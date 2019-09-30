حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية في وسائل الإعلام

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م

دار القضاء العالي - صورة أرشيفية

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض قرارا، اليوم الإثنين، بحظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى لما تلاحظ في الآونة الأخيرة، من صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة لقضاة وأعضاء بالنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.

من ناحية أخرى، أدى أعضاء النيابة العامة المعينون بالقضاء هذا العام اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وذلك بقاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي.وقال المستشار محمد رضا نائب