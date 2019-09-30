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حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية في وسائل الإعلام

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٣ م
دار القضاء العالي - صورة أرشيفية
دار القضاء العالي - صورة أرشيفية
أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض قرارا، اليوم الإثنين، بحظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى لما تلاحظ في الآونة الأخيرة، من صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة لقضاة وأعضاء بالنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.
من ناحية أخرى، أدى أعضاء النيابة العامة المعينون بالقضاء هذا العام اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وذلك بقاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي.وقال المستشار محمد رضا نائب
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تعدى-على-الأراضي-الزراعية (3)

مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم تقنين وضع اليد

أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه بناء على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة، تقرر اعتبار يوم 31 أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، والتي تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وقال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تهيب جميع المتقدمين بمراجعتها لمعرفة مدى قبول طالبتهم في مرحلة الفحص من عدمه، علما بأنه اعتبارا من يوم 2 نوفمبر المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.
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انهيار 3 منازل في المنيا.. والمحافظ يقرر صرف إعانات

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل داخل قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لموقع انهيار المنازل لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته، إذ رافقه العقيد محمد صلاح رئيس المركز، وكلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار. كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.
غادة-والى-وزيرة-التضامن

التضامن: دعم بـ4 مليارات جنيه لذوي الإعاقة سنويا

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إنه تم تقديم دعم نقدي لنحو 3 ملايين أسرة تضم 15 مليون شخص لمساعدتهم على تطوير أنفسهم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، لافتة إلى طرح محور الرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة والمعرضة للخطر والمسنين والأطفال وذوى الإعاقة، بهدف توفير حياة أفضل للأطفال المحرومين من الرعاية، فضلا عن إنشاء لجنة وزارية لكبار السن وذوى الإعاقة، وذلك خلال مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة لدعم السياحة "إفريقيا في عيون مصر 2019"، بأحد فنادق الإسكندرية، اليوم الإثنين.
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محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة للتحقيق لتدني النظافة

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي بمركز ملوي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك لتدني مستوى النظافة وعدم إتباع قواعد الأمن والسلامة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على ـمن وسلامة الطلاب خلال اليوم الدراسي، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، صباح اليوم الإثنين، يرافقه اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ملوي، وعدد من المسؤولين، إذ تابع عدد من القطاعات الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات العامة للمواطنين ومدى تحسن الأداء.
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لميس-الحديدى

لميس الحديدي تعود بـ«القاهرة الآن» على شاشة «الحدث»

ظهور مختلف هذه المرة للإعلامية لميس الحديدي، اعتبارًا من يوم 20 أكتوبر المُقبل على فضائية "العربية الحدث"، حيث تطل على جمهورها في مصر والمنطقة ببرنامج فريد من نوعه على مستوى العالم العربي، يضع الشأنين المصري والإقليمي تحت المجهر بأسلوب مبتكر قادر على الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وخاصة الشباب عبر منصات بث تفاعلية متعددة. البرنامج الذي سيحمل عنوان «القاهرة الآن»، يمثل عودة مميزة للإعلامية لميس الحديدي إلى بيتها الصحفي الأول الذي شهد انطلاقتها، والمتمثل في مجموعة قنوات العربية، بعد رحلة صحفية نادرة التمييز حصدت عبرها الكثير من الجوائز وسجلت خلالها إنجازات جعلتها واحدة من أبرز الإعلاميات على مستوى المنطقة.
النيابة -العامة (2)

تحقيقات موسعة.. بيان من النائب العام بخصوص مظاهرات الجمعة

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الخميس، أن النيابة العامة استجوبت عددا لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، وأصدرت النيابة العامة أمرا بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.
حادث تصادم

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارة برصيف في بني سويف

أصيب مساء اليوم، 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل برصيف محور عدلي منصور من الضفة الشرقية للنيل بمدينة بني سويف الجديدة، وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل، برصيف محور عدلي منصور؛ ما أسفر عن قوع مصابين، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات اللازمة، وانتقلت على الفور 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مكان الحادث، لإجراء اللازم بخصوص المصابين.
السيسى (3)

السيسي: يجب محاسبة داعمي الإرهاب بالمال والسلاح والإعلام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الحل السياسي في سوريا، بات ضرورة ملحة لا تـحتمل المزيد من ضياع الوقت، والاستمرار في الحلقة المفرغة التي تعيشها سـوريا منذ ثمانية أعوام، مؤكدا خلال كلمته التي ألقاها خلال أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مصر إذ ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، فإنها تطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء، كخطوة ضرورية نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة، وفقـا لقرار مجلس الأمن رقم (2254)، وبما يحقق وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية وسلامة مؤسساتـها، ووقف نزيف الدم والقضاء التام على الإرهاب.
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