انهيار 3 منازل في المنيا.. والمحافظ يقرر صرف إعانات

تحرير:محمد الزهراوي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

انهيار منزل - صورة أرشيفية

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل داخل قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لموقع انهيار المنازل لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته، إذ رافقه العقيد محمد صلاح رئيس المركز، وكلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار. كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.

وكانت 3 منازل قديمة ومبنية بالطوب اللبن، قد تعرضت للانهيار بقرية اتليدم بمركز أبو قرقاص، دون حدوث أية إصابات أو وفيات، وصدر للمنازل قرار إخلاء إداري من الوحدة المحلية، واتخذت الوحدة المحلية كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الانهيار، وتم عمل كردون أمني، وجارٍ رفع المخلفات والأنقاض.وكان محافظ المنيا،