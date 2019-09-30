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مهلة حتى نهاية أكتوبر لسداد رسوم تقنين وضع اليد

٣٠ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٣:٤٩ م
التعدي على الأراضي - صورة أرشيفية
التعدي على الأراضي - صورة أرشيفية
أعلنت هيئة التعمير والتنمية الزراعية، أنه بناء على توجيهات لجنة استرداد أراضي الدولة، تقرر اعتبار يوم 31 أكتوبر المقبل، موعدا نهائيا لسداد رسوم المعاينة لطلبات تقنين وضع اليد، والتي تم قبولها بعد الفحص طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية. وقال اللواء محمد حلمي المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن الهيئة تهيب جميع المتقدمين بمراجعتها لمعرفة مدى قبول طالبتهم في مرحلة الفحص من عدمه، علما بأنه اعتبارا من يوم 2 نوفمبر المقبل، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد واضعي اليد الذين لم يسددوا رسوم المعاينة.
يذكر أنه في أبريل الماضي، وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، وجميع المحافظين بتقديم تقرير شهري بموقف تقنين أراضي الدولة وعدد العقود التي تم توقيعها، وما تم تحصيله ممن تم تقنين أوضاعهم، وكذا موقف التعامل مع أصول الدولة المؤجرة، مؤكدا على ضرورة استيداء حق الدولة،
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دار-القضاء-العالى

حظر ظهور أعضاء السلطة القضائية في وسائل الإعلام

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض قرارا، اليوم الإثنين، بحظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم أيا كان الموضوع. وجاء قرار مجلس القضاء الأعلى لما تلاحظ في الآونة الأخيرة، من صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة لقضاة وأعضاء بالنيابة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الميديا المسموعة والمرئية.
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انهيار 3 منازل في المنيا.. والمحافظ يقرر صرف إعانات

وجه اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أحمد عبيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، بصرف إعانات اجتماعية عاجلة للأسر المتضررة من انهيار 3 منازل داخل قرية اتليدم التابعة لمركز أبو قرقاص، وذلك حال انطباق الشروط الخاصة بأعمال الإغاثة، جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، لموقع انهيار المنازل لمتابعة الحادث والوقوف على تداعياته، إذ رافقه العقيد محمد صلاح رئيس المركز، وكلف المحافظ رئيس المدينة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير سكن بديل للأسر المُتضررة من الانهيار. كما وجه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط باتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاينة المنازل.
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التضامن: دعم بـ4 مليارات جنيه لذوي الإعاقة سنويا

قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إنه تم تقديم دعم نقدي لنحو 3 ملايين أسرة تضم 15 مليون شخص لمساعدتهم على تطوير أنفسهم، وذلك ضمن خطة الوزارة لتقديم الحماية الاجتماعية اللازمة لهم، لافتة إلى طرح محور الرعاية الاجتماعية للفئات المهمشة والمعرضة للخطر والمسنين والأطفال وذوى الإعاقة، بهدف توفير حياة أفضل للأطفال المحرومين من الرعاية، فضلا عن إنشاء لجنة وزارية لكبار السن وذوى الإعاقة، وذلك خلال مؤتمر الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة لدعم السياحة "إفريقيا في عيون مصر 2019"، بأحد فنادق الإسكندرية، اليوم الإثنين.
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محافظ المنيا يحيل مدير مدرسة للتحقيق لتدني النظافة

أحال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، مدير مدرسة بني حافظ للتعليم الأساسي بمركز ملوي للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية، وذلك لتدني مستوى النظافة وعدم إتباع قواعد الأمن والسلامة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على ـمن وسلامة الطلاب خلال اليوم الدراسي، جاء ذلك خلال جولة للمحافظ، صباح اليوم الإثنين، يرافقه اللواء وجدى زقزوق رئيس مركز ملوي، وعدد من المسؤولين، إذ تابع عدد من القطاعات الخدمية للتأكد من مستوى الخدمات العامة للمواطنين ومدى تحسن الأداء.
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مدبولي: نحرص على دعم القطاع الخاص لأنه شريك التنمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة حريصة على دعم القطاع الخاص، كونه شريكا أساسيا فى تحقيق خطط التنمية، وتسهم مشروعاته فى توفير الملايين من فرص العمل، لأبناء المحافظات المختلفة، جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الثلاثاء، مجمع مصانع العربى بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمركز الواسطى محافظة بني سويف، في إطار زيارته للمحافظة، لتفقد العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية، يرافقه خلالها وزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، محافظ بني سويف، والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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16.8 مليار جنيه استثمارات لرفع كفاءة شبكات الكهرباء

صرح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريرا سنويا عن أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019، تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف. وحول ما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يهدف إلى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية، وكذلك تنمية نشاط الغاز الطبيعي، وتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، وتنمية الثروة المعدنية، وتم إضافة 2140 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال المحطات في محافظات القاهرة، أسيوط، دمياط.
مصطفى-مدبولي

مدبولي: البورصة السلعية تضع مصر على خريطة التداول

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن البورصة السلعية ستسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع، من خلال البورصة المزمع إنشاؤها استغلالا لموقعها الاستراتيجي والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، كما أنها ستعمل على زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق المنظم. جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الأحد، اجتماعا لمتابعة خطوات تأسيس البورصة السلعية في مصر، بحضور علي مصيلحي وزير التموين، إبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، محمد فريد رئيس البورصة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
مصطفى-مدبولي

منح وتعديل اتفاقيات.. 7 قرارات لمجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص باتفاق منحة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن برنامج تجديد القاطرات – المساعدة في إنشاء شركة لنقل البضائع عبر السكك الحديدية تابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بـ 940 ألف يورو، أوضح مجلس، إن تلك المنحة تهدف إلى تعيين استشاريين لمساعدة الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تحويل وحدة أعمال الشحن الحالية إلى شركة فرعية منفصلة تعمل باستقلالية إدارية ولها علاقاتها التجارية مع سائر الوحدات التابعة للهيئة.
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