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انهيار 3 منازل في المنيا.. والمحافظ يقرر صرف إعانات

تحرير:محمد الزهراوي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
انهيار منزل - صورة أرشيفية
انهيار منزل - صورة أرشيفية
وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل داخل قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لموقع انهيار المنازل لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته، إذ رافقه العقيد محمد صلاح رئيس المركز، وكلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار. كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.
وكانت 3 منازل قديمة ومبنية بالطوب اللبن، قد تعرضت للانهيار بقرية اتليدم بمركز أبو قرقاص، دون حدوث أية إصابات أو وفيات، وصدر للمنازل قرار إخلاء إداري من الوحدة المحلية، واتخذت الوحدة المحلية كافة الإجراءات اللازمة لإزالة آثار الانهيار، وتم عمل كردون أمني، وجارٍ رفع المخلفات والأنقاض.وكان محافظ المنيا،
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تعدى-على-الأراضي-الزراعية (3)

مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم تقنين وضع اليد

أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه بناء على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة، تقرر اعتبار يوم 31 أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، والتي تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وقال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تهيب جميع المتقدمين بمراجعتها لمعرفة مدى قبول طالبتهم في مرحلة الفحص من عدمه، علما بأنه اعتبارا من يوم 2 نوفمبر المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.
دار-القضاء-العالى

حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية في وسائل الإعلام

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض قرارا، اليوم الإثنين، بحظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى لما تلاحظ في الآونة الأخيرة، من صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة لقضاة وأعضاء بالنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

التضامن: دعم بـ4 مليارات جنيه لذوي الإعاقة سنويا

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إنه تم تقديم دعم نقدي لنحو 3 ملايين أسرة تضم 15 مليون شخص لمساعدتهم على تطوير أنفسهم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، لافتة إلى طرح محور الرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة والمعرضة للخطر والمسنين والأطفال وذوى الإعاقة، بهدف توفير حياة أفضل للأطفال المحرومين من الرعاية، فضلا عن إنشاء لجنة وزارية لكبار السن وذوى الإعاقة، وذلك خلال مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة لدعم السياحة "إفريقيا في عيون مصر 2019"، بأحد فنادق الإسكندرية، اليوم الإثنين.
رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (2)

محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة للتحقيق لتدني النظافة

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي بمركز ملوي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك لتدني مستوى النظافة وعدم إتباع قواعد الأمن والسلامة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على ـمن وسلامة الطلاب خلال اليوم الدراسي، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، صباح اليوم الإثنين، يرافقه اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ملوي، وعدد من المسؤولين، إذ تابع عدد من القطاعات الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات العامة للمواطنين ومدى تحسن الأداء.
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رئيس-الوزراء-مصطفى-مدبولى يستهل-زيارته لمحافظة-المنيا-بتفقد محور-كوبري-سمالوط على-النيل (2)

محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة للتحقيق لتدني النظافة

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي بمركز ملوي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك لتدني مستوى النظافة وعدم إتباع قواعد الأمن والسلامة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على ـمن وسلامة الطلاب خلال اليوم الدراسي، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، صباح اليوم الإثنين، يرافقه اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ملوي، وعدد من المسؤولين، إذ تابع عدد من القطاعات الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات العامة للمواطنين ومدى تحسن الأداء.
تسمم

في أول يوم دراسة.. نقل 8 تلاميذ إلى المستشفى بالمنيا

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، إشارة من الإدارة التعليمية بمركز العدوة، بنقل 8 تلاميذ من مدرستي قرية الجهاد، والعدوة الإبتدائية إلى المستشفى العام، عقب شعورهم بأعراض إعياء، في أثناء انعقاد اليوم الدراسي، وخرجوا جميعا بعد استقرار حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم وتماثلهم للشفاء، وقال محمد محمود عزب وكيل وارة التعليم بالمحافظة، في تصريحات له، اليوم الأحد، إنه لم يتم توزيع أية وجبات غذائية مدرسية على التلاميذ في جميع مدارس المحافظة اليوم.
اللواء-قاسم-حسين-محافظ-المنيا

500 ألف جنيه لدعم طلاب الجامعات الأولى بالرعاية في المنيا

اعتمد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مبلغ 500 ألف جنيه من حساب صندوق الخدمات بالمحافظة لإعانة ومساندة 2500 طالب وطالبة من أبناء المحافظة الأولى بالرعاية من طلاب الجامعات والمعاهد العليا. وقال اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد للمحافظة، في بيان له، اليوم الأربعاء، إن إدارة الشباب والطلاب ستبدأ في صرف استمارات الإعانات مجانا للطلاب اعتبارا من منتصف أكتوبر المقبل، وذلك بمقر الإدارة بمجمع المصالح الحكومية ببطاقة الرقم القومي أو الكارنيه الجامعي.
اهالى-سمالوط-بالمنيا يشيعون-جنازة- المُجند الشهيد مصطفى-سيد‎ (1)

أهالي سمالوط بالمنيا يشيعون جثمان الشهيد مصطفى سيد

شيع، اليوم الأحد، أهالي مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، جنازة المجند مصطفى سيد عبد السميع مجند قوات مسلحة، بمسقط رأسه بقرية منقطين بمركز سمالوط، الذي استشهد في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء. وأناب اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اللواء أحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة، لحضور الجنازة التي خرجت من مسجد النور بالقرية، بحضور العقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة، ومدحت القاضي رئيس مدينة سمالوط، وأحمد الحيني مأمور مركز سمالوط غرب، وشارك فيها أهالي المركز لتشييع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير.
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