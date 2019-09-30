سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

التضامن: دعم بـ4 مليارات جنيه لذوي الإعاقة سنويا

تحرير:محمد مجلي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م
غادة والي وزيرة التضامن - صورة أرشيفية
غادة والي وزيرة التضامن - صورة أرشيفية
قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إنه تم تقديم دعم نقدي لنحو 3 ملايين أسرة تضم 15 مليون شخص لمساعدتهم على تطوير أنفسهم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، لافتة إلى طرح محور الرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة والمعرضة للخطر والمسنين والأطفال وذوى الإعاقة، بهدف توفير حياة أفضل للأطفال المحرومين من الرعاية، فضلا عن إنشاء لجنة وزارية لكبار السن وذوى الإعاقة، وذلك خلال مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة لدعم السياحة "إفريقيا في عيون مصر 2019"، بأحد فنادق الإسكندرية، اليوم الإثنين.
وأضافت والي، خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها اللواء محمود درويش مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2018 لذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أن حجم الدعم النقدي المقدم يبلغ 4 مليارات جنيه سنويا للمعاقين، واستفاد منه الطلاب في الجامعات المصرية من ضعاف السمع والصم والبكم.وتابعت
اقرأ المزيد
تعدى-على-الأراضي-الزراعية (3)

مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم تقنين وضع اليد

أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه بناء على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة، تقرر اعتبار يوم 31 أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، والتي تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وقال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تهيب جميع المتقدمين بمراجعتها لمعرفة مدى قبول طالبتهم في مرحلة الفحص من عدمه، علما بأنه اعتبارا من يوم 2 نوفمبر المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.
دار-القضاء-العالى

حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية في وسائل الإعلام

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض قرارا، اليوم الإثنين، بحظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى لما تلاحظ في الآونة الأخيرة، من صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة لقضاة وأعضاء بالنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.
ارتفع-عدد-ضحايا-المصابين-بحادث-انهيار-منزل-جرجا-فى-سوهاج (2)

انهيار 3 منازل في المنيا.. والمحافظ يقرر صرف إعانات

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل داخل قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لموقع انهيار المنازل لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته، إذ رافقه العقيد محمد صلاح رئيس المركز، وكلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار. كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.
رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (2)

محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة للتحقيق لتدني النظافة

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي بمركز ملوي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك لتدني مستوى النظافة وعدم إتباع قواعد الأمن والسلامة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على ـمن وسلامة الطلاب خلال اليوم الدراسي، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، صباح اليوم الإثنين، يرافقه اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ملوي، وعدد من المسؤولين، إذ تابع عدد من القطاعات الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات العامة للمواطنين ومدى تحسن الأداء.
اقرأ المزيد من الأخبار
ذوي الإعاقة

نائب يطالب بتوفير وسائل نقل تناسب كل أنواع الإعاقات

قال محمد عبد الله زين الدين نائب إدكو وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن معاناة البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة من صعوبة قضاء الأنشطة الخاصة بهم، نظرا لعدم توافر وسيلة مواصلات مؤهلة للتعامل معهم، وعدم تمهيد الشوارع والأرصفة لهم، يتسبب في مكوثهم بالمنزل وتدهور حالتهم النفسية، مشيرا إلى ضرورة توفير حافلات وسيارات أجرة وقطارات وغيرها، ويتم تعديلها وفقا للمعايير العلمية والعملية لتوفير الأمان لهم، أو على الأقل تخصيص عدد معين من مقاعد هذه المواصلات لتكون خاصة بهم مع تكييفها وتعديلها لتلائم متطلباتهم، وإلزام أصحاب سيارات الأجرة بتوفير كرسي قابل للدوران.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

وزيرة التضامن توجه برعاية شقيقة الطفلة جنة ووالدها

وجهت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، برعاية الطفلة أماني محمد سمير شقيقة الطفلة جنة ضحية حادث تعذيبها على يد جدتها وخالها، وذلك عقب قرار النيابة العامة بإيداع الطفلة أماني، كما وجهت بتقديم كافة أوجه الدعم للطفلة وأسرتها، وشكلت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية وفريق التدخل السريع بالوزارة، فريق للدعم النفسي لبدء جلسات تأهيلية مع وضع برنامج طبي لعلاج آثار التعذيب. ووجهت الوزيرة أيضا بتوفير كافة الخدمات للمواطن محمد سمير حافظ والد الطفلة إذ تم تسجيله ببرنامج تكافل وكرامة وتم حجز كشف طبى له بالمجالس الطبية بالمنصورة.
نساء سعوديات - أرشيفية

لدعم السياحة.. السعودية تخفف القيود على الأجنبيات

سوف تتخلى المملكة العربية السعودية عن قواعدها الصارمة الخاصة بالنساء الأجنبيات، حيث تسعى لأول مرة لجذب المصطافين، وتوفير مصدر دخل يمكن أن يساعد في تطوير اقتصاد المملكة بعيدًا عن الاعتماد على النفط. قال أحمد الخطيب، رئيس الهيئة السعودية للسياحة والتراث الوطني والمستشار البارز لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن النساء الأجنبيات لن يضطررن إلى ارتداء العباءة، التي كانت تمثل زيا إجباريا للنساء لعقود من الزمن، إلا أنه سيطلب منهن ارتداء "ملابس محتشمة".
عبدالفتاح السيسي

السياحة والطاقة تتصدران مباحثات السيسي ورئيسة وزراء النرويج

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع السيدة إرنا سولبرج، رئيسة وزراء النرويج، وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره للعلاقات الودية التي تجمع ما بين البلدين، وما تشهده تلك العلاقات من تطور خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً التطلع لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، و أكدت رئيسة وزراء النرويج حرص بلادها على تعزيز العلاقات مع مصر، مشيرةً إلى محورية الدور المصري في الحفاظ على الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ومعربةً عن تطلعها لتكثيف وتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]