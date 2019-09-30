جريمة

96 ساعة وهروب.. تفاصيل استعادة طفل «مخطوف» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م
خطف طفل - صورة أرشيفية
خطف طفل - صورة أرشيفية
96 ساعة من الرعب والقلق عاشتها أسرة طفل، بالكاد أتم ربيعه الثامن، بعدما غادر المنزل صباح الخميس الماضي في طريقه إلى مدرسته الابتدائية، والتي يدرس بالصف الثالث فيها، إلا أن أيادي أشخاص لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا التقفته وتمكنوا من اختطافه، لكن وبعد مرور نحو 4 أيام على الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من تحرير الطفل وإعادته سالما، إلا أن الجناه لاذوا بالفرار فور رؤية قوات الشرطة، والتي داهمت مكان الاختطاف واستعادت الطفل، وتوصل جهودها لملاحقة الجناة.
البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل أدهم أحمد علاء الدين، 8 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، مقيم بقرية «هربيط» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، يتهمون فيه مجهولين باختطافه في أثناء ذهابه إلى لمدرسة
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دار-القضاء-العالى

«الأعلى للقضاء» يحظر تناول الإعلام للتحقيقات دون إذن

أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، اليوم الإثنين، عن أنه نظرا لما أثير إعلاميا من أحاديث لا صحة لها حول واقعة الطفلة جنة، قرر مجلس القضاء الأعلى مخاطبة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمنع البرامج أو الصحف من تناول موضوعات متعلقة بقضايا محل تحقيقات أو محاكمات بغير إذن سابق من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وأضاف البيان الصحفي أنه "ستتولى النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين في هذا الشأن".
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يصدر قرارا بشأن اختصاصات القضاء الإداري

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها. ونشرت صحيفة (الوقائع المصرية) قرار رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، والذي جاء بعد الإطلاع على قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته الداخلية، وقرار رئيس مجلس الدولة رقم 692 لسنة 2018، وقراري رئيس مجلس الدولة رقمي 477 و484 لسنة 2019، بإنشاء دوائر جديدة لمحكمة القضاء الإداري ليصل إجماليها إلى 97 دائرة بمختلف المحافظات.
طعنات-سكين-جريمة

الدم بقى مياه.. أخ يقتل شقيقه في الإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الاسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة القنطرة غرب، اليوم الإثنين، من ضبط شخص متهم بقتل شقيقه بمدينة القنطرة غرب، بعد حدوث مشادة كلامية ومشاجرة بينهما بسبب خلافات عائلية داخل منزلهما بمنطقة مساكن الجندي، وكان اللواء جمال الغزالي مساعد وزير الداخلية لأمن الاسماعيلية، قد تلقى إخطارا من العميد محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بقتل شخص شقيقه باستخدام سكين بمدينة القنطرة غرب بعد نشوب مشاجرة بينهما داخل المنزل.
حادث تصادم

3 مصابين في اصطدام 3 سيارات أمام ميناء الدخيلة

شهدت منطقة الدخيلة حادثا مروريا على أثر تصادم ثلاث سيارات أمام ميناء الدخيلة، وتحديدا أعلى الجزيرة الوسطى بطريق الإسكندرية- مطروح، أمام بوابة رقم 5، غرب محافظة الإسكندرية، اليوم الإثنين، وتسبب الحادث فى سقوط عمود إنارة، وتوقف حركة المرور، إضافة إلى إصابة أحد قائدي السيارات الثلاث بإصابات بالغة، واثنين آخرين بإصابات طفيفة نُقلوا على أثرها إلى مستشفى القباري العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بالتزامن مع انتشار رجال المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور للعودة إلى طبيعتها.
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سرقة

سرق هواتف بنصف مليون.. سقوط «حرامي المتاجر» بالشرقية

ألقى رجال مباحث قسم شرطة ثانٍ الزقازيق التابع لمديرية أمن الشرقية برئاسة المقدم أشرف ضيف، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالمديرية، بقيادة اللواء ماجد الشقر، اليوم الأحد، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة خزينة شركة «المتاجر المتحدة» بدائرة القسم، والتي كانت تحتوي على أموال وهواتف محمولة بقيمة تتخطى 500 ألف جنيه، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها مع المتهم برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

«رصاص الفرح» يصيب شابا في الشرقية.. وحبس المتهم

أصدرت نيابة بلبيس العامة برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الأحد، قرارا بحبس نجار، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بقتل شاب في منتصف العقد الثالث من العمر، بعدما أطلق عليه النيران من سلاح ناري عبارة عن «فرد خرطوش» كان بحوزته، وتسبب في إصابات قاتلة له في البطن والصدر، بالخطأ، وذلك حال حضورهما حفل نقل «عزال» عروسة، بقرية «الكتيبة» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس.
حبس-كلابشات

آباء آخر زمن.. أزهري يزوج طفلته وتنجب ابنين

أصدرت نيابة الإبراهيمية العامة برئاسة المستشار عصام أيمن، وإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، قرارا بحبس مدرس أزهري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمحاولة إتمام خطوبة طفلتيه إلى اثنين من جيرانه بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، فضلا عن سابق قيامه بتزويج ابنته (شقيقة الطفلتين الكبرى)، دون اتمامها 15 عاما، وأنجبت طفلين في عامين من الزواج. وتلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بورود شكوى من مجلس الأمومة والطفولة.
اصابة 11 شخص-في-حادث-تصادم 4-سيارات-في-البحيرة .(6)

مصرع شخص وإصابة 13 في انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب ثلاثة عشر آخرين، بينهم أربعة أطفال، بكدمات وجروح وسحجات بأنحاء متفرقة بأنحاء الجسد، صباح اليوم الجمعة؛ إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» يستقلونها بطريق «بلبيس – العاشر من رمضان»، بالقُرب من مدخل مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، فيما جرى نقل الجثة والمصابين بواسطة عربات الإسعاف إلى مستشفى «بلبيس» المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار أحمد حمدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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