 متهمين بالتآمر ضد سلطة الدولة والجيش. وصدرت الأحكام حضوريا ضد السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ولويزة حنون زعيمة حزب العمال، والفريق المتقاعد محمد مدين، واللواء المتقاعد بشير طرطاق، كما قضت المحكمة العسكرية بالسجن النافذ، 20سنة غيابيا، ضد وزير الدفاع الأسبق اللواء المتقاعد خالد نزار، وصدر نفس الحكم، غيابيا أيضا، ضد نجل نزار، بالإضافة إلى رجل الأعمال فريد بن حمدين.
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