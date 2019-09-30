96 ساعة وهروب.. تفاصيل استعادة طفل «مخطوف» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٦ م

خطف طفل - صورة أرشيفية

96 ساعة من الرعب والقلق عاشتها أسرة طفل، بالكاد أتم ربيعه الثامن، بعدما غادر المنزل صباح الخميس الماضي في طريقه إلى مدرسته الابتدائية، والتي يدرس بالصف الثالث فيها، إلا أن أيادي أشخاص لم تعرف الرحمة إلى قلوبهم سبيلا التقفته وتمكنوا من اختطافه، لكن وبعد مرور نحو 4 أيام على الواقعة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الإثنين، من تحرير الطفل وإعادته سالما، إلا أن الجناه لاذوا بالفرار فور رؤية قوات الشرطة، والتي داهمت مكان الاختطاف واستعادت الطفل، وتوصل جهودها لملاحقة الجناة.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أسرة الطفل أدهم أحمد علاء الدين، 8 سنوات، تلميذ بالصف الثالث الابتدائي، مقيم بقرية «هربيط» التابعة لدائرة مركز شرطة أبو كبير، يتهمون فيه مجهولين باختطافه في أثناء ذهابه إلى لمدرسة