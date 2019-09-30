التضامن: دعم بـ4 مليارات جنيه لذوي الإعاقة سنويا

تحرير:محمد مجلي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٣٧ م

غادة والي وزيرة التضامن - صورة أرشيفية

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إنه تم تقديم دعم نقدي لنحو 3 ملايين أسرة تضم 15 مليون شخص لمساعدتهم على تطوير أنفسهم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، لافتة إلى طرح محور الرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة والمعرضة للخطر والمسنين والأطفال وذوى الإعاقة، بهدف توفير حياة أفضل للأطفال المحرومين من الرعاية، فضلا عن إنشاء لجنة وزارية لكبار السن وذوى الإعاقة، وذلك خلال مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة لدعم السياحة "إفريقيا في عيون مصر 2019"، بأحد فنادق الإسكندرية، اليوم الإثنين.

وأضافت والي، خلال كلمتها التي ألقاها نيابة عنها اللواء محمود درويش مستشار وزير التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عام 2018 لذوى الاحتياجات الخاصة، موضحا أن حجم الدعم النقدي المقدم يبلغ 4 مليارات جنيه سنويا للمعاقين، واستفاد منه الطلاب في الجامعات المصرية من ضعاف السمع والصم والبكم.وتابعت